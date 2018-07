Das große Angebot an Büromaschinen fand in den Messetagen immer wieder stärksten Zuspruch. Das wird auch auf zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen zurückzuführen sein. Verstärkt wurde das Interesse weiter durch die gebotene Vergleichsmöglichkeit deutscher und ausländischer Erzeugnisse. Es fehlten weder amerikanische noch italienische Muster, auch Firmen aus der sowjetischen Zone waren vertreten. Der Vergleich ließ erkennen, daß die deutsche Büromaschinenindustrie den Vorsprung manches ausländischen Konkurrenten eingeholt und teilweise auch überflügelt hat. Das starke ausländische Interesse auf der Messe bewies auch, daß deutsche Büromaschinen in der Welt wieder ihren Ruf haben. Bereits im vergangenen Jahr erreichte der deutsche Büromaschinenexport rund 187 Mill. DM, das sind etwa 33 1/3 v. H. vom Gesamtumsatz. Sowohl der Höhe als auch der Quote nach ist das der höchste Stand, den die westdeutsche Büromaschinenindustrie seit ihrem Bestehen erzielt hat.

Für den inländischen Markt der Büromaschinenindustrie ist die Hannover-Messe vornehmlich eine Gelegenheit der Orientierung. Die Interessenten setzten sich auf vielen Ständen aus Händlern, zur anderen aus Direktverbrauchern zusammen. Bei nicht wenigen Firmen ergaben sich im Verlauf der Messe verlängerte Lieferfristen für größere Aufträge. Allgemein herrscht auf Grund der Messeeindrücke die Meinung, daß die Büromaschinenindustrie auch in diesem Jahr mit einem weiter ansteigenden Absatz rechnen kann. Man hält der Markt vor allem deshalb noch für erweiterungsfähig, weil mit zunehmender Verknappung der Arbeitskräfte der Zwang zur Mechanisierung und damit auch zur Verwendung von technischen und maschinellen Hilfsmitteln in den Büros weiter bestehen werde.

Die technische Entwicklung tendiert allgemein weiter dahin, auch im Bürobetrieb elektrisch angetriebene Geräte zu verwenden. Damit treten jedoch die handbetriebenen Maschinen nicht zurück, sie erschließen sich vielmehr – ebenfalls in ständig verbesserten Konstruktionen – neue Anwendungsbereiche. Vornehmlich bei Buchungs- und Rechenmaschinen sind in der letzten Zeit einfachere und kleinere Modelle entwickelt worden, die ihren Markt in Handwerks- und Handelsbetrieben gefunden haben. Bei den Schreibmaschinen sind die Aktentaschen- und Kleinschreibmaschinen dabei, sich nun auch in privaten Haushalten nützlich zu machen.

Bei den Produzenten von Großschreibmaschinen wird erwartet, daß sich nun auch in Deutschland die elektrischen Schreibmaschinen ähnlich durchsetzen werden wie vor Jahren in den USA. Dort, werden gegenwärtig bereits etwa zwanzig v. H. der gesamten Produktion an Standardschreibmaschinen als voll elektrische Geräte abgesetzt. Bei uns wollen jetzt zwei deutsche Firmen die Serienproduktion von vollelektrischen Schreibmaschinen aufnehmen, während bereits seit einigen Jahren Maschinen ausländischer Bauart zur Verfügung stehen. Der Preis der neuen vollelektrischen Maschinen dürfte bei etwa 2000 DM liegen. Hersteller kündigen bei der Verwendung vollelektrischer Schreibmaschinen eine Leistungssteigerung zwischen 25 und 50 v. H. an.

Technische Neuerungen zeigte die Messe auch bei kombinierten Büromaschinen. Eine namhafte deutsche Firma zeigte eine rechnende Schreib-Buchungsmaschine. Mehrere Kontokarten finden bei diesem neuen Modell ihre richtige Schreibzeile, während Zeilenschaltung und Kostenauswurf vollautomatisch gesteuert werden. Die von der Maschine errechneten Salden werden ebenfalls automatisch niedergeschrieben. Weitere Anwendungsbereiche haben sich ebenfalls die Lochkarten- und Lochbandverfahren erschlossen. Es gab eine vollautomatisch arbeitende Schreibmaschine zu sehen, die von einem Lochband gesteuert wird. Diese Anlage dient der Herstellung von Originalbriefen, die im Geschäftsverkehr und in der Werbung in gleicher Form mehrmals wiederholt werden sollen. Auf diese Weise lassen sich also auch in der Werbung und im Mahnverfahren ohne personellen Mehraufwand „persönliche“ Briefe fertigen. Wie ein Roboter schreibt die elektrische Schreibmaschine, gesteuert von dem einmal geschriebenen Lochband ...

Zahlreiche Verbesserungen wurden ferner, auf dem Gebiet der Vervielfältigung vorgestellt. Immer mehr nähert sich die büromäßige Vervielfältigung den bisher nur von Druckereien erstellten Leistungen. Anscheinend nutzt auch die Druckereimaschinenindustrie bereits diese Entwicklung und liefert Anlagen für die büromäßige Vervielfältigung. Im Gegensatz zum Druckereibetrieb vollzieht sich hier Satz und Druck ohne Blei. Für den Großbürobetrieb steht eine Fülle weiterer moderner Anlagen zur Verfügung, mag es sich um Kuvertierungsmaschinen für Massenaussendungen handeln, die mit einem konstanten Tempo von 3600 Stück in der Stunde vier bis acht Einlagen der verschiedensten Größen kuvertieren, verschließen und stapeln, oder um eine elektronische Sortiermaschine, die mit einer Geschwindigkeit von 60 000 Kartendurchläufen je Stunde arbeitet. Die Verwendung solcher Elektronengeräte scheint bei uns jetzt ähnlich einzusetzen, wie die von vollelektrischen Schreibmaschinen. Derartige Anlagen lohnen sich vorerst nur für Großbetriebe, es kann aber erwartet werden, daß mit der Zeit auch Anlagen für kleinere Einheiten entwickelt werden.

Von Amerika kommt auch die „Kamera mit der Organisation“. Hier handelt es sich um eine sinnvolle Verwendung des Mikrofilmens im Büro. Ein bestimmtes Verfahren, das jetzt bei uns von einer namhaften deutschen Firma für Büroanlagen übernommen wurde, wird in Amerika bereits in über 65 verschiedenen Sparten verwendet, um das Rechnungswesen zu beschleunigen, die Buchhaltung zu vereinfachen, um also Geld, Zeit und Raum zu sparen. – ö –