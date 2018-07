Der Bundesfinanzminister hat das ihm im Sommer vergangenen Jahres von der Bank deutscher Länder gelieferte Argument, eine allgemeine Steuersenkung passe nicht in die restriktive Linie, nur allzugern aufgegriffen. Sie gab ihm die wirtschaftspolitische Rechtfertigung seiner auf Kassenreserven ausgerichteten Finanzpolitik. Man verrät kein Geheimnis mit der Feststellung, daß sich die Notenbank bei dieser Argumentation niemals recht wohl gefühlt hat.

Wer mit einiger Aufmerksamkeit die Monatsberichte der Bank deutscher Länder verfolgt hat, konnte das Werden neuer Gedanken und einer währungspolitischen Konzeption erkennen, die dem gänzlich neuen Phänomen des Juliusturmes gerecht zu werden versucht. Hinter der hierauf gerichteten Finanzpolitik steht nämlich keine konjunkturpolitische Zielsetzung. Das stellt die Bank deutscher Länder nun auch in ihrem Geschäftsbericht 1955 nochmals ausdrücklich fest. Damit haben die Steuerüberschüsse in der Tat nichts zu tun. Trotzdem kamen diese in der zurückliegenden Zeit der Notenbank nicht ungelegen. Die BdL wurde nämlich hierdurch von der Notwendigkeit, restriktive Maßnahmen in größerem Umfang durchzuführen, enthoben. Die Notenbank stellt auch jetzt noch einmal ausdrücklich fest, daß die Kassenüberschüsse der öffentlichen Hand im Prinzip bremsend wirken, auch wenn man dabei nur an den Kaufkraftentzug denke und nicht an ihre bremsende (illiquidisierende) Wirkung auf die Banken, die man auch auf andere Weise hätte erreichen können. Mit diesem Nebensatz aber stellt sich die Notenbank selbst die Frage, was besser ist, Illiquidisierung durch Stilllegung von Steuergeldern oder durch kreditpolitische Maßnahmen, vor allem also durch eine Erhöhung der Mindestreserven. Eine der beiden Maßnahmen war unumgänglich. Die BdL läßt keinen Zweifel, daß sie ohne Stillegung von Steuergeldern die Kreditbremse hätte sehr kräftig anziehen müssen, um zu einem gleichen liquiditätspolitischen Effekt zu kommen. Dieser aber erscheint der BdL keineswegs übertrieben, sondern haargenau richtig. Das unterstreicht sie mit den stolzen Worten: „Monetäre Disziplin hat unsere Währung stark gemacht und monetäre Disziplinlosigkeit würde sie zwangsläufig wieder schwächen.“ Was aber im vergangenen Sommer noch zweckmäßig schien, ist deshalb heute noch längst nicht gut. Gedanken und Ereignisse schreiten weiter. Daher stellt sich die Notenbank jetzt die weitere Frage, ob es genüge, sich auf die währungs- und konjunkturpolitische Bremswirkung der öffentlichen Kassenüberschüsse auch noch weiter zu verlassen. Die Antwort gibt sie mit der Feststellung: „Der Geldabschöpfung steht tendenziell eine immer neue Geldschöpfung gegenüber. Unter solchen Umständen ist es viel sinnvoller, von vornherein die Entstehung von ‚zuviel Geld‘ zu verhindern, als den Versuch zu machen, das immer wieder im Übermaß entstehende Geld laufend oder doch wenigstens nachträglich abzuschöpfen.“

Das ist also eine recht deutliche Kritik an der Juliusturmpolitik – allerdings ausschließlich von der kreditpolitischen Seite her –, die sich im Geschäftsbericht der Bank deutscher Länder findet, der die Unterschrift des gesamten Direktoriums und den Genehmigungsvermerk des Zentralbankrates trägt. Das ist wichtig. Die währungs- und konjunkturpolitischen Abhandlungen‚ der BdL werden damit zu einem festen und wohlüberlegten Ausgangspunkt auch für die Überlegungen der Vertreter des Zentralbanksystems im Konjunkturrat der Bundesrepublik. Das gilt auch für die Feststellung der BdL, daß zu den Impulsen der anhaltenden starken Investitionskonjunktur die generellen steuerlichen Abschreibungserleichterungen gehören. Hierunter versteht die Notenbank vor allem die steuerlich zulässigen Abschreibungen im Falle der degressiven Abschreibungsmethoden. Von ihr gehen, so argumentiert sie, fortlaufende Investitionsimpulse aus, weil ohne neue Investitionen die Steuerlast der Betriebe bei gleichen Gewinnen und gleichen Steuersätzen ständig größer wird.

Die Notenbank ist sich sicher klar darüber, daß sie mit dieser Feststellung bei der Industrie in ein Wespennest stößt. Die Stärke der Bank aber ist, daß sie in den Mittelpunkt ihrer Erwägungen als unverrückbares Postulat die Forderung nach Stabilität der Währung stellt. An ihm kann niemand in Deutschland vorbei, weder Finanzminister noch Wirtschaft, noch Gewerkschaft, wenn nicht der Boden ins Wanken geraten soll. Daher appelliert auch die Bank deutscher Länder in ihrem Jahresbericht erneut an die gesamte Öffentlichkeit, durch Maßhalten bei allen Forderungen und Handlungen Sorge dafür zu tragen, daß das kostbare Gut der Währung nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Wie aber, so fragen wir, kann von der Wirtschaft ein Maßhalten bei Investitionen und Kreditaufnahmen erwartet werden, wenn nicht der Staat zum gleichen bereit ist? Die Überbesteuerung ist es, von der der Zwang ausgeht, immer und immer wieder aufs neue zu investieren, anstatt das Erreichte zur Stärkung der finanziellen Fundamente zu sichern. Und wie will man den Gewerkschaften klarmachen, daß ihreThese, Lohnsteigerungen führten nur zu einer Umschichtung der Nachfrage, nicht aber zu einer Erhöhung der an die Wirtschaft gestellten Gesamtanforderungen und damit zu Preiserhöhungen, falsch ist, solange Investitionen mit Hilfe erhöhter Kreditaufnahmen zu jedem Preis durchgeführt werden.

Es kommt also jetzt wirklich auf einen Wandel in den politischen Vorstellungen und Zielsetzungen der gesamten Öffentlichkeit an, weil sonst die Notenbank in eine Lage gedrängt wird, in der nur noch durch harte und daher politisch auch nur schwer durchsetzbare Mittel ein Damm gegen eine uferlose Entwicklung aufgebaut werden kann. Das aber wäre schlimm; deshalb wird man hoffen müssen, daß sich die Konzeption des Zentralbanksystems als Ausgangspunkt für ein neues Konjunkturbewußtsein erweist. Nur so kann die Währungspolitik wieder zu dem werden, was sie sein soll: eine leichte Zügelführung und ein leichter Schenkeldruck, auf den die gesamte Wirtschaft feinnervig reagiert. Waldemar Ringleb