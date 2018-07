Am 17. Mai feierte die Metallgesellschaft AG, Frankfurt/Main, den Tag ihres 75jährigen Bestehens. Sie beging diesen Tag in würdiger Form, das heißt, sie hielt am 17. Mai ihre Geschäftsräume geschlossen und hatte gebeten, von Jubiläumsgeschenken, Blumenspenden und Jubiläumsbesuchen abzusehen. Sie hebt sich damit wohltuend von vielen anderen Unternehmen ab, die glauben, Jubiläumsfeiern in ihrer Ausgestaltung dem „Wirtschaftswunder“ anpassen zu müssen. Mag die Steuergesetzgebung ein gerüttelt Schuld (Jubiläumsausgaben sind Geschäftsunkosten) an dieser oftmals peinlichen Entwicklung tragen, so sollte es doch auch hier ein gewisses Maß an Selbstzucht geben. Wie man es auch machen kann, zeigt die Metallgesellschaft, die einmal dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft e. V. einen Extrabeitrag zur Verfügung stellte und zum anderen von hervorragenden Gelehrten aus verschiedenen Zweigen der Wirtschaft ihre Gedanken zu einem Thema aus dem Fragenkreis „Wissenschaft und Wirtschaft“ niederschreiben läßt. Diese Aufsätze werden in Kürze in Form einer Festschrift erscheinen.

Die Metallgesellschaft nimmt unter den deutschen Aktiengesellschaften eine besondere Stellung ein. Sie ist sowohl ein Handels- und Industrieunternehmen als auch ein Kreditinstitut im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen und Außenhandelsbank. Ihre Handelstätigkeit erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der Metall Wirtschaft; daneben umfaßt sie auch andere Mineralien, wie z. B. Schwefelkies, Schwefel und chemische Erzeugnisse. Die industrielle Tätigkeit geht auf das Gebiet der Erzeugung und Verarbeitung von Metallen, Metallegierungen, der Produktion chemischer Erzeugnisse, des Baues industrieller Anlagen und der Verwertung technischer Verfahren, Die Metallgesellschaft nimmt Bankgeschäfte in erster Linie für die zahlreichen angeschlossenen Unternehmen wahr. Außerdem widmet sich die Gesellschaft, deren AK 56 Mill. (bei 68,5 Mill. Rücklagen) beträgt, der Durchführung von Entwicklungsaufgaben. -ndt