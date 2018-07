Wer heute von den Problemen der Außenhandelsfinanzierung spricht, denkt dabei vor allem an die Finanzierung langfristiger Exportgeschäfte. Kurzfristige Finanzierungen, einerlei, ob für den Import oder Export, sind im Zuge der Wiedererstarkung des deutschen Bankenapparates und des fortlaufenden Abbaues der Devisenzwangswirtschaft problemlos geworden, vor allem, seitdem den deutschen Exporteuren auch der Rembourskredit der großen internationalen Finanzplätze wieder zur Verfügung steht. Eine langfristige Finanzierung von Einfuhren aber gibt es vorläufig nicht. Das liefe auf eine Kapitaleinfuhr hinaus. Sie ist unerwünscht. Deutschland hat nur ein Interesse an einer Entschuldung und deshalb auch nicht die Absicht, sich dem Ausland gegenüber erneut zu verschulden. Entsprechende Geschäfte werden von der Devisenbehörde nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen genehmigt. Das hat bisher zu keinen Schwierigkeiten geführt, weil entsprechende Finanzierungen über die deutschen Banken und den Kapitalmarkt möglich sind, wenngleich das manchmal als Folge des Zinsgefälles teurer zu stehen kommt, als wenn Auslandskredite zur Verfügung stünden.

Die langfristige Ausfuhrfinanzierung ist die brennende bundesdeutsche Außenhandelsfrage. Sie ist zu einem Zentralproblem der Wirtschaftspolitik geworden, vor allem, seitdem der Wettbewerb auf den Weltmärkten zwischen den großen Industrieländern, zu denen in diesem Zusammenhang auch der Ostblock gerechnet werden muß, sich weniger über Preis und Qualität, als über die Dauer der Zahlungsziele vollzieht. Wer dies bedauert, und das tut die gesamte deutsche Exportwirtschaft, sollte als erstes prüfen, ob dieses Abdrängen auf ein Gebiet, auf dem Deutschland seinen ausländischen Abnehmern am wenigsten etwas Attraktives zu bieten vermag, hingenommen werden muß, oder ob es nicht durch zielbewußtes Handeln gelingen kann wieder Preis und Qualität in den Mittelpunkt des Marktgeschehens zu rücken. Wir wissen ja schließlich aus unserer Wiederaufbauzeit selbst am besten, was es bedeutet, wenn Kredite und Verrechnungsabkommen und nicht die Bedürfnisse die Handelswege bestimmen. Es müssen dann Güter gekauft werden, die nur in etwa brauchbar sind. Das hat uns lange genug gehemmt. Baut ein unterentwickeltes Land seine Wirtschaft auf einer solch unzureichenden Basis auf, dann wird es niemals im internationalen Wettbewerb bestehen können, sondern sich nationalwirtschaftlich abkapseln müssen.

Die von den unterentwickelten Ländern geforderten langfristigen Zahlungsziele finden ihre Begründung in erster Linie in Zahlungsbilanzschwierigkeiten. Der Export hinkt hinter dem Import nach. Hochindustrialisierte Länder, so auch die Bundesrepublik, müssen hieraus die notwendigen Folgerungen ziehen. Die Handelspolitik einer Industrienation muß darauf gerichtet sein, die eigenen nationalen Märkte den großen Kunden weit zu öffnen. Wer Maschinen verkaufen will, muß auch bereit sein, das, was mit diesen Maschinen geschaffen wird, abzunehmen, weil die Maschinen sonst nicht bezahlt werden können. England, das einmal vor einer ähnlichen Situation stand, hat damals seine Landwirtschaft geopfert. Wir werden, wenn wir uns nicht in unlösbare Aufgaben verrennen wollen, genau so rücksichtslos jetzt allzu lohnintensive Industrien opfern müssen, die nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber den sogenannten unterentwickelten Ländern mit ihrem niedrigeren Lohnniveau sind. Geben wir aber durch eine großzügige Außenhandelspolitik unseren Kunden die Möglichkeit, das zu bezahlen, was sie bei uns einkaufen, dann wird der Ruf nach langfristigen Zielen, die nichts anderes darstellen als politische Geschenke, wieder auf eine vernünftige Lautstärke zurückgehen.

Vernünftig ist vor allem eine Verkürzung der Zahlungsziele. Dies ist so unendlich wichtig, weil dann noch eine Finanzierung über den Geldmarkt möglich ist. Die Ausfuhrkreditanstalt ist so konstruiert, daß sie Kredite bis zu fünf Jahren zu geben vermag, ohne daß ihr entsprechend fristige Einlagen zur Verfügung stehen. Ihre beiden Plafonds gehen auf die „Bodensatztheorie“ zurück. Die Geschäftsbanken sagen sich; daß ein gewisser Teil ihrer Einlagen immer vorhanden sein wird und daß man deshalb hieraus auch längerfristige Kredite geben darf. Die Notenbank weiß, daß der ständige Geldumlauf trotz weitgehender Deckung durch Ausgleichsforderungen noch ein wenig freien Raum für eine mittelfristige Außenhandelsfinanzierung besitzt. Bei beiden Posten handelt es sich so um einmalige, nicht beliebig ausweitbare Größen. Deshalb muß man mit ihnen vorsichtig umgehen, um den höchsten Nutzeffekt zu erreichen. Dazu gehört, daß sich die einzelnen Kreditgeschäfte in nicht allzulanger Zeit abwickeln, damit die Gelder wieder zur Ausleihung zur Verfügung stehen. Der durch eine solche Politik geprägte Charakter der Ausfuhrkreditanstalt darf nicht verfälscht werden. Das Ausland achtet nämlich scharf darauf, daß sich Deutschland im Eifer des Wettbewerbs nicht zu einer unsoliden Finanzierungsform verleiten läßt. Geschähe dies, so würde damit nur Porzellan auf dem Außenhandelsgebiet zerschlagen werden. Es besteht somit ein starker Zwang, die Konditionen den in Deutschland gegebenen Finanzierungsmöglichkeiten und nicht den Wünschen unserer Handelspartner anzupassen. Das vermögen wir aber nur, wenn wir auf anderen Wettbewerbsgebieten, vor allem bei Preis, Qualität, Service und besonders mit der Bereitschaft zu einer liberalen Importpolitik ein entsprechendes Mehr zu bieten bereit sind.

Aber wie fast immer im Leben, geht auch hier die Rechnung nicht ganz auf. Der Wettbewerb wird ebenfalls die Bundesrepublik nötigen, aus handels- und allgemeinpolitischen Gründen gewisse Möglichkeiten für langfristige Exportfinanzierungen zu schaffen. Dies ist nicht nur eine Frage des Mittelaufkommens, sondern auch die der rechten Organisation. Die Schwierigkeit liegt bei der langfristigen Finanzierung nicht einmal in erster Linie bei der Aufbringung, sondern bei frühzeitigen Kreditzusagen. Wenn sich heute ein großes Unternehmen im Ausland um ein großes Investitionsvorhaben bemüht, dann muß es bereits bei Eintritt in die Verhandlungen wissen, wie weit es bei der Gestaltung der Zahlungsziele gehen kann. Bis es aber von den ersten Besprechungen zum Abschluß des Vertrages und dann wiederum zu den eigentlichen kostenverursachenden Arbeiten kommt, vergehen in der Regel Jahre. Die Exportindustrie braucht deshalb ein Institut, das in der Lage ist, entsprechende Zusagen für langfristige Kredite zu machen, die, wenn überhaupt, erst nach Jahren beansprucht werden. Das vermag nur ein Institut, das mit Bestimmtheit weiß, daß es in zwei oder drei Jahren zu den zugesagten Konditionen die Kredite auch auszahlen kann. Private Finanzierungsinstitute können dies nicht, da unsere wirtschaftliche, soziale und politische Lage hierfür noch viel zuwenig konsolidier: ist. Die einzige Institution, die dies vermag, ist praktisch das ERP-Sondervermögen des Bundes; weil es ziemlich genau zu errechnen vermag, über welche Mittel es aus Rückflüssen und Zinsen in den kommenden Jahren verfügen kann.

Für diese Beträge aber gibt es viele Anwartschaften. Deshalb sind hier enge Grenzen gesetzt, und zwar auch dann, wenn man damit rechnen kann, daß später bei der Durchführung der eigentlichen Kreditaktion eine Ablösung durch Kapitalmarktmittel möglich sein wird. Daher wird Deutschland immer mit langfristigen Exportfinanzierungen sehr sparsam sein müssen, um sich nicht zu verausgaben, Besser als ein Augenblickserfolg ist jedenfalls eine Quelle, die zwar nur dünn fließt, die aber ständig zur Verfügung steht. Waldemar Ringleb