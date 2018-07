Einen Strauß von Vorschlägen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Außenhandels hat der Bremer Senator für Außenhandel, Ludwig Helmken, jetzt in einer Denkschrift den zuständigen Bonner Regierungs- und Bundestagsstellen unterbreitet. Die Denkschrift soll, wie Helmken ergänzend erklärte, eine Mahnung sein, sich nicht durch Zahlen täuschen zu lassen, „wie gut es uns geht“. Nur zu häufig werden die Augenblickserfolge überbewertet, während die strukturelle Lage und die darauf beruhenden Zukunftsaussichten nicht immer genügend berücksichtigt werden.

Eine Menge von handfestem Material untermauert die Thesen Helmkens. So werden die zunehmenden Zahlungsverpflichtungen Westdeutschlands in den nächsten Jahren, vor allem ab 1958, einen Ausfuhrüberschuß von jährlich rund zwei Mrd. DM erfordern. Der Überschuß des vergangenen Jahres (1,2 Mrd. DM) reicht also auf die Dauer nicht aus; ganz abgesehen davon, daß eine Verschlechterung der Terms of Trade um lediglich weitere fünf v. H. diesen Überschuß beseitigen würde. Einen Ausgleich durch andere Posten der Zahlungsbilanz zu erzielen, ist nach Helmkens Ansicht unwahrscheinlich. Man müßte also auf den Gold- und Devisenbestand zurückgreifen, der aber als „Manipulationsreserve zur Sicherung unserer Währung gehalten werden muß“, abgesehen davon, daß der gegenwärtige Gold- und Devisenbestand lediglich den Einfuhrbedarf eines halben Jahres deckt und durch die angekündigten Rüstungskäufe im Ausland sich nicht unerheblich vermindern dürfte. Notwendig erscheint es Helmken ferner, den Export mehr und mehr von dem „weniger risikovollen Europa-Geschäft“ nach den überseeischen Märkten zu verlagern, wo das Gros der deutschen Einfuhren herkommt. Gerade die konjunkturell günstigen Zeiträume sollten genutzt werden, um die vorhandenen strukturellen Schwächen beim deutschen Außenhandel auszugleichen. Sp.