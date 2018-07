Bunter Neuheitenstrauß besonders auf elektrotechnischem Gebiet

Wohl-die meisten Neuheiten bot die diesjährige Hannover-Messe auf dem elektrotechnischen Gebiet. Eine Hamburger Firma servierte die „gedruckte Schaltung“, die eine wesentliche Vereinfachung der Herstellung von Verstärkern ermöglicht. Wer hätte nicht schon mal als Laie bei einem Blick in das Eingeweide eines Rundfunkempfängers oder eines Verstärkers staunend den Kopf geschüttelt über das scheinbare Gewirr von Drahtverbindungen, das da kreuz und quer nach einem geheimnisvollen Plan verlegt ist. Nun kamen findige Techniker auf die beinahe geniale Idee, solche Schaltungen einfach zu drucken. So ganz nach der guten alten Manier des Herrn Gutenberg. An die Stelle der Druckfarbe trat eine Kupfer- oder Silberlösung. Gedruckt wird nicht auf Papier, sondern auf eine Isolierplatte. Der Druckstock ist nach einem Schaltschema angefertigt. So lassen sich auch komplizierte Schaltungen rasch und fehlerfrei herstellen. Die mit einem Arbeitsgang aufgedruckten Metallfolien stellen die Verbindung zwischen den verschiedenen Kontaktstellen her.

Eine andere Hamburger Firma brachte eine neue Leuchtstofflampe heraus, die ähnlich wie die innenverspiegelten Glühlampen innen mit einem Reflektor versehen ist, der den abgestrahlten Lichtstrom in einer Richtung verstärkt. Allerdings handelt es sich nicht um einen Silber- oder Aluminiumspiegel, sondern um eine reflektierende Pulverschicht, die über etwa zwei Drittel des Lampenumfangs auf der Innenseite des Glasrohres aufgetragen ist. Diese neue Leuchtstofflampe ist vornehmlich gedacht für Räume, in denen sich leicht Staub auf den Lampen ablagern kann. Während bei normalen Leuchtstofflampen durch diese Staubablagerung ein erheblicher Teil des nach oben austretenden Lichts verschluckt wird, verringert eine Staubschicht auf dieser Lampe den austretenden Lichtstrom nur unwesentlich, weil hier der überwiegende Teil des Lichtstroms direkt nach unten abgestrahlt wird.

Eine bayerische Firma zeigte Leuchten, die in ihrer Helligkeit stufenlos geregelt werden können. Die Nachttischlampe kann also jetzt in jeder gewünschten Helligkeit erstrahlen, meint der Hersteller. Und beim Fernsehen läßt sich auch eine große Ständerlampe in ihrer Helligkeit so regulieren, daß das Bild auf dem Fernsehschirm in höchster Schärfe herauskommt und trotzdem im Zimmer noch genügend Licht bleibt. – Das Ei des Kolumbus im Bereich der Taschenlampen scheint eine andere Firma gefunden zu haben: Eine handliche Taschenlampe, die jederzeit an einem normalen Lichtnetz aufgeladen werden kann. Es wird hinten nur eine kleine Kappe abgezogen, und schon ist ein Stecker frei, der in jede gewöhnliche Steckdose paßt. Die Lampe wiegt etwa 100 Gramm und ist mit einem kleinen Stahl-Akku ausgerüstet.

Von einer großen Elektrofirma wurde ein neuartiges Dosiergerät für elektrische Aufheizvorgänge entwickelt. Mit diesem Gerät läßt sich die elektrische Arbeitsmenge genau dosieren, z. B. die einer Heizschlange. Es soll besonders gut für Aufheizvorgänge geeignet sein, bei denen eine verhältnismäßig hohe elektrische Leistung nur wenige Sekunden lang wirksam ist. – Hunderttausend Zeichen in einer Sekunde aufzunehmen und genau zu zählen, das geht nicht nur über unsere Fähigkeiten, sondern vielfach auch über unser Verständnis. Aber eine sogenannte Dekaden-Zähleinheit für elektrische Rechen- und Zählanlagen, von einer Hamburger Firma gezeigt, arbeitet sicher bis zu Zählfrequenzen von 100 000 Impulsen in der Sekunde. Ein anderer Aussteller führte einen Gesprächszähler vor, der (ohne mechanische Teile) mit magnetischem Antrieb arbeitet und in der Herstellung wesentlich billiger sein soll als bisher gebräuchliche Impulszähler.

Tiefgekühlte Brötchen

Ein Gefrierschrank zum Gefrieren und Kühllagern von Brötchen und anderen Backwaren in Bäckereien ist kein Aprilscherz, sondern eine Neuheit einer namhaften Firma der Elektroindustrie. Durch die Brötchengefrierung unmittelbar nach dem Ausbacken bis auf etwa minus 7 Grad Celsius im Brötchenkern innerhalb ein bis anderthalb Stunden, soll der Geschmack durch Beseitigung der Klebrigkeit im Innern des Brötchens verbessert werden. Und wenn die Brötchen bei einer Temperatur von etwa minus achtzehn bis zwanzig Grad gelagert werden, sollen sie mehrere Tage „backofenfrisch“ bleiben. Der Gefrierschrank faßt etwa zweitausend Brötchen. Vor dem Genuß müssen die Brötchen dreißig bis vierzig Minuten an der Luft aufgetaut werden.