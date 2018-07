Von Jahr zu Jahr finden Fördermittel und Hebezeuge auf der Messe stärkere Beachtung. Die Produktion an Hebezeugen und Fördermitteln ist im vergangenen Jahr bis auf annähernd 750 Mill. DM angestiegen. Der Auftragsbestand und das große Interesse auf der Messe berechtigen viele Fabrikanten zu der Erwartung, daß sich diese Entwicklung auch noch in den nächsten Jahren fortsetzen werde. Der Bedarf an Rationalisierung auf dem Gebiet der Fördertechnik dürfte auch noch keineswegs befriedigt sein. Obendrein nehmen die Anwendungsmöglichkeiten von Hebezeugen und Fördermitteln auch noch ständig zu. Das umfassende Angebot auf der Messe ließ eine Reihe von technischen Verbesserungen erkennen.

Allgemein ist in der Fördertechnik die Tendenz gekennzeichnet durch den Übergang von den „klassischen“ Hebezeugen zu fahrbaren Geräten, von denen Gabelstapler und gleislose Krane die bekanntesten und wichtigsten sind. An Gabelstaplern steht bereits ein großes Angebot verschiedener Typen zur Verfügung, sowohl elektrisch angetrieben als auch durch Verbrennungsmotor. Dabei handelt es sich sowohl um amerikanische als auch deutsche Muster. Die Vorzüge der elektrisch angetriebenen Gabelstapler liegen vor allem in ihrem geräuscharmen und abgasfreien Betrieb, sie sind also gerade für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Beim Antrieb durch Verbrennungsmotore steht dagegen in der Regel eine höhere Tragkraft zur Verfügung. Sie reicht bei Gabelstaplern, die auf der Messe gezeigt wurden, an 7,5 t heran.

Mit der jüngsten Entwicklung sind viele Gabelstapler mit oft hydraulisch arbeitenden Zusatzgeräten versehen worden. Damit konnte die Anwendungsmöglichkeit erheblich vergrößert werden, was vielfach auch in den Anwendungsbereichen eine bessere Auslastung der Stapler gestattet. Von solchen Zusatzgeräten wäre die hydraulische Klammer mit parallel geführtem Greifer zu nennen, weiter ein Schaufelvorbau für Schüttgut, ein Kranausleger, ein Aufnahmedorn für walzenförmige Hohlguter, eine drehbare hydraulische Rollenklammer und ein Drehschlitten mit aufgesetzten Gabeln. Interessant sind die Zusatzgeräte Seitenschlitten und Seitenschwenkschlitten. Beim Arbeiten mit den allgemein üblichen Gabelstaplern muß in den Arbeitsgängen zwischen den gestapelten Gütern soviel Raum zur Verfügung stehen, daß die Stapler durch eine 90-Grad-Schwenkung an jeden gewünschten Stapel heranfahren können. Um nun das Einschwenken in den Gängen und damit zugleich Gangbreite einsparen zu können, ist man zu Sonderkonstruktionen übergegangen, die ein seitliches Aufnehmen des Fördergutes gestatten. Dadurch steht also wieder mehr Stapelraum zur Verfügung.

Unter zahlreichen Förderanlagen für den inneren Betrieb fiel eine ferngesteuerte Hängebahn auf, bei der sich das transportierte Gut seinen Weg selbst sucht und sich an der Empfangsstation automatisch ausschleust. Von einer anderen Firma wurde eine rückbare Großförderbandanlage mit einer Bandbreite von 2,20 Meter gezeigt. Die Stundenleistung dieser Anlage, die im rheinischen Braunkohlenbergbau eingesetzt werden soll, ist mit 10 000 Kubikmeter angegeben. Als Förderband dient ein Stahlcord-Transportband. Eine vollautomatisch gesteuerte Hängekran – Hängebahnanlage zeigte eine namhafte Firma der Ruhrindustrie. Diese Anlage gibt einen Einblick in die Weiterentwicklung der Antriebs- und Steuerungstechnik bei Hebezeuganlagen zu vollautomatisch und programmgesteuerten Transportanlagen.

Hydraulische Schnellheber bietet eine andere Fabrik an, um vor allem das Beladen von Fahrzeugen mit Säcken und Kisten zu erleichtern. Mit Hilfe eines solchen Schnellhebers können zwei Arbeiter in fünfzehn Minuten einen 3-Tonnen-Lastkraftwagen beladen. Angetrieben wird dieser hydraulische Schnellheber sowohl von einem Elektro- als auch einem Benzinmotor. Interessant ist auch ein von der gleichen Firma angebotenes Spezialförderband für Kohle, das speziell für Kohlenhandelsfirmen entwickelt wurde. Hier ging es den Konstrukteuren nicht nur darum, so rationell wie möglich zu fördern, sondern auch den unerwünschten Abrieb des Materials wesentlich zu verringern. Auch an Schnellverladern für größere Mengen fehlt es nicht. Viel Beachtung fand im Freigelände eine elektro-hydraulische Anlage, die einen Gabelstapler mit seiner Ladung vom Boden hochhebt, so daß der Stapler selbst in einen Eisenbahnwaggon fahren und dort seine Last absetzen kann. Die Bedienung dieser Schnellverladeanlage kann der Mann am Gabelstapler selbst vornehmen, ohne seinen Platz auf dem Fahrzeug zu verlassen.

Einige Neukonstruktionen befaßten sich mit einer einfachen, aber leichteren und rascheren Beladung von Fahrzeugen. Eine Firma liefert als Zusatzgerät für alle Lastfahrzeuge eine Ladebrücke, mit deren Hilfe sich Lasten bis zu 1500 kg durch einen Hebeldruck vom Erdboden auf den Lastkraftwagen heben und auch umgekehrt absenken lassen. Eine andere Firma stellt für verschiedene Fahrgestelle Kipper her mit einer Kipp- und Absetzvorrichtung. Hier lassen sich die verschiedensten Güter bis zu einer Last von 8 t auf- und abnehmen oder auskippen.

Ein imponierendes Beispiel moderner Fördertechnik bot sich schließlich jenen Messebesuchern, die den neuen „Hermes-Turm“ inmitten des Freigeländes hinaufgefahren sind. Dieser Stahlbetonturm von 73 Meter Höhe hat in 65 Meter Höhe eine große Aussichtsplattform. Hier hinauf befördert ein Expreßlift 14 Besucher in etwa 15 Sekunden, das Ein- und Aussteigen mitgerechnet. Die außerordentlich hohe Geschwindigkeit beträgt 6m/sec. Zur stufenlosen Beschleunigung der Geschwindigkeit vom Stillstand bis zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit und wieder zur Verzögerung bis zum Stillstand, ist eine nach neuesten Gesichtspunkten der Regeltechnik entwickelte Regeleinrichtung installiert. Tatsächlich gleitet die Kabine bei jeder Last sanft und stoßfrei. Alle Türen, sowohl die Fahrschachttüren als auch die Kabinentür, öffnen und schließen sich selbsttätig. Dg.