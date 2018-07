Ist es fruchtbar, ja, ist es auch nur legitim, heute die Welt der materialistisch orientierten Mystik, die der Magie, des Okkultismus, des „Mysterienkrams“, wie Bachofen abschätzig sagte, literarisch aufleben zu lassen? Man wird darüber streiten dürfen, auch wenn man mit Justus von Liebig weiß, daß „die lebhafteste Einbildungskraft, der schärfste Verstand nicht fähig ist, einen Gedanken zu ersinnen, welcher“ vermögend gewesen wäre, mächtiger und nachhaltiger auf den Geist und die Kräfte der Menschen einzuwirken, als die Idee des Steins der Weisen“. Wer wollte schon Macht und Kraft leugnen, die dem Spekulativen innewohnen kann. Wer vor allem die bedeutende historische Rolle der Alchimisten und Magier mit ihren Hexenküchen und Beschwörungsformeln. Nein, nicht im Verkennen der weltbewegenden Bedeutung der Idee des Steins der Weisen oder des verwegenen Gedankens vom Lebenselexier ist das leichte Unbehagen begründet, das den überkommen kann, der die zehn Erzählungen von Martin Beheim-Schwarzbach: „Der magische Kreis“,Marion von Schröder Verlag, Hamburg, 312 S., 10,80 DM.

liest. Auch nicht etwa in einem historisierenden Standpunkt, der das Herüberretten früherer Gedankenwelten in die zeitgenössische Literatur verdammen wollte. Und schon gar nicht aus einem Gefühl der „Aufklärung“ heraus, das da die schöpferische Kraft alles Orphischen in der Literatur kraft besserer Erkenntnisse leugnen wollte. Fragwürdig aber kann man es nennen, wenn ein heutiger Schriftsteller ohne das dämonische Feuer E. T. A. Hoffmanns und ohne die Ironie Oscar Wildes die Welt der Gespenster, Kobolde, Magier und Alchimisten heraufbeschwört, ihr mal ein historisches, mal ein zeitgenössisches Gewand gebend, mit dem Ernst desjenigen, der in seinen Stoffen sichtlich nicht die Kühnheit aufbringt, sich mit der von ihm nachgeschaffenen Welt ganz zu identifizieren. E. T. A. Hoff mann war der Mönch Medardus selbst. Martin Beheim-Schwarzbach hat mit seinen Figuren wohl nur den Glauben an das Phantastische gemein. Da liegt der Unterschied.

Immerhin: diesen Glauben hat er. Und seine Kunst, durch das Medium des Geisterhaften, des Unheimlichen viel Schönes und auch Wichtiges zu sagen, kann nicht bestritten werden. Es gibt schöne Erzählungen unter diesen zehn, die auch mit Genuß liest, wer dem Ausgangspunkt des Autors nur unwillig oder gar nicht folgt. Rührende Märchen, wie „Der gläserne Harnisch“, dunkle Alchimistengeschichten, wie „Der Goldmacher“, Legenden wie die vom Pfeifer. In fast allen Erzählungen taucht das Motiv vom Wert des Opfers auf, von der Macht des Reinen, die da durch Opfer und Beharrlichkeit das Böse auszutreiben imstande ist, die den teuflischen Zauber bricht, den Widersacher überwindet. Narren, Heilige und Weise, ahasverische Typen und Verdammte beherrschen dieses Buch, in dem wunderschöne Sätze stehen, streng, exorzistisch und romantisch zugleich. Die Transmutation durch den Geist ist das Grundthema Beheim-Schwarzbachs, dem er wichtige und gelungene Aspekte abgewinnt. Dennoch bleibt ein Rest, der besonders in jenen Geschichten zutage tritt, die in der modernen. Welt angesiedelt sind.

Hans Schwab-Felisch