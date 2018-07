H., Maderno, im Mai

Der Gardasee behält seine unzerstörbare Ursprünglichkeit: schroff abfallende Felsgestade und ein steiniger Ufersaum. So blieb er davor bewahrt, daß sich der mondäne Badebetrieb hier breitmachte. Auch für das Camping bietet er nur wenige günstige Plätze. Mancher Reisende, der mit der Vorstellung von Lido, internationaler Eleganz und lebhaftem Strandbetrieb zwischen Torbole und Garda am Ostufer und zwischen Riva und Salo am Westufer lebhafte Ferienwochen erhofft, mag ihm enttäuscht den Rücken kehren.

Aber baden kann man fast überall. Auf den Uferpromenaden von Gardone Riviera, Maderno, Malcesine und den vielen anderen Orten rund um den See stehen Badekabinen zur Verfügung. Am schönsten aber ist es, irgendwo zwischen Felsen am menschenleeren Ufer eine geeignete Badestelle aufzuspüren und sich über das lockere kleine Gestein langsam vorzutasten. Nach dem Bad kann man im weichen Lufthauch südlicher Gefilde unter einem wildwachsenden Feigenbaum Siesta halten.

Nichts deutet darauf hin, daß in unmittelbarer Nähe auf der Gardesana ein ruheloser Auto- und Fremdenstrom den See umbrandet. Diese großartige Uferstraße, unter Mussolini in kurzer Zeit angelegt, ist ein Wunderwerk italienischer Straßenbaukunst. Im Gegensatz zur flachgebirgigen östlichen Seite, der Orientale, die überall den Blick auf den See freigibt und bei dem bekannten Weinort Bardolino durch sanfte Rebenhänge führt, ist die westliche Seite, die Okzidentale, streckenweit durch die steil aufragenden Felswände gehauen. Fensteratige Durchbrüche und offene Aussichtsplateaus gewähren schöne Ausblicke auf den See. Ein Autobusverkehr unterhält gute Verbindung mit den vielen Ortschaften und alten Fischernestern. Auch mit Dampferausflügen von Riva über den See kann man die Ferienwochen angenehm bereichern.

In den terrassenförmig angelegten Limonengärten von Maderno, vor allem aber von Limone, leuchten die zartweißen Blüten neben den goldenen Früchten im Dämmergrün der reichen Pflanzungen. Über bröckelnde Bogengänge und verfallenes Gestein quellen die weißen Blütenkaskaden des Kapernstrauches mit ihren violetten Staubfäden.

Olivengärten, besonders üppig auf der schmalen Landzunge von Sermione, dämpfen mit ihrem silbergrauen Schein die leuchtende Grelle der Seelandschaft. Die dünnen Stämme der Ölbäume, verknorrt und bizarr verbogen, entwickeln wahrhaft gespenstische Formen. Die Uferpromenade der vielbesuchten größeren Orte, den Lungolago, schmücken schattige Palmen und prächtig blühender Oleander – ein zauberhafter Rahmen für den spiegelnden Glanz des Wassers, das sich zu kleinen Wellen kräuselt, wenn regelmäßig zur Mittagsstunde die Ora, ein leichter Lufthauch, über den See streicht. Gegen Mitternacht kommt mit gleicher Regelmäßigkeit der Sover vom Hochgebirge herab und trifft die Zecher auf der Piazza, die dort bei einem fiasco des am Seeufer gewachsenen roten Bardolino sitzen.