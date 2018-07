In der Halle 3 der Messe war diesmal praktisch der gesamte Verbrennungsmotorenbau der Bundesrepublik und von Westberlin vertreten. Die Messe bestätigte die in diesem Zweig anhaltende Hochkonjunktur. An ausländischen Interessenten wurden mehr als im Vorjahr bemerkt und an das vorwiegend technische Personal auf den Firmenständen während der zehn Messetage höchste Anforderungen gestellt.

Im Verbrennungsmotorenbau (nicht berücksichtigt ist hier der Kraftfahrzeug- und Ackerschleppermotorenbau) ist bereits seit 1953 der Auftragseingang stärker angestiegen als der Umsatz. Der Produktionswert dieses Industriezweiges erreichte 1955 (einschl. Zubehör und Ersatzteile) die Höhe von 628 Mill. DM. Bezogen auf das Jahr 1950 liegt der Produktionswert von Verbrennungsmotoren im Jahr 1955 mehr als dreieinhalbmal so hoch. Der Auftragseingang hat sich auch in diesem Jahr gut entwickelt. Im Mittel ergibt sich bei den Herstellern von Verbrennungsmotoren für allgemeine Verwendung ein Auftragsbestand von sechs Monaten, bei einer Streuung innerhalb des Fachzweiges von drei bis vierzehn Monaten, je nachdem, ob es sich um serienmäßige Anfertigung von Klein- oder Einzelanfertigung von Großmotoren handelt.

In der Preisentwicklung ist ein gewisser Drang nach oben zu spüren, wenn auch bisher nur in Gesprächen. Man weist darauf hin, daß die Verkaufspreise in den letzten drei Jahren nicht erhöht worden seien, obwohl Rohmaterial, Löhne und Gehälter nicht unerheblich angezogen haben. Ein Teil der Firmen läßt es offen, ob in absehbarer Zeit mit Preiserhöhungen gerechnet werden muß, ein anderer Teil spricht von einer möglichen „Teuerungszulage“. Die Aufrechterhaltung des Preisniveaus habe bei den erhöhten Gestehungskosten nur durch intensive Rationalisierungsmaßnahmen in der Fertigung und den erhöhten Übergang zur Verwendung von Normteilen erreicht werden können.

Besonders zwei Sorgen waren auf der Messe vom Verbrennungsmotorenbau zu hören: Es werden vornehmlich bei Ausschreibungen immer längere Zahlungsziele verlangt. Die Unzufriedenheit darüber scheint allgemein zu sein, denn es bahnen sich bereits Gespräche zwischen dem deutschen und dem englischen Verbrennungsmotorenbau an, um solchen Abnehmerwünschen auf ungewöhnlich lange Zahlungsziele auf breiter Basis nicht stattzugeben. Dann beklagt man im deutschen Verbrennungsmotorenbau eine fehlerhafte Mineralölsteuer- und Zollpolitik. Durch sie werde man in seiner Entfaltungsmöglichkeit auf zweierlei Weise gehemmt: Einmal sei die fiskalische Belastung der Flüssigkraftstoffe ohnehin in der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen europäischen und überseeischen Ländern außerordentlich hoch (z. B. stehe einem Weltmarkttankstellenpreis für 1 Liter Dieselkraftstoff von etwa 17 Pfennig ein deutscher Preis von 50 Pfennig gegenüber). Zum andern mache sich bei den Herstellerwerken der höhere Kraftstoffpreis unmittelbar bei den Probeläufen bemerkbar. Die Dieselkraftstoffkosten für hundert Stunden Probelauf je PS würden sich in der Bundesrepublik auf 9,90 DM stellen, im Ausland dagegen nur auf 4 DM. Man sagte in Hannover weiter, daß durch die Mehrbelastung mit dem Verkehrsfinanzgesetz Mitte 1955 der deutschen Dieselmotoren-Industrie jährlich 1,4 Mill. DM zweckentfremdet verlorengingen, die viel besser im Interesse der Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit für Forschungszwecke eingesetzt werden könnten. Ehe Änderung der Mineralölsteuer-Gesetzgebung in der Frage der Verwendung von Dieselkraftstoff für Prüfstandzwecke wird daher für unerläßlich angesehen.

In technischer Hinsicht ließ die Messe erkennen, daß sich der Fortschritt nicht mehr in Sprüngen, sondern in kontinuierlicher Entwicklung vollzieht. Die gezeigten Verbesserungen sind weitgehend das Ergebnis mühevoller Kleinarbeit. Bemerkenswert ist noch immer der Trend, das Motorengewicht zu verringern. 1952 entfiel auf 1 PS ein Durchschnittsmotorengewicht von 27,2 kg, im Jahre 1955 dagegen nur noch eins von 19,9 kg.

Beim Ottomotor ist man teilweise zur unmittelbaren Kraftstoffeinspritzung in die Luftladung des Zylinders vor Beendigung der Verdichtung übergegangen, um eine noch bessere Ausnutzung der Kraftstoffenergie zu erzielen, um also die Leistung dieser Motoren weiter zu steigern. Im Dieselmotorenbau hat die erzielte durchschnittliche Erhöhung des thermischen Wirkungsgrades von 38 bis 40 v. H. der eingesetzten Kraftstoffenergie den Ruf des Dieselmotors bestärkt, die wärmewirtschaftlichste Kraftmaschine zu sein. Einige Motorenhersteller haben in den letzten Jahren besondere Verbrennungsverfahren entwickelt, die es gestatten, im Dieselmotor leichte und schwere Flüssigkraftstoffe, und zwar Benzine mit hoher Oktanzahl sowie Dieselkraftstoffe minderer Qualität bis zum Schmieröl, zu verwenden, ohne daß ein Leistungsabfall eintritt. Für die nach diesem neuesten Verbrennungsverfahren arbeitenden Motortypen werden sich neue Anwendungsgebiete, auch in abgelegenen Gebieten unterentwickelter Länder, ergeben.

Auch bei der Verminderung des Motorengeräusches sind Fortschritte erzielt worden. Auf eine Verlängerung der Motorenlebensdauer zielt die Verwendung verfeinerter Kühlsysteme mit Hilfe automatisch-thermostatischer Regelung. Besondere Bedeutung hat in den letzten Jahren die Aufladung und Hochaufladung von Dieselmotoren erfahren, um die Kraftstoffenergie noch besser auszunutzen. Dem Dieselmotor wird mehr Luft zugeführt, als er durch den Ansaughub ansaugen kann. Während man anfangs hauptsächlich mechanisch angetriebene Lader verwendete, hat sich jetzt die Abgasturboaufladung mehr und mehr durchgesetzt. in.