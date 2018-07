Inhalt Seite 1 — Agenten unter sich Seite 2 Auf einer Seite lesen

K-a, Berlin

Ein des Menschenraubs an einem Ostzonenflüchtling dringend verdächtiger russischer Major wurde von der Westberliner Polizei festgenommen, gemäß den alliierten Bestimmungen an die britischen Behörden übergeben und von diesen „der in Berlin feststehenden Praxis entsprechend“ (wie von britischer Seite hierzu dem Senat mitgeteilt wurde) der russischen Besatzungsmacht „ausgeliefert“.

Schon 1952 war Wilhelm Klampa als politischer Flüchtling von Neuruppin nach Westberlin gekommen und hatte eine Stelle als Zollgrenzassistent bekommen, als er im vorigen Jahr die Bekanntschaft eines Georges Dryon machte, der sich als französischer Offizier ausgab und Klampa im Laufe der Bekanntschaft erzählte, daß er für den französischen Geheimdienst arbeite. Klampa, im sicheren Westen, wie er meinte, gab dem neuen Freund gegenüber nun auch sein Geheimnis preis: schon Jahre vor seiner Flucht aus der Zone hatte er für einen westdeutschen Geheimdienst gearbeitet.

Die gleichen Interessen schlossen die beiden enger zusammen. Am 8. Juni vorigen Jahres lud Dryon seinen Bekannten zu einer Flasche Wein ein, weil er zum Kapitän befördert worden sei. Von dieser Zechtour kehrte Klampa nie mehr zurück.

Ein ehemaliger Häftling aus dem NKWD-Gefängnis Potsdam gab der Westberliner Polizei dann die weiteren Informationen: Klampa sei an jenem Abend auf dem Nachhauseweg in der Nähe des Mehringdammer Friedhofs von einem Unbekannten um Feuer gebeten, mit einer Gaspistole betäubt und in ein Auto mit französischem Kennzeichen gezerrt worden, das unkontrolliert (noch immer dürfen deutsche Zollbeamte keine alliierten Fahrzeuge, die die Sektorengrenze passieren, kontrollieren) in Richtung Osten gefahren sei. Er sitzt jetzt in Potsdam, zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Seinem geflohenen Mithäftling hatte er den französischen Namen und die Kennummer des Autos mitgegeben.

Die Berliner Polizei erhielt nun am Gründonnerstag einen Anruf, ein Franzose namens George Dryon halte sich in der Gegend des Zoos auf. Am Savignyplatz im britischen Sektor konnte der russische Major Jurij Felitschkin festgenommen werden, der nicht nur einen gefälschten französischen Paß (eben: Georges Dryon), sondern auch noch einen, der ihn als Bürger der DDR auswies, bei sich führte.

Die Briten, denen der auf ihrem Hoheitsgebiet festgenommene Russe zugeführt wurde, handelten nach ihren Abmachungen, obwohl sie von der Schuld des russischen Offiziers überzeugt waren. Gleichzeitig protestierten sie bei den Russen gegen den Vorfall, wohl kaum davon überzeugt, daß der des Menschenraubs Verdächtige von seinen eigenen Auftraggebern einer gerechten Strafe zugeführt werden könnte.