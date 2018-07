In der Branche „Chemie und Kunststoffe“ fanden die vielen Neuerungen an Kunststofferzeugnissen lebhaftes Interesse. Die Nachfrage befindet sich in einer ständigen Steigerung. Während die Zuwachsrate in der gesamten Industrie 1955 rund 18 v. H gegenüber 1954 betrug, erreichte die kunststoffverarbeitende Industrie eine Steigerung von 27 v. H. Nach der amtlichen Industriestatistik wurde 1955 ein Produktionswert von nahezu einer Milliarde DM erreicht. Die effektive Kunststoffverarbeitung bewegt sich also schon weit über der Milliardengrenze. Die gemachten Investitionen lassen darauf schließet, daß diese günstige Entwicklung in noch stärkerem Maße anhält. Von den Herstellern der Maschinen für die Verarbeitung von Gummi und plastischen Massen war nämlich zu erfahren, daß sich die Produktion von Maschinen für die Kunststoffverarbeitung im vergangenen Jahr um etwa 50 v. H. steigerte und damit einen vorläufigen Rekordstand erreichte.

Bemerkenswert ist die Beobachtung, daß heute die Verarbeitung von Kunststoffen in erheblichem Maße in kombinierten Betrieben vor sich geht, also in solchen Betrieben, die bisher nur traditionelle Werkstoffe verformten und erst allmählich kunststoffverarbeitende Betriebsabteilungen angegliedert haben. Als im vergangenen Jahr in Hannover zum erstenmal ein namhaftes Röhrenwerk der Ruhrindustrie mit Plastikrohren auf der Messe erschien, wurde das allgemein als ein Zeichen dafür angesehen, daß auch auf diesem Gebiete der Kunststoffindustrie eine große Zukunft bevorsteht. Auf der diesjährigen Messe erreichte die Nachfrage nach solchen Bohren einen beachtlichen Umfang. Bemerkenswert war vor allem die Neuentwicklung auf dem Gebiete der Rohrverbindungen. Es sind sogenannte Elektro-Schweißfittings entwickelt worden, die eine sichere und vor allem einfache Verbindung der Plastikröhren ermöglichen. Die Muffen, Knie- und T-Stücke werden einfach auf das Rohrende aufgeschoben, dann wird an dem zugehörigen Schweißgerät auf einer Skala der Rohrdurchmesser eingestellt, und nach einem Druck auf den Schalterknopf verläuft die Schweißung automatisch. Die Rohre sind dann unlöslich miteinander verbunden. Daneben gibt es noch die bisher üblichen Metallverbindungen. Eine andere große Firma hat eine einfache Verbindung einer bestimmten Kunststoffrohr-Qualität dadurch entwickelt, daß zwei Rohre übereinander geschoben und dann verklebt werden. Über einer weichen Flamme lassen sich diese Rohre auch biegen.

Das moderne Rohrmaterial wird heute nicht mehr nur bei Industriebauten verwendet, sondern in zunehmendem Maße schon für gewöhnliche Versorgungsleitungen. Wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Rohren bieten sich namentlich in der billigeren Verlegung. Ein Rohr von etwa drei Zentimeter Durchmesser wiegt bei zehn Meter Länge und Eignung für 10 atü Betriebsdruck zum Beispiel nur 4,5 kg. Wenn Plastikrohre vorerst auch nur bei Außenanschlüssen verlegt werden, so steht doch zu erwarten, daß in wenigen Jahren auch die Inneninstallation von Gebäuden diesen Kunststoffrohren einen großen Markt öffnet.

Ganz allgemein ließ sich auf der Hannovermesse erkennen, daß der Anwendungsbereich von Kunststoff erzeugnissen ständig größer wird. So haben sich PVC-Profile und -Folien neuerdings auch in der Korbwarenindustrie ein großes Einsatzgebiet verschafft. Das Peddigen hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem herkömmlichen Korbgeflecht, besitzt daneben aber in vieler Hinsicht eine Überlegenheit. Solche Folien lassen sich neuerdings auch im Buchdruckverfahren bedrucken. Eine andere Firma zeigte Wäscheleinen mit einem unverwüstlichen Plastiküberzug. Auch Gardinenlaufschienen, Bauprofile sowie Hart-PVC-Schienen für Terrazzo-Bodenbeläge sind neue Entwicklungen der Kunststoffindustrie. In größerer Zahl tritt Kunststoff ebenfalls in Verbindung mit anderen Materialien auf, so zum Beispiel als Beschichtung von Holzplatten. Ein Werk führte einen neuen Kunststoff auf Polyesterbasi: vor, der farblos und bunt geliefert wird und mit dem sich Edelfurniere, Massivholz, einfach furnierte Sperrhölzer und Holzspan- und Hartfaserplatten in planer und verformter Linienführung beschichten lassen.

Auch die Verwendung von Kunststoffen in der Verpackungsindustrie ist noch breiter geworden. Ein Werk zeigte in Hannover zum erstenmal eine Verbundfolie Zellglas-Polyäthylen, die außerordentlich wasser- und wasserdampfundurchlässig ist. Als besonderer Vorteil bietet sich die Bedruckbarkeit des Materials zwischen den Schichten. Dadurch wird der werbewirksame Konterdruck, der den Glanz der Zellglasoberfläche voll zur Geltung bringt, auch für Nahrungsmittelpackungen möglich, die bisher nur mit Frontaldruck ausgestattet werden konnten. Die innenliegende Polyäthylenschicht schützt das Füllgut vor der Berührung mit der Druckfarbe.

Die Kunststoffindustrie bietet ihre Hilfe auch zur Bekämpfung des Lärms an. Gegen den Luftschall werden vor allem porige Schaumstoffe angeboten. Mit solchen Entdröhnungsmitteln ist es zum Beispiel möglich, den Lärm einer Großkompressoranlage von 111 auf 99 Phon zu senken. Auch im Eisenbahnwaggonbau ließen sich die Fahrgeräusche durch sinnvolle Anwendung von Entdröhnungsmitteln um 10 Phon herabsetzen. Von einem Werk wurde ein Verfahren gezeigt, daß es ermöglicht, die Schallschluck-Erzeugnisse auch bei größeren Blechstärken in einem Arbeitsgang aufzutragen, während bisher mehrere Schichten notwendig waren, um eine gute Durchtrbcknung zu erreichen.

Auf vielen Gebieten der Kunststofferzeugung hat unsere Entwicklung den internationalen Stand nicht nur erreicht, sondern übertroffen. d.