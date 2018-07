In Dänemark, wo es nur wenige ganz reiche, aber auch nur wenige ganz arme Menschen gibt, dafür aber einen sehr breiten, ebenso kaufkräftigen wie kauflustigen Mittelstand, hat die Wohnkultur wie kaum anderswo alle Lebensgebiete ergriffen und einen Höchststand an Qualität und zweckmäßiger Schönheit erreicht. Davon zeugt eine von „Landsforeningen Dansk Kunsthaandvaerk“ veranstaltete Wanderausstellung, die soeben im „Museum für Kunst und Gewerbe“ in Hamburg eröffnet wurde und später auch in anderen Städten der Bundesrepublik gezeigt werden soll.

Zwei Hauptgegenstände heben sich heraus; ihnen verdankt das dänische Kunsthandwerk Weltruf: das Möbel und die Silberarbeiten. An beiden bewährt sich die fachlich vielfältige Ausbildung der dänischen Architekten und Formgestalter, deren handwerkliche Erfahrenheit auch noch im industriell hergestellten Serienprodukt erkennbar bleibt. Der bequeme Sessel, der aus heißgebogenem Sperrholz geformte Stuhlsitz mit seiner federnden Rücklehne – oftmals nachgeahmt und dann mitunter schaurig mißverstanden – haben ihren einfallsmäßigen Ursprung in Dänemark, wo aus einem Architekten ein Bahnbrecher neuer Möbelformen, aus einem Bildhauer der berühmteste dänische Silberschmied werden konnte. Stets nennt die Möbelwerkstatt den Entwerfer des einzelnen Stücks; darin liegt eine Anerkennung der geistigen Leistung des Formgebers, die nachahmenswert für uns scheint.

Es ist aber nicht so sehr der einzelne Gegenstand, sondern die Gesamtheit aller, was auf eine Verbundenheit der Gestalter hinweist und das eigentliche „Neue“ bedeutet: so zweckmäßig und dabei so schön können die Dinge des täglichen Gebrauchs sein, wenn es wirklich gewollt wird! C. O. F.