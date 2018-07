In Westberlin bestehen z. Z. wieder rund 50 allgemeine Geschäftsbanken mit über 120 Depositenkassen, hinzu kommt eine kleine Zahl von Sonderinstituten. Bedenkt man, daß Berlin seine Hauptstadtfunktion und damit auch seine Bedeutung als zentralen Umschlagplatz des Geld- und Kapitalmarktes noch nicht wiedergewonnen hat, so erklärt sich seine jetzige Stellung als beachtlicher Bankplatz einmal aus der Tatsache, daß die 2,2 Millionen Einwohner Westberlins die größte in sich geschlossene Verbrauchergruppe Deutschlands bilden, zum anderen aus den erfolgreichen Bemühungen, die verlorengegangenen Dienstleistungen durch erhöhte industrielle Produktion zu ersetzen. Weit mehr als im Bundesgebiet, wo Unternehmungen trotz aller Kriegsverluste im allgemeinen noch eine gewisse Substanz verblieben war, mußte der Westberliner Wirtschaft durch die großzügige Gewährung von Krediten, vor allem für Investitionszwecke, geholfen werden. Das ist zu einem erleblichen Teil durch ERP-Mittel geschehen, mußte aber auch durch eine allgemeine Kreditpolitik ergänzt werden, die den besonderen Erfordernissen Berlins Rechnung trug.

Es gehört zu den unbestreitbaren Verdiensten der Berliner Zentralbank, daß sie trotz ihrer Eigenschaft als Glied des deutschen Notenbanksystems Wege gefunden hat, um bei der grundsätzlichen Angleichung Westberlins an das Bundesgebiet im einzelnen doch gewisse Sonderregelungen für die Inselstadt zu erreichen. Gerade seit Beginn der Restriktionen der BdL hat sich die BZB immer wieder als ein überzeugender Fürsprecher Berlins erwiesen und, wenn auch nicht immer, freudige Zustimmung gefunden, so doch mindes.ens die stillschweigende Duldung einiger Vorteile für Berlin erwirkt. Sie sind um so notwendiger, als Berlin noch weit von jeder „überhitzten“ Konjunktur entfernt ist und die für das Bundesgebiet vielleicht vertretbaren Dämpfungen bei ebenso strenger Anwendung in Berlin das bisher Erreichte aufs Spiel setzen können. Bei der engen wirtschaftlichen Verflechtung Berlins mit dem Bundesgebiet verbot sich ein anderer Diskontsatz von selbst. Problematischer war und ist bereits die Einhaltung der gleichen Mindestreserven, die bei einer weiteren Erhöhung um nur 1 v. H. in Westberlin erreut 15 Mill. DM festlegen und damit den Kreditspielraum der Banken um etwa 50 Mill. DM einengen würden. Als wirkungsvolle Hilfe für die Berliner Wirtschaft hat die BZB bisher Erleichterungen in der Wechseldiskontierung beibehalten können, die zwar großzügiger als im Bundesgebiet gehandhabt wird, aber dank eines auch von der BdL anerkannten subtilen Kontrollsystems zu geringeren Verlusten als die strengeren westdeutschen Bestimmungen geführt hat. Auch bei der Rediskontierung der aus der Uraltkontenumstellung resultierenden Ausgleichsforderungen konnte die Zentralbank bisher zum Nutzen der Berliner und ohne Schaden für die westdeutsche Wirtschaft großzügiger verfahren. Sollten jedoch in nächster Zeit von der BdL weitere Maßnahmen zur Krediteinschränkung getroffen werden, so wären ernsthafte Überlegungen für eine Ausnahmeregelung zugunsten Berlins dringend erwünscht. Dasselbe gilt zunächst auch für die Errichtung der Bundesnotenbank. Die völlige „Gleichschaltung“ der BZB mit den westdeutschen Länderbanken ohne Berücksichtigung des mehrjährigen Rückstandes der Berliner Wirtschaft würde nicht nur das Ziel, aus eigener Kraft zu leben, in weite Ferne rücken, sondern gerade in der jetzigen Phase des Wiederaufbaues, in der durch die Schaffung neuer Kapazitäten der bisher erst erreichte Vorkriegsstand überschritten werden soll, zu vermeidbaren Rückschlägen führen.

Wie die übrigen Tochterinstitute der Großbankennachfolger hat auch die Bank für Handel und Industrie AG, Berlin (Dresdner-Bank-Gruppe), im Geschäftsjahr 1955 der Wirtschaft durch erhöhte Kreditgewährung, besonders bei der Finanzierung westdeutscher Aufträge, wertvolle Hilfe geleistet. Dabei hat dieses Institut von den privaten Großbanken den größten Auftrieb erzielt. Die Bilanzsumme stieg um 16 v. H. auf fast 290 Mill. DM, die Debitoren nahmen um 23,6 v. H. auf 91,2 zu, und trotz der relativ niedrigen langfristigen Ausleihungen in Höhe von 18,3 Mill. DM ist hier die Steigerung um 286,8 v. H. bezeichnend für den Investitionsbedarf der Berliner Industrie. Bei den Einlagen, die sich insgesamt um 9,5 v. H. auf 242,7 Mill. DM erhöhten, ergaben sich zwischen Sicht- und Termineinlagen nur geringe Verschiebungen, dagegen haben die Spareinlagen um 59,6 v. H. auf 50,4 Mill. DM zugenommen. Auch dieses Institut beginnt für das Berichtsjahr mit der Dividendenzahlung von zunächst 6 v. H. auf 7,5 Mill. DM AK. Auf Beschluß der HV ist das AK wie schon im Vorjahr nochmals um 2,5 Mill. DM erhöht worden.

Die zunehmende Exportintensität der Berliner Wirtschaft dürfte die der Deutschen-Bank-Gruppe nahestehende Deutsche überseeische Bank dazu veranlaßt haben, nach der Wiederzulassung zum Neugeschäft außer in Hamburg jetzt auch in Berlin wieder eine Niederlassung zu eröffnen. Mit Rücksicht auf die noch ungelösten Fragen des alten deutschen Auslandsbesitzes hat das Institut sein früheres Grundkapital von 36 Mill. RM noch nicht auf DM umgestellt.

Erst verhältnismäßig spät, im letzten Quartal 1953, ist auch in Westberlin eine Gemeinwirtschaftsbank gegründet worden, die Bank für Wirtschaft und Arbeit zu Berlin AG. 1955 ist also erst das zweite volle Geschäftsjahr des Instituts gewesen, dessen AK von 1 Mill. DM sich zu 92 v. H. in Händen der größten westdeutschen Bank dieser Gruppe, der Bank für Gemeinwirtschaft Nordrhein-Westfalen AG in Düsseldorf, befindet. Mit ihr besteht seit Jahresbeginn 1955 ein Organschaftsvertrag. Wenn sich auch die Bilanzsumme um rund 10,7 v. H. auf 39,9 Mill. DM erhöht hat, was vor allem durch die Steigerung der Einlagen um 3,4 auf 36,4 Mill. DM ermöglicht wurde, so ist man bei der Kreditgewährung von insgesamt 16,8 Mill. DM (i. V. 10,5 Mill. DM) mit Rücksicht auf die Anlaufzeit zurückhaltend gewesen. Die hohe erweiterte Liquidität von rund 44,1 v. H. soll im neuen Geschäftsjahr nach Angabe des Vorstandes noch gestiegen sein und dürfte als Kreditreserve bei zunehmender Geldverknappung gedacht sein. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist auf die Tilgung des Verlustvortrags in Höhe von 0,11 Mill. DM abgestellt.

Daß gerade dieses Institut bestrebt ist, sich bisher wenig oder nicht genutzte Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, zeigt die Beteiligung an der Westdeutschen Teilzahlungsbank (WTB) GmbH, Köln, einer Gründung der Düsseldorfer Mutterbank. In der Absicht, vornehmlich den Absatz von langfristigen Wirtschaftsgütern, insbesondere von Maschinen und Kraftfahrzeugen, auf Teilzahlungsbasis zu finanzieren, hat dieses Institut jetzt in Berlin eine Zweigniederlassung eröffnet. Das bisherige Stammkapital von 1,75 Mill. DM soll um 0,75 Mill. DM erhöht werden, woran sich die Bank für Wirtschaft und Arbeit maßgeblich beteiligen will. g. g.