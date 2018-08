Die zornige Rede, die der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer, Alfred Fr. Flender, in der vergangenen Woche auf der Jahresversammlung der ASU gehalten hat, wird man sich in Bonn wohl nicht gerade hinter den Spiegel stecken. Nicht nur auf den alten „Erbfeind“, den Bundesfinanzminister, wurden von Bad Schachen-Lindau aus erneut ganze Breitseiten schwerer und schwerster Vorwürfe abgefeuert: „Diese drei Jahre Finanz- und Steuerpolitik seit der letzten Wahl 1953 sind eine einzige Verwirklichung des sozialistischen Staatskapitalismus.“ Auch dem Bundeswirtschaftsminister, der sich „vom Vorkämpfer der sozialen Marktwirtschaft zum Fürsprecher einer marktwidrigen Subventionspolitik entwickelt hat“ und der „mit lauten Worten die Finanz- und Steuerpolitik kritisierte, aber dann, wenn es zum Schwur kam, sich in Schweigen hüllte und durch Auslandsreisen der Auseinandersetzung im Inland auswich“, wurde mit der Flender-Rede nun auch offiziell der Fehdehandschuh hingeworfen, nachdem es hinter den Kulissen ja schon des öfteren in letzter Zeit ernste Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Minister und der unternehmerisch tätigen Wirtschaft über die Methoden der Wirtschaftspolitik gegeben hat.

Es kommt nicht von ungefähr, daß der bisher wohl schwerste von Unternehmerseite gegen die Bonner Finanz- und Wirtschaftspolitik geführte Angriff von dem „Kerntrupp“ der immer schmäler werdenden Front jener Berufe unternommen worden ist, die selbständig sind und die sich auch weiter ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit bewahren wollen. Daß dieser Wille zur Selbständigkeit von den Kräften und Mächten der Massendemokratie immer unbarmherziger in die Zange genommen wird und daß die mittelständischen Unternehmer von dem herrschenden Steuersystem und der die Eigenkapitalbildung düpierenden Steuerlast besonders hart unter Druck gesetzt werden, ist eine unbestreitbare Tatsache. Die im Einzeleigentum stehenden Betriebe waren und sind im Rennen um Wiederaufbau und die Konkurrenzfähigkeit sichernde Investitionen gegenüber den großen Kapitalgesellschaften im Nachteil geblieben. Wegen ihrer beschränkten Beleihungsgrenze konnten sie nur in begrenztem Umfang längerfristige Kredite bekommen, und der Kapitalmarkt war ihnen weitgehend verschlossen. Ihre Eigenkapitalbasis ist mit den in den letzten Jahren abnorm gestiegenen Umsätzen nicht mitgekommen und ihre kurzfristige Verschuldung ist hoch. Ob allerdings der Austausch unfreundlicher Adressen nun auch zwischen denen, die sich in der allgemeinen Zielsetzung doch wohl im großen und ganzen einig sind („Geldsäcke ohne Herz“ hier – „listenreicher Finanzminister“ und sich um die Verantwortung herumdrückender Wirtschaftsminister dort), uns der Lösung dieser Fragen näherbringen wird, soll dahingestellt bleiben. Denn hinter diesem unheilvollen, die Selbständigkeit immer mehr in die Enge treibenden Sog zum Wohlfahrtsstaat steht doch letzten Endes der ganze Schwanz jener Probleme, die das Dilemma der modernen Massendemokratie ausmachen, deren Regierungen sich alle paar Jahre mit „materiellen Wahlgeschenken“ die Gunst der Wähler erkaufen müssen und die weder Herr Schäffer noch Herr Erhard erfunden hat. Auch eine „Wachablösung“ nach englischem Muster ist, wie gerade auch die Erfahrungen auf der britischen Insel zeigen, keine unbedingte Garantie dafür, daß wir von der „englischen Krankheit“ verschont bleiben werden. Machen wir also unsere Regierung nicht schlechter als sie ist!

Aber wer heutzutage nicht Masse bilden kann, der muß gewaltig ins Horn stoßen, wenn er sich vernehmlich machen will. Hoffentlich hat man in Bonn Ohren, um zu hören, und Augen, um zu sehen, wie es um jenes knappe Fünftel der in der Wirtschaft Tätigen heute bestellt ist, die schlecht und recht in irgendeiner Form noch ihre Selbständigkeit behaupten wollen. Wolfgang Krüger