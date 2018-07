Inhalt Seite 1 — Elektrowirtschaft hilft automatisieren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Vordergrund des Interesses der Einkäufer von Investitionsgütern standen Zeit und Arbeitskräfte sparende Maschinenanlagen. Viele Gespräche drehten sich um die Automation. Die Elektroindustrie ist weithin zum Schrittmacher dieser Entwicklung geworden; denn sie liefert mit ihren Elementen oft erst die Voraussetzung solcher Anlagen. Als solche sind zu nennen: magnetische Verstärker, Elektronenröhren, elektro-pneumatische Regler, Relais, Überwachungsmeßgeräte, Fotozellen und Endschalter.

Die Anwendungsmöglichkeiten erstrecken sich über eine große Breite. In modernen Walzwerken sind die Walzen mit einzelnen, automatisch gesteuerten Antriebsmotoren versehen, die es gestatten, die Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h zu erhöhen und die Umkehrzeiten zu verkürzen. Die Zentrale der elektrischen Anlagen in einem solchen Walzwerk hat beträchtliche Ausmaße, dafür sind in der Halle aber nur noch überraschend wenig Menschen zu finden.

Bewährt haben sich elektrische Regeleinrichtungen auch im Euch- und Zeitungsdruck. In einer Mehrfarbendruckmaschine erfolgt über die elektrische Regeleinrichtung eine automatische Korrektur von Druckungenauigkeiten. Die Registerregelung sorgt von selbst dafür, daß im Mehrfarbendruck ein ungenaues Übereinanderdrucken verschiedener Farben vermieden wird. Auf diese Weise läßt sich die Druckgeschwindigkeit erhöhen und der Ausschuß wesentlich verringern.

Recht sinnfällig wird der Stand, den die Automation in unserer Industrie schon erreicht hat, bei einer großen Schaufelradbaggeranlage, die im rheinischen Braunkohlenbergbau eingesetzt ist. Die Anlage hat eine Länge von 200 m, eine Höhe von 66 m und eine Tagesleistung bis zu 100 000 Kubikmeter. Diese gesamte Anlage wird nur von zwei Menschen bedient. Selbst die unter den Bagger fahrende Lokomotive wird im Bereich des Baggers über UKW so ferngesteuert, daß die Waggons zügig beladen werden können.

In einem solchen Bagger sind 116 Motoren mit über 7000 kW Gesamtleistung einschließlich der zugehörigen Umformer, Transformatoren und Schaltanlagen installiert. Die Tagesförderung von 100 000 Kubikmeter entspricht der täglichen Arbeitsleistung von 20 000 Menschen.

Auch im Steinkohlenbergbau ist man dabei, die Automatik zur Leistungserhöhung einzusetzen. In einem deutschen Bergwerk holt die elektrische Fördermaschine in jedem Förderzug 14 t Kohle mit einer Fördergeschwindigkeit von 20 m/sec aus einer Tiefe von über 1000 m ans Tageslicht. Zur Zeit ist man dabei, die Steuerung dieser Maschinen zu automatisieren, so daß sich der gesamte Lade-, Förder- und Entladevorgang selbsttätig abwickelt.

Ein großes Versandhaus stellte die Aufgabe, täglich bis zu 50 000 Pakete je nach den eingehenden Bestellzetteln aus den verschiedensten Lagern zusammenzustellen. Diese Aufgabe wurde mit Hilfe einer selbsttätigen elektrischen Steuerung zufriedenstellend gelöst.