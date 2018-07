Welcher Sportler ist mehr zu bewundern: einer, der die simple Grätsche übers Pferd vorbildlich zeigt, oder einer, der bei der Riesenwelle am Hochreck abstürzt? Mir ist der Mann, der seine Kür in Übereinstimmung mit seinen Kräften hält, der vielleicht sogar ein bißchen untertreibt, lieber. Aber wenn einer partout Riesenwellen zeigen will, obwohl er beim besten Willen dazu nicht gebaut ist, kann ich ihm meine Achtung auch nicht versagen. Ein Beispiel dafür ist auf literarischem Felde:

Günther Weisenborn: „Der dritte Blick‘, Roman, Verlag Kurt Desch, München, 403 S., 14,80 DM.

Was will unser Wanderer zwischen Ost und West mit seinem neuesten, eben erschienenen Buch? Erstens: einen Berlin-Roman unserer Tage, realstisch-sozialistisch, in der Tradition der Döblin und Fallada schreiben; zweiten das Hohelied des Proletariermädchens singen; drittens: das Trauerspiel des intellektuellen Bürgerlichen, der sich trotz linker Neigungen an den Kapitalismus verkauft, zeigen; viertens: das Bild der Unfähigkeit unserer Zeit zur Selbstheilung entwerfen.

Weisenborn schafft diese vierfache Riesenwelle nicht. Aber wie er immer wieder springt und schwingt, das ist von anständiger Zähigkeit. Beiläufig gelingt ihm einiges überraschend richtig; zum Beispiel die Moabiter Szenen mit dem korrupten Wachtmeister und seinem Ganoven-Kalfaktor. Günther Weisenborn kennt diese Welt hinter Gittern, da ihn Hitler einsperren ließ. Er zeigt in diesem neuen Roman auch sehr einleuchtend, wie es zu spät ist, die alten Naziverbrechen noch zu ahnden, weil wir zu viel schon versäumten.

Gut angesetzt ist auch der Konflikt zwischen dem sozialdemokratischen Vater, Chauffeur eines Kapitalisten, und seinem kommunistischen Sohn, der „im Ostsektor“ arbeitet. Wo gibt es denn, ausgerechnet in Westberlin, einen jungen Mann, der in der SED das Heil sucht? Und: der SPD-Vater sagt seinem SED-Sohn zuerst ganz richtig: Ihr seid der Feind. Dann, später aber, nimmt er den Jungen wieder auf: Wir gehören doch zu einer Familie. Menschlich in Ordnung. Politisch ein Wink zur „Aktionseinheit“? Nein, Günther Weisenborn, die Sozialdemokraten und die Unterdrücker der Arbeiterschaft in der Zone gehören nicht zu „einer Familie“!

Aber man hätte schlimmere politische Irrtümer befürchten können; Weisenborn bemüht sich aufrichtig um Gerechtigkeit. Die Seitenhiebe gegen die Amerikaner sind töricht, aber nicht ausfallend, und daß ein Marxist von Unternehmern und Geschäftsleuten nur Karikaturen entwirft, ist nicht weiter erstaunlich, wenn es sein Buch auch um ein wesentliches Spannungsmoment bringt.

Mit richtiger Liebe ist die Berliner Jöhre „Od“ gezeichnet. Sie hat über das Papier hinaus durchaus Leben, und man muß sie gern haben. Viktor, ihr Partner, dagegen ist eine Konstruktion. Er hat den „dritten Blick“, eine besondere Hellsichtigkeit für die geheimen Motive der Menschen, und er ist – wie sein Autor – so geschmacklos, dieses Talent, obwohl er Arzt ist, zum Ausspionieren von Geschäftsgeheimnissen an einen Schieber zu verkaufen. Sühnen kann Viktor das nur mit dem Tode durch den Dolch von einem Schweinehund (an der Zonengrenze, wo sonst?), der schon den Vater von Od an die Gestapo verriet.

Der phantasievolle Dramatiker Weisenborn geht zu oft mit dem Erzähler durch. Schwer verdaulich ist die eingestreute politische Philosophie: romantischer Utopismus, Sozialreligion, nebelhafter Gebrauch des Begriffes Wahrheit. Dieser Autor ist subjektiv in einem ehrlichen Sinne engagiert, auch wenn sein neuer Roman im Ostberliner Aufbauverlag erscheinen könnte; Weisenborn hat bewiesen, daß er einsteht für seine Gedanken, und wer tut das schon. Er nimmt sich dennoch zuviel vor. Riesenwelle. Eine prima Grätsche übers Pferd, die könnte er nämlich. Thilo Koch