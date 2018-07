Die Wohnungsbaudebatte des Bundestages, die in der vergangenen Woche im Schatten der Auseinandersetzungen über die Wehrgesetzgebung zur Verabschiedung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes geführt hat, brachte in der Sache keine neuen Gesichtspunkte (vergl. DIE ZEIT vom 26. April). Umrahmt von dem reichlich propagandistischen Feuerwerk, das die SPD schon während der Beratungen zu diesem Gesetz einige Male der staunenden Öffentlichkeit zum Besten gab und das sie glaubte, im Hinblick auf die Wahlen des kommenden Jahres noch einmal aus den Fenstern des Bundeshauses herausböllern zu müssen, prallten die alten, nun schon beinahe historisch zu nennenden Gegensätze aufeinander. Die Opposition wiederholte ihre Forderung, die im Gesetz vorgesehenen, allerdings dehnbaren, dafür aber an die realen Gegebenheiten um so anpassungsfähigeren Auflagen zugunsten der Wohnraumversorgung der einkommensschwachen Bevölkerungskreise durch feste Quoten und Bindungen zu ersetzen, und die schon erhöhten öffentlichen Mittel um noch einige hundert Mill. DM zu vermehren. Beide Forderungen wurden, zusammen mit einer ganzen Batterie anderer Zusatzanträge abgelehnt, wohl nicht, weil es sich die Mehrheit des Bundestages leisten zu können glaubte, weniger sozial zu sein, als vielmehr deswegen, weil auf beiden Seiten des Hauses offenbar recht gegensätzliche Auffassungen über den Inhalt des Wortes „sozial“ bestehen.

Die allzu planwirtschaftlichen Methoden des Ersten Wohnungsbaugesetzes aus dem Jahre 1950 haben den sozialen Wohnungsbau weitgehend den Kontakt mit dem echten Wohnbedarf verlieren lassen, und, im Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln, nicht den erwünschten Effekt gehabt, wo es um die Beseitigung echter sozialer Not im Einzelfall ging. Und was die Forderung nach immer höheren öffentlichen Subventionen angeht, so wird es nun allmählich langweilig, immer wieder darauf hinweisen zu müssen, daß auch dieser Stein des Weisen seine scharfen und unsozialen Kanten hat. Die in der Ära des Ersten Wohnungsbaugesetzes von Jahr zu Jahr höher gekletterten Baupreise, die nicht nur den Baumarkt, sondern auch die allgemeine Konjunktur zum Kochen gebracht haben, stehen jedenfalls in einem direkten Zusammenhang mit den Milliarden, die aus der Tasche des Steuerzahlers ohne klare Kalkulationen in den Wohnungsbau flossen, um dort jene Finanzierungslöcher zu stopfen, die der fehlende Wettbewerb offen ließ.

Das Zweite Wohnungsbaugesetz, das nun nur noch der Zustimmung des Bundesrates bedarf, ist wenigstens ein Versuch, bei Wahrung der sozialen Zielsetzung des Gesetzes diese nicht nur unwirtschaftlichen, sondern auch unsozialen Begleiterscheinungen eines mit Öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungsbauverfahrens auszuschalten oder zum mindesten in tragbaren Grenzen zu halten. Freilich ist dieser Versuch nicht ohne Risiken und vielleicht auch nicht ohne verwaltungstechnische Tücken, was seine praktische Durchführung auf der Länderebene angeht. Aber auch die Mietbelastungen für die mittleren und höheren Einkommen im sozialen Wohnungsbau werden nicht höher steigen, als es sich eine demokratisch gewählte und auf Popularität angewiesene Regierung leisten kann. Und das ist ja eben nicht gerade sehr viel. kr.