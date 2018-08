Die Einbeziehung der Energiewirtschaft in die Montan-Union ist wieder aktuell geworden. In Bonn beschäftigt man sich hiermit sehr ernsthaft. Die Initiative hierzu kommt ausschließlich von politischer Seite. Man will offensichtlich dem müde gewordenen Europagedanken auf diese Weise wieder Auftrieb geben. Ob diese Rechnung aufgehen wird, erscheint allerdings keineswegs sicher. Die Voraussetzung hierfür ist ein freudiges Mitgehen der zu integrierenden Wirtschaftsgruppen. Davon aber ist keine Rede. Man scheut dort zwar nicht ein geeintes Europa – das Gegenteil ist der Fall –, aber man hat Furcht vor einem europäischen Dirigismus.

Die Elektrizitätswirtschaft weist darauf hin, daß es bei ihr keine Grenzen wegzuräumen gibt, weil der Strom schon bereits ohne Zoll und ohne mengenmäßige Beschränkungen über die Grenze geht. Der Europäische Verbund funktioniert reibungslos; er läßt sich auch nicht durch eine Hohe Behörde enger gestalten. Die einzelnen Energieversorgungsbezirke basieren zudem durchweg auf eigenen Erzeugungsstätten. Das hat sich im Verlauf der Zeit als technisch und wirtschaftlich richtig erwiesen. Deshalb ist auch der Energieaußenhandelsaldo im Verhältnis zum Gesamtenergieverbrauch überall klein. Bedeutungsvolle Stromausfuhrländer sind nur die Schweiz und Österreich mit ihren billigen Wasserkräften. Diese beiden Länder aber gehören der Montan-Union nicht an. Deshalb hat es auch nur wenig Sinn, die deutsche Elektrizitätswirtschaft in die Montan-Union einzubeziehen, weil das die bestehende Verflechtung mit den Alpenländern nicht stärken, sondern lockern würde. Rlb.