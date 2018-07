Die österreichischen Wahlen haben einen interessanten Vorgang deutlich gemacht: das Herauswachsen einer Spitzengruppe gut bezahlter Arbeiter aus ihrer angestammten Partei, der Sozialdemokratie. Was der Parteipolitiker „Untreue und mangelnde Klassensolidarität“ nennen mag, erscheint dem Soziologen als natürliche Umschichtung der Interessen und damit auch des politischen Bewußtseins der Wähler.

J. Musulin, Wien, im Mai

Bundeskanzler Raab ist kein Freund von Wahlkämpfen; wie so viele konservative Politiker verabscheut er im Grunde die damit verbundene Unruhe und Ursächlichkeit. Wäre es nach ihm gegangen, das Parlament hätte sein verfassungsmäßiges Alter erreichen können. Es ist daher nicht ohne Ironie, daß er aus dem, ihm zu diesem Zeitpunkt aufgezwungenen Kampf als Sieger hervorgegangen ist, als Sieger, dem nur ein Mandat zur absoluten Mehrheit fehlt.

In großen Zügen bedeutete die Entscheidung Tom 13. Mai doch wohl, daß die Wählerschaft die erfolgreiche Wirtschaftspolitik anziehend fand und das Errungene keinesfalls in Experimenten aufs Spiel setzen wollte und schon gar nicht durch eine Verstaatlichung. Durchleuchtet man aber die Wahlresultate im einzelnen, von Gemeinde zu Gemeinde und von Stadt zu Stadt, so ergeben sich höchst bemerkenswerte und interessante Aufschlüsse. Plötzlich werden dann nämlich die Zusammenhänge zwischen soziologischer und politischer Entwicklung deutlich, und es läßt sich ziemlich genau nachweisen, was man sich heute in Österreich nicht mehr gefallen läßt.

Warum haben die Sozialisten zu Beginn des Wahlkampfes so sicher mit einem entscheidenden Erfolg gerechnet? Sie nahmen an, daß die soziale. Umschichtung weit genug gediehen sei: Der Anteil der Landbevölkerung hat stetig abgenommen, es gibt immer weniger selbständige Menschen. Das Heer der Entwurzelten, Verstädterten und Heimatlosgewordenen hat in der Tat schon vor langer Zeit seinen Einzug in die sozialistischen Werkshallen gehalten. Bei dieser Wahl aber hat sich nun zum erstenmal etwas gezeigt, was die sozialistischen Manager mit Schrecken erfüllen muß: Die Spitze des großen Zuges hat die kollektive Riesenhalle bereits wieder verlassen. Ein neuer Prozeß der Heimatbildung hat begonnen. Während die Sozialisten ins Dorf vorstoßen und den bereits in die Stadt drängenden Traktorführer und den Kleinbauern im Ausgedinge für sich gewinnen, sind die Gegner in die urbane Hauptstellung des Marxismus eingedrungen. In den meisten Städten hat die ÖVP Stimmgewinne erzielt – je größer die Siedlungen, desto augenscheinlicher der Erfolg!

Hier stellt sich nun die wichtige Frage: Wie vollzieht sich der Prozeß? In welchem Augenblick tritt ein sozialistischer Wähler im städtischen Milieu ins konservative Lager über, und warum tut er es? Sicherlich sind die Gründe sehr komplexer Natur, indes wird man nicht fehlgehen, wenn man zwei Voraussetzungen als notwendig ansieht: Eine bestimmte Lebenssituation als Rahmen und ein bestimmtes Ereignis als Anlaß – ein Ereignis, das die Bindung an die Partei zum erstenmal einer starken Belastung aussetzt.

Es ist nicht schwierig, die Lebenssituationen zu charakterisieren, sie ist dann gegeben, wenn das Erworbene (vom Roller bis zum eigenen Haus und Garten) so hoch eingeschätzt wird, daß das Risiko, es einzubüßen, gewichtiger wird als die Chance, ein neues hinzuzufügen. In diesem Augenblick gewinnt die Tendenz, sich abzusichern, die Oberhand. Zunächst ergibt sich daraus natürlich eine ideologische Konfliktsituation. Man weiß, daß bei der Wahl am 13. Mai eine gewisse Anzahl eingeschriebener SPÖ-Mitglieder die ÖVP gewählt haben. Daraus, geht hervor, daß diese nicht grundsätzlich gegen das SPÖ-Programm waren, daß sie aber eine Pause der Konsolidierung und Sicherung wünschten. In anderen Fällen aber ist eins Zäsur bereits eingetreten, meist dort, wo die Führung der SPÖ Fehler gemacht hat. Auch das läßt sich, bei einiger Kenntnis lokaler Verhältnisse, an Hand der Wahlzahlen genau verfolgen. In einem Ort beispielsweise haben die Sozialisten, oder die von ihnen beherrschten Kassen, ein beliebtes Krankenhaus schließen und einen beliebten Primär absetzen wollen – das hat ihnen geschadet. In einem anderen Ort hat die verstaatlichte Industrie auf die Arbeiterschaft Druck ausgeübt, um sie zu veranlassen, beim sozialistischen Konsum einzukaufen – auch das hat verstimmt. Wieder in einer anderen Gegend hat die Gewerkschaft Arbeiter, die für eine andere Form der Organisation waren, um ihr Brot gebracht. In einer Stadt hat ein sozialistischer Gesundheitsmanager einem hochangesehenen alten Chirurgen, der gegen einen neuen Plan Einwendungen erhob, zugerufen: „Auf Ihren Weltruhm, Herr Professor, pfeifen wir!“ Auch das wird offenbar nicht vergessen.

In letzter Zeit ist eben der Apparat in seiner Macht und Brutalität so sichtbar geworden, daß die Leute um ihre Freiheit bangen. Die Sozialisten werden in Zukunft vorsichtiger zu Werke gehen müssen. Es ist nicht die einzige Lehre, die die SPÖ – nach wie vor eine machtvolle Partei, gegen die man nur schwer regieren könnte – wird ziehen müssen. Es ist nämlich einfach nicht richtig, daß an allem nur der Zerfall der „Freiheitlichen Partei“ (Nachfolger der VdU und als neues Sammelbecken für die ehemaligen Nazis gedacht) schuld ist. Gewiß hat sich hier die Taktik der ÖVP bewährt, keinen Frontalangriff zu führen, um das Gefühl, man müsse sich um die letzten Standarten sammeln, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Es gab Stellen, wo die SPÖ, wenn auch nicht im bedeutenden Umfang, Boden an die Kommunisten verloren hat. Hier zeigte sich, daß der verwirklichte Sozialismus die große Gefahr für die Sozialisten darstellt. Die Kommunisten haben nämlich ausgerechnet dort gewonnen, wo es zwischen Arbeiterschaft und sozialisierten Unternehmen zu Lohnkonflikten gekommen ist. Die Parole „Man streikt nicht gegen sozialistische Betriebe“ ist jedenfalls nicht populär.