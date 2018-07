Impressionen von zwei Berliner Theatern

Da kocht einer Kaffee auf der Bühne. Ein alter Farmer aus dem amerikanischen Mittelwesten. Er mahlt auf einer uralten Mühle. Er brüht auf. Er klopft die Mühle sorgsam aus. Er verbrennt sich die Finger. Er gießt ein, wippt dabei in die Kniebeuge. Das geht so ein paar stumme Minuten. Und schon gluckst es im Publikum, aufgeräumte Sympathie im kleinen Berliner Schloßparktheater, Steglitz. Der Regenmacher von Richard Nash. Käthe Braun und Hans Söhnker (Filmschauspieler sind manchmal doch noch immer Schauspieler ...), ein Glücksfall von Besetzung auch sonst; Ernst Sattler macht den alten Farmer. Boleslav Barlog, Intendant der Städtischen Bühnen, richtete es ein in dem alten Haus, wo er groß wurde. Gut, daß er zu seinem fünfzigsten Geburtstag einmal den alten Zauberkünstler der handfesten, realistischen Komödie vorstellte; denn er war schon recht zurückgefallen gegenüber der „Wiener Invasion“ im gegenwärtigen Berlin, angeführt von Oscar Fritz Schuh, Regisseur und Professor, neben Barlog der zweite Brennpunkt, der ausstrahlendere, in der Ellipse unserer Bühnen.

Also „Der Regenmacher“: – Der Mensch ist gut, meint Nash, man muß ihn nur gleichzeitig aufklären und verzaubern. Diese alte Weisheit der neuen Welt macht uns der ziemlich junge Amerikaner so kreuzbrav, uranständig und doch nie langweilig oder billig schmackhaft, daß man heiter, hochgestimmt, zufrieden das Theater verläßt. Solide Kraft trägt den Optimismus, den der Skeptiker belächeln mag, und – Poesie. Dazu Humor, von der herzwärmenden Sorte. Käthe Braun ist zwinkernd, rundlich, klug, das Aschenbrödel, das der Regenmacher, der Hallodrio (Söhnker), zur Prinzessin macht, für den wackren Sheriff (Hans Dieter Zeidler). Die Braun ist nach ihrer Nora und wieder hiernach dicht bei Joana Maria Gorvin unsere beste Kraft in ihrem Fach.

*

Joana Maria Gorvin im Schiller-Theater als eine kolibrihaft flirrende, schimmernde Dame Kobold sah man sie je reizender? Im Profil das Köpfchen wie von einem kretisch-minoischen Fresko abgenommen, schwarze Ringellocken, bleicher Teint. Bewegungen schlangenhaft sinnlich einmal, ernsthaft fraulich ein anderes, mädchenhaft scheu, feig und mutig, zart und kühn in einem. Das reine weiblich-zärtliche Vergnügen, ver- und entschleiert, hoheitsvoll und verwirrt – die inspirierteste verliebte junge Witwe, die Calderon, der große alte Spanier, sich nur wünschen konnte – vor dreihundert Jahren. Wie sie zwitschert... Und sie setzt den Maßstab der großen Aufführung, die der Wiener Rudolf Steinbock über die breite, tiefe, sonst manchmal tote Bühne am Ernst-Reuter-Platz führt. Eines der „Mantel und Degendramen“, Verwechslungs-, Verdunklungs-, Eifersuchts-, Liebes- und Ehrenkomödie. Es blitzen die geschliffenen Degen der Kavaliere wie die Dialoge, wie die verliebten Augen der koboldigen Damen. Eine Zauberkulisse, farbig-genial auf den dunkel-warmen Samt spanischer Nächte gestickt von Fritz Butz. Schwirrende Fuge heiterer Verwirrung der Gefühle, Regenbogen witziger Konflikte, Werbung, Verführung, Scheu und Erfüllung.

Sie kriegen sich, kriegen sich alle: Dame Kobold ihren treuen Ritter Don Manuel – zum ersten Male Sebastian Fischer männlich, ruhig, leidenschaftlich, edel, ausgewachsen nun wohl. Donna Beatriz, eine zierlich rot-weiß gestreifte Johanna Wichmann, die es neben der Gorvin schwer hat, aber aushält – kriegt den ehrsüchtigen Bruder der Dame Kobold, Don Juan, von Siegmar Schneider stolz und treu hingestellt. Eine hochgescheite Studie nach Sancho-Pansa-Art philosophiert und ulkt der kleine Hans Heßling als Don Manuels Diener in die hehren Synkopen des Liebesspiels der oberen Ränge.

Premierenfieber in Berlin. Man sieht auch in die Augen abgebrühter Berliner Kritiker wieder Glanz kommen, ob solcher Glücksfälle der manchmal schon recht müden Muse unserer Bühnen. Die Vergangenheit erscheint in verklärtem Licht. Die gerühmten „Zwanziger Jahre“ wissen Sie: Reinhard! Kerr! – waren sie wirklich so berühmt? Er ist für manche der schwärmenden Rückverweiser doch eben der Schimmer, der holde, der eigenen Jugend, der sich um sie legt, sie erhebt und olympisch entrückt. Ehrliche hört man sagen: das ist ja manchmal schon wie zu den besten Theaterzeiten der alten Reichshauptstadt. Eine Achse Berlin-Wien, darum rotiert das alles, und Barlog, dem städtischen Intendanten, sei Lob und Preis, daß er sie schmiert. Den Gästen unsere Reverenz. „Regenmacher“ und „Dame Kobold“, der junge Amerikaner und der alte Spanier, stehen hier nur als Beispiele für eine ganze Serie köstlicher Schauleistungen in der westlichen Hälfte der Stadt – auch die östliche strengt sich ja an mit Brecht und der Staatsoper – während der laufenden Saison. Thilo Koch