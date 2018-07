Inhalt Seite 1 — Wichtig – und warum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Brentano in London und Paris: Premierminister Eden versicherte dem deutschen Außenminister, daß sich durch den sowjetischen Besuch in London an Englands Deutschland-Politik nichts geändert habe. Von Brentano revanchierte sich mit einer öffentlichen Erklärung, daß es „kein Gespräch nur zwischen Zweien“ (Bonn und Moskau) geben werde. über die Wiedervereinigung konnten die Engländer ihrem deutschen Gast nichts Ermutigendes sagen. Und von Brentano ihnen in der Frage der Stationierungskosten ebenfalls keine bindenden Zusagen machen. – In Paris sprach von Brentano „in guter Atmosphäre“ mit Mollet und Pineau über Wiedervereinigung, Abrüstung, Saar und Moselkanalisierung.

Keine Abrüstung: Die Londoner Abrüstungsgespräche sind im Sande verlaufen. Der amerikanische Delegierte Stassen bezeichnete als einzige Fortschritte die Bereitschaft der USA, ihre Stützpunkte in das Abrüstungsgespräch einzubeziehen und eine grundsätzliche Einigung mit den Sowjets über die Frage der Bodenkontrolle. Premierminister Eden gab den Unterhausabgeordneten Rätsel auf, als er erklärte, der Stillstand der Abrüstungsgespräche, die sich „in einem verwickelten Zustand befänden“, könne vielleicht „von einer etwas anderen Seite her“ überwunden werden.

NATO friedlich: Wunsch vieler Mitglieder und den Erfordernissen der Wirtschaftsoffensive Moskaus gehorchend, beschloß der Atlantikrat der „friedlichen Initiative“ mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ein aus den Vertretern Kanadas, Italiens und Norwegens zusammengesetzter Rat soll die Möglichkeiten einer NATO-Initiative auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet prüfen. Konkrete Aufgaben hat dieser Rat der „Drei Weisen“ noch nicht, und das Ganze ist zunächst noch ein sehr zaghafter Versuch, dem Artikel 2 des NATO-Statuts (wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit) Leben einblasen, Hauptdiskussionsthema der Atlantikratsitzung war im übrigen die Frage, ob die sowjetische Politik sich geändert habe. Am entschiedensten bejahte diese Frage Norwegens Außenminister Lange, der sogar meinte, man solle dem gegenwärtigen Sowjetregime keine allzu großen Schwierigkeiten machen, weil sonst „Rückschläge“ zu befürchten seien. Außenminister Dulles fand den neuen sowjetischen Kurs ebenfalls verheißungsvoll, betonte aber, daß die Sowjetunion, wenn sie ein „anständiges und ehrliches“ Mitglied der Völkerfamilie werden wolle, der deutsche Wiedervereinigung zustimmen müsse. Damit scheint das deutsche Problem von der politischen auf die moralische Ebene verlagert worden zu sein.

Wehrpflicht: Die Wehrpflichtgesetze wurden vom Bundestag in erster Lesung angenommen. Auf Vorschläge einiger Abgeordneter, hochqualifizierte Fachleute über die beste Form der deutschen Verteidigung beraten zu lassen, ging die Regierung nicht ein. Das Argument, daß die Bundesrepublik völkerrechtlich zur Aufstellung von 500 000 Mann verpflichtet sei, hielten die Regierungsanhänger nicht aufrecht, betonten aber, die „moralische Verpflichtung“. Die Regierung möchte das Wehrpflichtgesetz noch vor den Parlamentsferien, also spätestens im Juli, verabschiedet sehen, Ob bis dahin alle Hindernisse, auch der Widerstand des Bundesrats gegen die jetzige Fassung des Gesetzes, überwunden sein werden, ist ungewiß.