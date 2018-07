Inhalt Seite 1 — Partnerschaft– praktisch vorexerziert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser Mitarbeiter besuchte die Flender-Werke (A. Friedr. Flender & Co.) in Bocholt/Westfalen, um sich über die vorbildlichen betrieblichen Sozialeinrichtungen dieses Unternehmens zu informieren. Die Flender-Werke sind ein reines Familienunternehmen, beschäftigen zur Zeit etwa 1500 Arbeitskräfte und sind stark exportintensiv tätig. Dem Chef des Hauses, Dipl.-Ing. Alfred Fr. Flender, wurde im Herbst wegen seiner sozialpolitischen Verdienste der Freiherr-vom-Stein-Preis verliehen.

Vierzig-Stunden-Woche? Ja, alles schön und gut. Und wenn es mit der Technisierung und Rationalisierung in unserem Betrieb weiter so vorwärts geht wie bisher, wird die verkürzte Arbeitswoche wohl auch kommen. Aber bleiben wir doch mit den Füßen auf dem Boden! Die Vierzig-Stunden-Woche ist ein Fernziel. Heute besteht vielmehr unser erstes Ziel immer noch darin, daß in allen unseren Werkstätten tatsächlich nur 48 Stunden gearbeitet wird. So der Betriebsrat. Von Unternehmerseite wird eine andere Rechnung aufgemacht, die auch nachdenklich stimmt: Nehmen wir die üblichen Fehler jeder Verallgemeinerung ruhig in Kauf und sprechen wir vom Facharbeiter, der – auf den Monat umgerechnet – runde 580 Mark mit nach Hause bringt. Er ist keineswegs in der Minderzahl. Klein ist aber die Zahl derjenigen, die hiermit zufrieden wären. Aufmerksame Beobachter haben festgestellt, daß der finanzielle „Wunschtraum“ bei monatlich 650 Mark liegt. Ergo wird man sich eben den Differenzbetrag von 70 Mark dazuverdienen, was liegt näher als durch Überstunden im Betrieb...

Diese merkwürdige Erscheinung des 70-Mark-Differenzbetrages gibt es nicht etwa nur bei Flender. Man kann sie in etwa der gleichen Größenordnung in zahlreichen Industriebetrieben Westdeutschlands finden. Auch ein Problem der Vierzig-Stunden-Woche...

Um es vorwegzunehmen: Die Grenzen betrieblicher Sozialpolitik in den Flender-Werken sind eindeutig abgesteckt. Sie soll ein ergänzender Beitrag, nicht Hauptsache sein. Schon frühzeitig hat man sich die ersten Sporen sozialer Pionierarbeit verdient. Echter menschlicher Kontakt zwischen Unternehmensleitung und Belegschaft ist seit Firmengründung Tradition. Realität sind dort die so oft mißbrauchten Begriffe „Gemeinschaftsgeist“ und „Zusammenarbeit“, handfeste Beweise bleibt man nicht schuldig. Ein Beispiel: Um Wiederaufbau und Neubeschaffung von Wohnungen nach dem zweiten Weltkrieg zu beschleunigen, erklärten sich alle Werksangehörigen freiwillig und einstimmig bereit, jede Woche zusätzlich eine sogenannte Baustunde zu arbeiten. Hundert Baustunden je Mann waren das Ergebnis, und in Geldwert umgerechnet brachte die Belegschaft damit runde 150 000 DM auf die Beine. Baudarlehen und Mittel für Hausratsbeschaffung wurden gegeben. Später, als sich die Geschäftslage entsprechend besserte, zahlte das Werk jedem die zusätzlich geleisteten Baustunden sogar wieder zurück.

An den Arbeitsplätzen gibt es oftmals viele Wünsche. Sie brauchen ein „Ventil“. Deshalb führte man das im Krieg unterbrochene betriebliche Vorschlagswesen wieder ein. Über dessen Entwicklung liegen nun Erfahrungen aus fast viereinhalb Jahren vor: 64 v. H. der gesamten Belegschaft sind zum Vorschlagswesen positiv eingestellt, wie eine Betriebsbefragung ergab. Schon „irgendwann einmal“ beteiligt hatten sich 32 v. H., zehn v. H. aller Werksangehörigen sind aber immer „mit von der Partie“. Rund 1300 Vorschläge wurden in diesen viereinhalb Jahren eingereicht, praktisch auswertbar sind erfahrungsgemäß etwa ein Drittel. Über die angenommenen Vorschläge werden Rentabilitätsberechnungen angestellt. Es wird errechnet, in welcher Höhe eine Einsparung im Betriebs- und Produktionsablauf durch den jeweiligen Vorschlag zu erzielen ist. 25 v. H. der Ersparnis wird als Prämie ausbezahlt. Mehr als 21 000 Mark wandte das Werk bisher für diese Zwecke auf. Die Durchschnittsprämien erhöhten sich im vergangenen Jahr auf 71 Mark, 1954 waren es noch 34 Mark. Zweimal konnte im vergangenen Jahr sogar eine Prämie von je 1000 Mark verteilt werden. Aber die Höhe der Prämie ist keineswegs ausschlaggebend. Diese Erfahrung haben auch andere Industriebetriebe gemacht. Entscheidend ist, daß die angenommenen Vorschläge möglichst bald verwirklicht werden.

Ein anderer Teil der betrieblichen Sozialpolitik bei Flender ist die Ergebnisbeteiligung. Noch bevor man zu einem echten Beteiligungssystem kam, wurde eine Einrichtung ins Leben gerufen, die gewissermaßen den Boden bereiten half: der Hundert-Mann-Ausschuß. Seine Mitglieder rekrutieren sich aus Arbeitern und Angestellten der einzelnen Werkstätten. Gleichzeitig bildete man einen Zehn-Mann-Ausschuß, der sich aus leitenden Angestellten zusammensetzt. Da kleine Einheiten arbeitsfähiger sind und stärkeren persönlichen Kontakt gewährleisten, zergliederte man den Hundert-Mann-Ausschuß noch einmal in fünf gleichstarke Gruppen. Jede Gruppe, geleitet von je zwei Mitgliedern des Zehn-Mann-Auschusses, erhielt ein Arbeitsgebiet volks- und betriebswirtschaftlicher Fragen. Verständnis für die Belange und Maßnahmen der Unternehmensleitung bei der Belegschaft zu wecken, die erforderlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen und die Arbeitskollegen zu informieren, das ist etwa das Aufgabengebiet dieser Einrichtung, Und die Erfahrungen aus vier Jahren Ausschußtätigkeit? Mißverständnisse und Mängel werden bereits im Entstehen erkannt, aufgegriffen und abgestellt. Spannungsgeladene Atmosphäre gibt es nicht, das Betriebs-„Klima“ ist gut, die Aufgeschlossenheit der Belegschaft beachtlich. Per Saldo bringt dieses auf breiter Grundlage aufgebaute Informationswesen sogar finanziell meßbare Erfolge: Die Produktion von Ausschußware ging erheblich zurück.

Der zufriedenstellende Geschäftsablauf 1951 führte zu dem Beschluß der Gesellschafterversammlung, 2 1/2 v. H. der Jahres-Brutto-Lohnsumme an die Werksangehörigen zu verteilen. Nach dem damaligen Verteilungsschlüssel – intern sinnigerweise „Negersteuer“ genannt, weil man den auszuschüttenden Betrag ohne Abstufungen einfach durch die Kopfzahl der Belegschaft teilte – erhielt 1952 jeder etwa 50 Mark. Ein mageres Ergebnis – darüber waren sich alle Beteiligten klar. Aber der beschrittene Weg wurde gewissermaßen der Auftakt einer echten Beteiligung aller Betriebsangehörigen am Ergebnis. Man knobelte an einem entsprechenden System. Beteiligung und Verteilung sollte möglichst gerecht sein. 1952 sank der Ausschüttungsbetrag infolge der wirtschaftlichen Situation auf 1,3 v. H. der jährlichen Brutto-Lohnsumme. Als dann 1953 mit nur noch 0,9 v. H. der Tiefpunkt erreicht war, konnte man die inzwischen ausgeklügelte, dem Proportionalsystem ähnliche Ergebnisbeteiligung einführen. Nach den ersten zwei mageren Jahren schnellte das Ergebnis 1954 auf 3,6 v. H. Das bedeutete, daß jeder Werksangehörige (neben der Weihnachtsgratifikation) zwischen 175 und 265 Mark erhielt. Inzwischen hatte man auch die „Negersteuer“ ad acta gelegt; an deren Stelle trat ein Punktsystem, das auf der Bewertung des Arbeitsplatzes beruht. Danach kann sich jeder Betriebsangehörige im Jahr 100 bis 150 Punkte erarbeiten. In der Praxis sah das im vergangenen Jahr folgendermaßen aus: Das Ergebnis 1955 brachte mit fast 7 v. H. den bisher höchsten Beteiligungsanteil, was schon beinahe dem sogenannten dreizehnten Gehalt entspricht. Die Ergebnisbeteiligung wird zu 40 v. H. ausgezahlt, der Rest gutgeschrieben und mit 5 v. H. je Jahr verzinst.