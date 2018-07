W.-D. G., Ankara, im Mai

In den Außenhandelsbeziehungen zwischen der Türkei und ihrem Hauptpartner Bundesrepublik ist es – (wenn auch mit beträchtlicher Verspätung) jetzt doch zu einer Korrektur gekommen: Während nämlich vor wenigen Jahren noch auf offizieller deutscher Seite in Überschätzung der türkischen Kapazitäten von einer Erweiterung des jährlichen Warenaustausches bis zu 300 Mill. $ (in jeder Richtung!) die Rede war und überhaupt die von Ankara selbst geschaffene Fama vom kommenden „Türkei-Boom“ Ohren gefunden hatte, hat man sich jetzt endlich unter dem Druck mehrjähriger Erfahrungen zu Quoten von nicht mehr als 70 Mill. $ verstanden. Außerdem ist mit den Türken bei den nunmehr abgeschlossenen Wirtschaftsverhandlungen für 1956 ein Modus zur Schuldentilgung vereinbart worden, von dem man sich in Bonn eine Befriedigung der westdeutschen Türkeigläubiger innerhalb von vier Jahren verspricht. Völlig unbegreiflich erscheint in diesem Zusammenhang die Nachricht, daß in Bonn kein Einverständnis über die tatsächliche Höhe der türkischen Schulden erzielt worden ist. Während von deutscher Seite 60 Mill. $ genannt wurden, anerkennen die Türken bisher nur 30 Mill. $. Eine Kommission der BdL wird daher zur Aufklärung der Differenz von 30 Mill. $ in die Türkei reisen müssen. Als Kuriosität unter den Abmachungen ist zu vermerken, daß die Türken zugestanden haben, ihre Verpflichtungen künftig einzuhalten, und zwar die in diesem Jahr gegenüber der Bundesrepublik fällig werdenden neuen Tilgungsraten über insgesamt 40 Mill. $. Um diesem für das Türkeigeschäft bezeichnenden Passus mehr Gewicht zu verleihen, scheint man Ankara nicht im Zweifel darüber gelassen zu haben, daß von deutscher Seite mit Restriktionen im Türkeihandel zu rechnen ist, falls die neuen Fälligkeiten nicht pünktlich bedient werden.

Wie es heißt, wird bei der BdL ein Sonderkonto eingerichtet, auf dem von den türkischen Erlösen aus Exporten nach der Bundesrepublik 25 v. H. zweckgebunden, nämlich zur Schuldentilgung gutgeschrieben werden sollen. Für die Erlöse aus türkischen Getreidelieferungen ist ein Zugriff auf 40 v. H. vorgesehen. Gewiß könnte es nach den bisherigen Erfahrungen bei deutsch-türkischen Tilgungsvereinbarungen vorteilhaft sein, daß diese Posten bei der deutschen Zentralbank deponiert werden und nicht erst die Bundesrepublik „verlassen“ und bei der türkischen Merkezbank verwaltet werden. Indessen soll aber die Verwendung der Gutschriften auf diesem Sonderkonto nur nach Anweisung der türkischen Zentralbank erfolgen, die periodisch mitzuteilen hat, welche Gläubiger zu befriedigen sind. Ob und in wieweit die erhoffte deutsche Mitwirkung bei der Festlegung der Liquidationsreihenfolge möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Das für so viele in der Türkei ansässige Vertreterfirmen wegen der außen- und binnenwirtschaftlichen Krise überaus wichtige Verkaufsgeschäft nach der jährliche Izmirer Ausstellung könnte dadurch gesichert werden, daß die in Aussicht gestellte bevorzugte Befriedigung der Ausstellungsgläubiger von 1954 und 1955 noch rechtzeitig durchgeführt wird.

Deutscherseits ist die Tatsache mit Enttäuschung vermerkt worden, daß die Türken nicht durch – übrigens gebräuchliche – Warenlisten veranlaßt wurden, nicht nur Kapitalgüter aus der Bundesrepublik zu beziehen. Dem Bonner Einwand, daß dies wegen der schwierigen wirtschaftlichen Situation der Türkei nicht zumutbar wäre, wird dagegengehalten, daß die von der türkischen Regierung ohne Rücksicht auf die am Türkeigeschäft beteiligten deutschen Firmen zugelassene Verschuldung mindestens ebenso unzumutbar sei. Es wird auch bemängelt, daß keinerlei Abmachung über die Schuldenverzinsung getroffen worden ist. Darüber hinaus ist von ausländischen Kaufleuten aus EZU-Ländern die Frage aufgeworfen worden, ob die Türken nicht dazu bewegt werden können, daß sie ihren Osthandel im Rahmen der türkischen Möglichkeiten zugunsten des Warenverkehrs mit EZU-Partnern einschränken.

Was künftig vom deutsch-türkischen Geschäft zu erwarten ist, zeigt sich, sobald man die für 1956 nicht ohne Optimismus vorveranschlagten türkischen Warenlieferungen in Höhe von 70 Mill. $ den türkischen Verbindlichkeiten gegenüberstellt; dies sind die bei der BdL zu deponierende 25prozentige Tilgungsquote (17,5 Mill. $) und die 1956 entstehenden neuen Fälligkeiten aus Altverträgen mit einer Rate von 40 Mill. Demnach bleiben den Türken für neue Importkontrakte nicht mehr als 12,5 Mill. So gesehen, scheint die Bonner Delegation mit Recht auf höhere Tilgungsquoten verzichtet zu haben. Denn derartige Vereinbarungen wären von den Türken bestimmt nicht erfüllt worden. Das heißt aber noch nicht unbedingt, daß die Aussichten auf Einhaltung der jetzt getroffenen „milderen“ Absprachen irgendwelchen Optimismus rechtfertigen.

Wenn heute in diesem Zusammenhang behauptet wird, daß die neuen Vereinbarungen eine Anpassung an die Gegebenheiten auf dem türkischen Markt gebracht hätten, dann sind wenigstens Zweifel angebracht. Es muß nämlich befürchtet werden, daß Bonn mit den jüngsten Absprachen ebenso hinter den tatsächlichen Erfordernissen hinterherhinkt, wie das schon bei den vorhergehenden Übereinkommen der Fall war. So hätten beispielsweise die für dieses Jahr durchgesetzten Tilgungsmodalitäten zwei Jahre und auch noch ein Jahr früher wirkungsvoll die Sanierung des deutsch-türkischen Geschäfts fördern können, wenn nicht sogar höhere Tilgungsraten bei damals noch niedrigerem Schuldenplafond möglich gewesen wären. Beobachter des türkischen Marktes vertreten die Auffassung, daß der Zeitpunkt zur Vereinbarung von Tilgungsmodalitäten dieser Art verpaßt ist. Da die schon im vergangenen Jahr besorgniserregende türkische Verschuldung inzwischen einen überaus gefährlichen Höhepunkt erreicht hat und diese Entwicklung in direktem Zusammenhang mit der türkischen Währungs- und Finanzkrise steht, ist nicht ersichtlich, wie ohne Beilegung dieser sich weiter entwickelnden Krise an einen Abbau der türkischen Schulden gedacht werden kann.

Daß andererseits die Krise vorerst kaum eingedämmt werden wird und die zur Überwindung dieser Krise notwendigen Auslandskredite in Höhe von 300 Mill. $ in absehbarer Zeit nicht zu erwarten sind, darf heute unterstellt werden. Die Türken haben dieses Problem sehr offenherzig angeschnitten, als sie in Bonn um weitere Kredite über 10 Mill. $ baten, weil sie mit’Schwierigkeiten bei der Bedienung der in diesem Jahr entstehenden Fälligkeiten rechneten. Die Andeutung, man werde die deutsche Ausfuhr nach der Türkei möglicherweise kontrollieren, wenn die neuen Fälligkeiten nicht honoriert würden, nimmt sich daher wirtschaftspolitisch recht unrealistisch aus. Die Gegebenheiten hätten mehr erfordert.