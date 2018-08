Die Deutsche Industrie-Messe Hannover 1956 ist vorüber. Nach landläufigen Begriffen war sie ein großer Erfolg. Die gehegten Erwartungen der Aussteller wurden weit übertroffen. Besonders viele Geschäfte wurden angebahnt, so daß mit einem ausgezeichneten Nachmessegeschäft zu rechnen ist. Zahlreiche Aufträge wurden aber bereits auf der Messe – und nicht wie üblich erst später – fest gebucht. Vermutlich hängt diese Tatsache damit zusammen, daß die Lieferfristen länger geworden sind. Das hat mich nachdenklich gestimmt, weil es ein Symptom ist für unsere derzeitige Situation.

Denn ein solches Verhalten deutet noch einmal mehr darauf hin, daß zwischen hoher Nachfrage und vergleichsweise geringerem Angebot eine Spannung besteht. Damit wächst die Gefahr, daß sich allerorten ein Verkäufermarkt mit seiner Neigung zu steigenden Preisen festigt. Ich muß aus meiner Verantwortung heraus immer wieder erklären, daß damit der Gesamtheit der Verbraucherschaft nicht gedient ist. Angebot und Nachfrage müssen nun einmal in der Marktwirtschaft in einem gewissen organischen Gleichgewicht stehen. Wenn dieses Gleichgewicht verlorenzugehen droht, ist es Aufgabe der Wirtschaftspolitik, es wiederherzustellen. Gerade weil ich mich für die gesamte Wirtschaft verantwortlich fühle, muß ich es deshalb in Kauf nehmen, Dinge zu sagen und Maßnahmen zu treffen, durch die sich diese oder jene Kreise der Wirtschaft vor den Kopf gestoßen fühlen, weil und soweit sie wegen kurzsichtiger Betrachtung der Lage selber nicht imstande sind, ihr wohlverstandenes Interesse durch Disziplin und Maßhalten zu wahren.

Ich bin mir mit der Wirtschaft darin einig, daß der Staat nicht mehr Steuern erheben soll, als er für die Durchführung der ihm übertragenen Aufgaben braucht. Wenn aber Steuern gesenkt werden, dann muß auch Vorsorge getroffen werden, daß die dadurch entstehende Kaufkraft den volkswirtschaftlich richtigen Weg nimmt. Das kann in der jetzigen Lage nur heißen, daß durch geeignete und konjunkturpolitische Maßnahmen eine weitere stetige und ruhige Expansion der Wirtschaft und eine fortschreitende Verbesserung des allgemeinen Lebensstandards durch Dämpfung der Nachfrage, vor allem aber durch Vergrößerung des Angebots gesichert werden muß.

Es wäre sehr nützlich, wenn jeder – sei er Unternehmer, Arbeitnehmer oder Alleinverbraucher – sich vorstellen würde, er sei an meiner Stelle Wirtschaftsminister und habe die Verantwortung für das gesamte wirtschaftliche Wohl zu tragen. Dann kann er nämlich nicht mehr nur an sich, er muß vor allem auch an die anderen denken. Dann käme er sehr schnell darauf, daß z. B. durch Zollsenkungen der Wettbewerb entscheidend belebt werden könnte und durch Vergrößerung des Warenangebots ein Auswuchern der Preise verhindert würde. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht würde jeder zugeben müssen, daß das eine vernünftige Maßnahme ist. Vom Interessentenstandpunkt aus werden aber die meisten darauf hinweisen, daß gerade für ihre Branche hier eine Ausnahmeregelung im angeblich volkswirtschaftlichen Interesse geboten ist. Nicht anders wird die Reaktion sein, wenn von selten der Wirtschaftspolitik etwa die Freizügigkeit des Warenverkehrs, die sogenannte Liberalisierung zur Belebung des Wettbewerbs wieder stärker betrieben wird.

So ließe sich an Dutzenden von Beispielen mühelos aufzählen, was im Interesse des Ganzen nottut, zugleich aber würde man auf den Widerstand der jeweils Betroffenen stoßen. Ich muß es daher schon in Kauf nehmen, mal hier, mal dort unpopulär zu sein, das ist mein „Berufsrisiko“. Ich muß es auch ertragen, daß von den Interessenten Alarm geschlagen wird, wenn ich an die gesamte Volkswirtschaft denke.

Als mir der Abschlußbericht der Hannover-Messe mit seinen so eindrucksvollen Ergebnissen zu Gesicht kam, machte er mich froh und nachdenklich zugleich. Das geht mir in der letzten Zeit bei der Betrachtung von vielen deutschen Wirtschaftsdaten genauso. Ich wünschte, ich könnte allen Menschen in unserer Volkswirtschaft klarmachen, daß wir – auf die Zeit gesehen – nur eine wirklich dauerhafte Konjunktur schaffen werden, wenn wir nicht nur an das Heute, sondern auch an das Morgen denken. Ganz schlicht gesagt: es gilt nicht schlau, sondern klug zu sein. Für eine kluge und weitschauende Betrachtung der Lage könnte es nämlich keinen Gegensatz geben zwischen dem Denken des Kaufmannes und der Politik der sozialen Marktwirtschaft.

LUDWIG ERHARD

Bundesminister für Wirtschaft