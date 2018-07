Dies ist ein reizendes Buch. Über die ersten zehn Seiten war ich entzückt, über die nächsten zwanzig schmunzelte ich, dann breitete sich jene milde Duldung in mir aus, mit der ich Geschichten der Großtanten aus ihrer Jugend in der wohlbehüteten Familie, im Kleinstädtchen von einst anzuhören pflege. Hier ist es:

Frances Gray Patton: „Guten Morgen, Miss Fink“. Roman. Übertragen von Anna-Liese Kornitzky. Wolfgang Krüger Verlag, Hamburg, 264 S., 10,80 DM.

Miss Fink, der wandelnde Uhrzeiger für Zeit und Wohlanständigkeit in einer kleinen amerikanischen Stadt, immer schwarz gekleidet, mit dünnem Dutt unter flachem schwarzem Hut, geht jeden Morgen genau sieben Minuten nach acht zum Unterricht in die Schule. Aus all den Häuserchen blicken ihr Väter und Mütter nach, froh darüber, daß sie nicht mehr wie jetzt ihre Sprößlinge davor zittern müssen, von Miss Fink zur Ordnung gerufen zu werden. Ein Ruf, der einen dröhnenden Widerhall in den Gemütern der Einwohner von Liberty Hill findet. Denn war es nicht der oberste Grundsatz der Gestrengen: Was wert ist, getan zu werden, ist auch wert, gut getan zu werden – und müßte sich nicht jeder Verständige gern dieser Losung fügen? – Wir selbst beginnen uns davor zu fürchten, in ihrem moralischen Ordnungsbuch etwa hinter unserem Namen den zweifelhaften Buchstaben O zu finden, was soviel bedeutet wie originell und durchaus kein Zeichen von Miss Finks Wertschätzung, sondern eher ein Warnzeichen vor ungebärdigen Geistern ist. Oder sie kennzeichnet uns gar mit einem K, was schlichtweg: kindisch heißt. Wenn wir uns nun ernsthaft fragen, wie hat es die humorlose, ältliche Lehrerin eigentlich fertiggebracht, die verschiedensten Buben und Mädchen allesamt zu sittsamen Bürgern zu erziehen, so geben wir einem ihrer früheren Schüler recht, der kurzweg behauptet: durch die Zauberei, Charakter zu haben. – Als dann eines Morgens Miss Fink aus der Schule ins Krankenhaus befördert wird, hebt eine Erregung durch Liberty Hill, als ginge es um die Erkrankung eines legitimen Herrschers. Das Städtchen hält den Atem an, und erst als die Gefahr vorbei ist, begibt sich alles ins gewohnte Alltagstempo zurück.

Aber. ... wohin ist nun unsere eigene Miss Fink geraten? Für die heutige Jugend existiert sie nicht mehr. Der Lehrer ist Kamerad geworden. Er ist nicht mehr die Gerechtigkeit in Person. Adieu, Miss Fink! Ilse Langner