Brentano gegen Schaffen In der Frage, ob die Bundesrepublik weiterhin Stationierungskosten an die Westmächte zahlen soll, gehen die Ansichten von Finanzminister Schäffer und Außenminister v. Brentano weit auseinander. Der Außenminister denkt an die guten Beziehungen zu London, Paris und Washington, der Finanzminisfer an sein Budget. Auch die Entnahme der Gelder – es handelt sich um rund 2,5 Milliarden DM – aus dem auf 9 Milliarden betragenden Militärhaushalt, ist nach Schäffers Meinung keine befriedigende Lösung, weil dann später für die Militärausgaben der Bundesrepublik entsprechend mehr gezahlt werden müsse. Das Kabinett – das heißt Adenauer – soll den Streit der beiden Minister schlichten. Mit seinem Rücktritt hat der Finanzminister diesmal nicht gedroht,

*

Umschwung im Ostblock: Der ungarische Ministerpräsident Hegedüs begnadigte und rehabilitierte den zu 15 Jahren Gefängnis verurteilten Nachfolger Kardinal Mindszentys, Erzbischof Groesz, und erlaubte ihm, sein hohes Amt wieder auszuüben. In Ungarn und den übrigen Ostblockstaaten werden jetzt alle seit 1948 gefällten politischen Urteile überprüft. Zahlreiche Gefangene wurden freigelassen, darunter – nach Meldungen aus Wien – auch alle sozialdemokratischen Abgeordneten und Gewerkschaftler, deren Namen auf einer Liste standen, die die Labour-Abgeordneten Chruschtschow und Bulganin – sehr zu deren Mißfallen – in London überreich! hatten. An der Spitze der Abkehrbewegung von Stalin marschiert Polen. Das Organ der polnischen KP „Nowe Drogi“ schreibt, die Bedingungenfür einen Personenkult seien in Rußland besonders günstig gewesen, weil das russische Volk sozial und kulturell „rückständig“ sei.

*

Eden und Froschmann Crabb: Für einen nicht mehr abzustreitenden Versuch der Unterwasserspionage an dem sowjetischen Kreuzer „Ordschonokidse“ im Hafen von Portsmouth entschuldigte sich die englische Regierung in Moskau. Eden versicherte zwar, der „Froschmann“ Crabb (der bei diesem Unternehmen entweder ums Leben kam oder gefangengenommen wurde) habe seine Tauchversuche „ohne jede Erlaubnis“ unternommen doch zweifelt in London niemand daran, daß Crabb im Auftrag des britischen Geheimdienstes handelte,

*

Churchill in Aachen: Anläßlich der Entgegennahme des Karlspreises (der für die Verdienste um Europa verliehen wird), befürwortete Winston Churchill die Einbeziehung der Sowjetunion und der Ostblockstaaten in die NATO. Sein Vorschlag fand weder in Bonn noch in London Beifall.