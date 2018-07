Dem umfangreichen Angebot von beinahe zweihundert Firmen der Bau- und Baustoffmaschinenindustrie stand eine lebhafte Nachfrage gegenüber. Zahlreiche Aufträge noch für diese gerade begonnene Bausaison wurden erteilt. Damit ist zu befürchten, daß es in diesem Industriezweig verschiedentlich wieder zu Auftragsballungen kommen wird, die sich schon im vergangenen Jahr bei ausgesprochenen Baumaschinen in Form verlängerter Lieferzeiten zum Teil unangenehm bemerkbar machten. Von der Baumaschinenindustrie wird daher ebenso wie in der Bauindustrie mit Nachdruck nunmehr eine Verlegung des Rechnungsjahres auf das Kalenderjahr gefordert.

Der Baumaschinenindustrie geht es um eine möglichst gleichmäßige Ausnutzung ihrer Fertigungskapazität. Es war zu erfahren, daß im vergangenen Jahr bei einzelnen Maschinen im zweiten Quartal das Drei- und Vierfache des Umsatzes verzeichnet wurde, gegenüber dem IV. Quartal 1954. Die Produktion von Bauaufzügen stieg 1955 im zweiten Quartal fast auf das Dreifache des ersten Quartals, bei Beton- und Mörtelmischern verdoppelte sie sich beinahe, ähnlich war es bei Baukränen. Eine reichliche Verdoppelung trat im gleichen Zeitraum ein bei Maschinen für den Betonstraßenbau. Ungefähr gleich verlief die Produktion bei Maschinen für den bituminösen Straßenbau. Die Baumaschinenindustrie glaubt, daß Auftragsballungen weitgehend abzuhelfen wären, wenn besonders für den Straßen- und Wohnungsbau die Mittel rechtzeitig bereitgestellt werden würden, die Ausschreibungen früh genug und damit auch die Maschinenbestellungen zu passenden Zeiten erfolgen könnten. Die mit einer gleichmäßigeren Ausnutzung der vorhandenen Maschinenbaukapazität – die auf keinen Fall dem Spitzenbedarf angepaßt und unnötig ausgeweitet werden solle – verbundene rationellere Fertigung würde sich auch günstig auf die Preisbildung der Maschinen auswirken.

Trotz gewisser Zusammenballungen ist aber auch insgesamt in 1955 ein enormer Produktionsanstieg in der westdeutschen Bau- und Baustoffmaschinenindustrie zu verzeichnen gewesen. Die Produktion stieg nämlich von 541 Mill. DM 1954 auf 827 Mill. DM 1955, also um 46 v. H. Da die Bauindustrie noch immer vor großen Investitionsaufgaben steht – der zunehmende Mangel an Arbeitskräften wird zur weiteren Rationalisierung zwingen –, ist auch eine steigende Produktion an Baumaschinen zu erwarten.

Die technische Entwicklung in der Bau- und Baustoffmaschinenindustrie brachte bereits in den letzten Jahren eine rasche Ausbreitung des gleislosen Transportmaschinenbaues. Diese Entwicklung ist noch immer im Fluß. Die Forderung nach größerer Leistung im Erdbau ergab immer neue Typen an Maschinen für die Erdbewegung. Bei Planierraupen reicht die Entwicklung nach oben bis zu Motorleistungen von 100 PS. Es sind Schrapper mit einem Fassungsvolumen bis zu zehn Kubikmeter und einer Tragkraft von 18 t entwickelt worden. Raupenschlepper sind zu Lademaschinen – sei es als Frontlader oder Überkopflader – entwickelt worden. Der Ladekübelinhalt einer solchen Oberladerampe beträgt bei einem namhaften Fabrikat bis zu 0,75 Kubikmeter Inhalt. Eine andere Firma brachte Schwenkschaufler mit einem kombinierten Ketten- und Reifensatz heraus, um die Laufgeschwindigkeit zu erhöhen.

Auffallend ist die Entwicklung von Mehrzweckgeräten. Auf der Messe war ein Universalbagger mit Planier- und Ladeschaufel zu sehen, der sich vielseitig im Erdbau verwenden läßt. Unter zahlreichen Neukonstruktionen an Baggern fiel weiter ein vollhydraulischer Bagger mit einem Löffelinhalt von 0,4 Kubikmeter und einer Grabgeschwindigkeit bis zu 42 m/Min. auf, dessen Geschwindigkeiten von 0 bis zum Maximalwert stufenlos regelbar sind.

Bei den großen Straßenbaumaschinen zeigte sich nicht nur eine wesentliche Leistungserhöhung, sondern auch eine beachtliche Verminderung an Bedienungspersonal. Die elektrisch gesteuerte Asphaltmischanlage mit Trockentrommel, Elevator, Dosier- und Mischanlage einer Berliner Firma wird nur von einem einzigen Mann über Druckknöpfe bedient. Eine nur zweiköpfige Bedienung braucht die Vermörtelungsanlage der gleichen Firma. Mit Hilfe dieser fahrbaren Anlage läßt sich in einem Arbeitsgang der Boden an Ort und Stelle vermörteln ein Verfahren, das verschiedentlich auch beim modernen Autobahnbau angewendet wird. Viel Augenmerk haben die Hersteller solcher Großanlagen ebenfalls auf die Möglichkeit gewandt, die Anlagen schnell zu transportieren und zu montieren.

Bei den modernen Straßenbau-Großanlagen wird auch deutlich, daß heute an die Qualität einer Straße ganz andere Anforderungen gestellt werden als früher. Einen Laien könnte es enttäuschen, über eine große Maschinenanlage zu hören, daß sie „nur“ zum Aufbereiten von Asphalt verwendet wird. Allerdings imponiert die Leistung: in der Stunde werden etwa hundert Tonnen Material aufbereitet. Bei solchen Anlagen geht es aber auch darum, Gestein und Bindemittel auf die beste Weise miteinander zu verbinden. Um eine präzise Leistung zu ermöglichen, befinden sich heute an vielen Straßenbaumaschinen ebenso viele Meßinstrumente wie an anderen Maschinen. Es kommt also vielfach nicht nur auf eine größere Mengenleistung an, der Trend geht auch zur besseren Qualität. Eine Firma hatte auch ihr Messegut mit dem Motto versehen: „Bessere Maschinen – bessere Straßen!“ -ng.