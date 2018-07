Inhalt Seite 1 — Schleiertänze für die Öffentlichkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das deutsche Aktiengesetz ist eine klare Angelegenheit. Pflichten und Rechte der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder sind eindeutig festgelegt. Nirgends ist bestimmt, daß- der Aktionär mit einem ungebührlichen Aufwand von Gläubigkeit das Schalten eines Managements hinzunehmen hat. Wir haben an dieser Stelle in einigen Beiträgen die höchst eigenartigen verkehrspolitischen Verhältnisse bei der Rheinischen Bahngesellschaft AG, einem öffentlichen Verkehrsunternehmen erster Größenordnung, darzulegen begonnen, um langsam, aber sicher die Hintergründe des jedem Düsseldorfer bekannten finanziellen und verkehrswirtschaftlichen Schlamassels dieses Unternehmens zu publizieren. Unser letzter Beitrag "Die Rheinbahn auf dem. Röntgenschirm" (Nr. 10 vom S. März) hat ein lebhaftes und positives Echo in unserer Leserschaft ausgelöst. Die Verwaltung des Unternehmens brauchte acht Wochen, um darauf eine zwar wohlweislich überlegte, aber unvollkommene und teilweise sachlich unrichtige Antwort zu geben. Die Antwort wurde von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Bürgermeister Glöck, und dem Vorsitzer des Vorstandes, Rebbelmund, unterschrieben und hat den Charakter eines Dokuments. Darin heißt es: 1. Aufsichtsrat und Vorstand der Rheinbahn prüfen seit Jahren sowohl laufend als auch von Fall zu Fall zusammen mit den zuständigen Ämtern, der Stadt Düsseldorf (Planungsamt und Verkehrsamt) die Frage, ob Straßenbahnbetrieb oder Omnibusbetrieb für die Verkehrsbedürfnisse in Düsseldorf vorteilhafter ist. Dabei sind die Organe der Rheiöbahn völlig frei von Bindungen zur Waggonbau- wie audi zur Omnibusindustrie. Es werden ständig umfangreiche Unterlagen erarbeitet, die alle für die Beantwortung dieser Frage wichtigen Momente berücksichtigen, wie Anschaffungskosten, Lebensdauer, Personalkosten, Betriebskosten u a m. Diese Unterlagen sind so umfangreich, daß wir sie an dieser Stelle, auch auszugsweise, nicht wiedergeben können. Personen, die ein wirkliches Interesse für diese Unterlagen haben, können von der Rheinbahn jederzeit auf schriftlichem Wege die notwendigen Informationen erhalten. Interessenten werden im übrigen hingewiesen auf den Artikel in der Zeitschrift "Verkehr und Technik", Bielefeld, Heft Nr. 4April 1956, unter der Überschrift "Der Röntgenschirm hat Löcher".

2. Es wird festgestellt, daß weder Direktor Rebbelmund noch der Abteilungsleiter Dr. Reinfeld von der Rheinbahn oder ihren Lieferfirmen Gebühreji für die Benutzung von Patenten und ähnlichen Schutzrechten erhalten haben. Beide Herren können also gar kein materielles Interesse daran haben, den StraßenBahnbetrieb zum Nachteil des Omnibusbetriebes zu fördern. Schon Monate vor Erscheinen des Artikels "Die Rheinbahn auf dem Röntgenschirm" in Ihrer WochenZeitung ist die vertragliche Regelung der Schutzrechtsfragen zwischen den beiden Herren und der Rheinbahn Gegenstand von Verhandlungen im Aufsichtsrat gewesen.

Soweit der Rheinbahn ein Rechtsanspruch auf Übertragung der Patente und Schutzrechte zusteht, ist diese Übertragung bereits sichergestellt. 3. Die Reklame an unseren Verkehrsmitteln wurde im Jahre 1950 für die Dauer von 10 Jahren an die Verkehrswerbung Rheinland Dr. Schlaf & Co verpachtet. Beim Abschluß des Pachtvertrages waren an dieser Firma beteiligt der Kaufmann Heinrich Kindgen und der Kaufmann Dr. Schlaf. Beim Vertragsabschluß haben Wiedergutmachungsansprüche des Kindgen entscheidend mitgesprochen. Erst mit dem 1. Januar 1954 trat als weiterer Teilhaber mit einer Kommanditeinlage von 4500 DM der Kaufmann Josef Niehaus der Firma bei. Niehaus ist der Schwiegersohn des Aufsichtsratsmitgliedes, nicht Aufsichtsratsvörsitzenden Dr. Kaufhold. Gegen die Änderung der Gesellschafterverhältnisse in der Vertragsfirma hat die Rheinbahn weder Einwendungen noch die Möglichkeit eines Einspruches. Der Pachtvertrag, der seit 1950 unverändert besteht, sieht vor, daß die Rheinbahn 60 v. H der gesamten Bruttoeinnahmen erhält, die die Werbegesellschaft für die Reklameaufträge an Verkehrsmitteln der Rheinbahn einzieht. Diese vertragliche Zu Punkt 1: Die Erwiderung ist nichtssagend. Niemand bezweifelte, daß die Rheinbahn Kostenunterlagen erarbeitet und vergleicht. Aber die Auswertung der Vergleiche und die Relationen der Kostenunterlagen sind wissenschaftlich wie ökonomisch falsch, da zwei nicht miteinander vergleichbare Zahlenreihen in einer nachweisbar bewußt für den Omnibus nachteiligen Weise in Beziehung gesetzt werden. Die Fortsetzung der Diskussionzu diesem Punkt hat vorläufig keinen Sinn, da nach unseren Erfahrungen dazu bei der Rheinbahn bis jetzt nicht die Bereitschaft besteht.

Zu Punkt 2: Die Antwort erweckt den Eindruck, das Ergebnis einer sehr gründlichen Untersuchung zu sein. Eine Aufklärung wird allerdings nicht gegeben. Fest Steht, daß führende Herren der Rheinbahn vermöge ihrer Stellung und ihres Arbeitsgebiets Erfindungen erarbeitet, Zum Patent angemeldet haben und sich diese auf ihren eigenen Namen erteilen ließen. Das ist besonders befremdlich bei dem Leiter einer Versuchsabteilung, dessen Arbeitsergebnisse voll dem Betriebe gehören müßten. Interessant ist die ungewöhnliche Tatsache, daß im Falle Rheinbahn die Anmeldekosten für jene eigenen Patente teils von der Rheinbahn vorgelegt, teils von den einschlägigen Lieferfirmen (also z. B. AEG, Siemens Schuckert, Kiepe usw ) getragen worden und teilweise, wie Herr Rebbelmund dem Düsseldorfer Oberstadtdirektor Dr. Hensel versicherte, "aus den Erträgen der Erfindungen zurückerstattet wurden". Der Aufsichtsrat hat — laut Antwort — seit Monaten um diese Patente gewußt; er hat also jahrelang (seit 1949) von diesen Dingen nichts gewußt. Die Erklärung, der Rheinbahn sei ein Rechtsanspruch auf Übertragung der Patente "bereits sichergestellt", ist unvollständig, da das Wort "nunmehr" fehlt. Sonst hätte man wohl sehr gern bei der Erörterung des ZElT Artikels im Hauptausschuß der Ratsversammlung der Stadt auf diesen Übertragungsverträg hingewiesen und sein Abschlußdatum genannt — Punkt 2 ist sowieso von sehr begrenztem Aussagewert. Fest steht nur, daß die Rheinbahn keinerlei Erträge aus den Regelung ist die günstigste von allen Regelungen, die in gleichen Fällen zwischen Verkehrsgesellschaften und Werbegesellschaften im Bundesgebiet bestehen. Aus den 40 v. H, die die Werbegesellschaft behält, muß sie ihre gesamten Unkosten einschließlich Provisionen, Steuern, Personal- und Sachkosten decken. Sämtliche kommunalen Verkehrsunternehmen des Bundesgebietes mit Ausnahme von zwei kleinen haben ihre Reklamemöglichkeiten verpachtet. Zwischen der Firma RheinRuhr Werbung und der Rheinbahn bestehen keinerlei vertragliche Bindungen. Die Firma RheinRuhr Werbung erscheint auch nicht in den Abrechnungen zwischen der Verkehrswerbung Dr. Schlaf & Co und der Rheinbahn.

Rheinische Bahngesellschaft AG Der Vorsitzende des Der Vorsitzer des Aufsichtsrätes: Vorstandes: Bürgermeister Patenten zu verzeichnen hat, Daß ein Teil der Patente an die Licentia GmbH, Hamburg, zwecks wirtschaftlicher Verwertung weitergereicht wurde, versucht die Antwort zu übergehen.

Zu Punkt 3: Zu unserer Darstellung, daß der Rheiübähn aus der Vermietung ihrer Reklameflächen nicht alle Einnahmen zufließen, die ihr daraus iüfließen könnten, sondern daß 40 v. H. der Bruttosummen über ein bzw zwei dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden und seiner Familie mitgehörenden Werbeunternehmen abgeschöpft werden, hat die Verwaltung in einer Form geantwortet, die entweder auf völlige Unkenntnis wesentlicher Geschäftsvorgänge und Praktiken des ehemaligen AR Vorsitzenden und jetzigen AR Mitgliedes Rechtsänwält Dr. Käufhold schließen läßt, oder man will gemeinsam immer noch versuchen, Schleier vor die Schwarze Kunst Zu hängen.

Im Hauptausschuß hatte Rechtsanwalt Dr. Kaufhold zu diesem Punkt erklärt: "Es ist alles Unfug, was DIE ZEIT schreibt"; gleichzeitig trug er das Märchen von der Wiedergutmachung vor. Aber; Nirgendwo ist im Handelsregister eingetragen, daß Heinrich Kindgen jemals an der Vorgängerin, der Firma "Reklameunternehmen GmbH" oder ihrer Dachgesellschaft finanziell beteiligt oder daß er vor 1933 Inhaber dieses Unternehmens (= Pächter der Rheinbähn Reklame) gewesen war. Ferner: Im Jahre 1950 konnte mit der "Verkehrswerbung Rheinland Dn Schlaf & Co überhaupt kein Pachtvertrag abgeschlossen werden, da die Firma noch gar nicht existierte. Der zehnjährige Pachtvertrag von 1950 kann also nur mit dem Vorgänger, nämlich der "Verkehrswerbung Rheinland GmbH", geschlossen worden sein. An dieser waren nach außen beteiligt: Kindgcn mit 15 400 DM und Dr. Schlaf mit 4600 DM. Jenes Unternehmen liquidierte zum 31. Dezember 1953. Rechtsnachfolger war die "Verkehrswerbung Rheinland Dr. Schlaf KG", die zum 1. Januar 1954 ins Leben trat. Josef Niehaus, der Schwiegersohn von Dr. Kaufhpld, ist also keineswegs erst 1954 "als weiterer Teilhaber" einer bereits seit 1950 bestehenden Gesellschaft beigetreten, sondern war von Anfang an Mitgesellschafter der zum 1. Januar 1954 neugegründeten Kommanditgesellschaft Dr. Schlaf & Co. Aus den Akten des Handeisregisters ergibt sich weiterhin, daß Niehaus, auch an der Vergängerin "VerkehrsWerbung Rheinland GmbH" beteiligt gewesen ist, bis zur Liquidation allerdings im Strohmann Kindgen verborgen. Bei der Liquidation ds Unternehmens erscheint er nämlich mit einem Anteil von 30 v. H am Gesellschaftskäpital oder 6000 DM, während Kindgetis Anteil auf 7000 DM (neben Dr. Schlaf mit 7000 DM), also auf 35 v. H , reduziert ist. Die zu Anfang abgedruckte Erklärung von Aufsichtsrat und Vorstand ist also unrichtig.