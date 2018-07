Der Abschluß der Notenbank bringt keine besondere Überraschung; denn die Bilanzzahlen der Bank deutscher Länder werden ohnehin wöchentlich veröffentlicht. Etwas anderes ist es mit der Gewinn- und Verlustrechnung. Eine Notenbank wirft im allgemeinen gute Gewinne ab, obgleich das nicht ihr Zweck ist. Sie verzinst nämlich grundsätzlich die Einlagen nicht, während sie ihren Schuldnern in der Regel marktgerechte Sätze anrechnet. Für die BdL gilt das allerdings nur mit Einschränkungen. Ihr größter Gläubiger ist heute der Bund. Er darf zu einem Teil seine Einlagen in Gestalt vorübergehend erworbener verzinslicher Ausgleichsforderungen unterhalten. Auf diese Weise erzielt er (und die Bundesverwaltungen) bei der BdL Zinsen. Im vergangenen Jahr waren es immerhin 117 Mill. DM. Dafür muß sich der Bund am Ende des Jahres mit einem entsprechend niedrigeren Gewinn zufrieden geben.

Die Hauptschuldner im Inland sind die Landeszentralbanken, denen im vergangenen Jahr die BdL nur 1/2 v. H. (bei Lombarddarlehen 1 1/2 v. H. Zinsen) berechnet hat. Die Diskonterhöhung vom August 1955 hat also der BdL selbst nichts gebracht. Bei ihrer Offenmarktpolitik hat die BdL, weil sie für die Geldmarktpapiere höhere Zinsen zahlen mußte, als sie für den gleichen Betrag an Ausgleichsforderungen erhielt, zugelegt. Das ganze Inlandsgeschäft der BdL hat deshalb auch nur 43 Mill. DM an Zinsen gebracht. Das ist weniger, als die Verwaltungskosten im engsten Sinne ausmachen. Dafür war das Auslandsgeschäft um so ertragreicher. Ein großer Teil der Devisenguthaben wurde vorübergehend bei steigenden Sätzen in ausländischen Schatzwechseln angelegt. Sie brachten insgesamt 155 Mill. an Zinsen. Die BdL hat also, alles in allem, recht gut abgeschnitten und nach Deckung der Unkosten, Abschreibungen und Rückstellungen einen Reingewinn von 137 Mill. DM erzielt. Hiervon werden 38 Mill. DM den Rücklagen zugeführt, die damit auf 280 Mill. DM ansteigen. Die Landeszentralbanken erhalten eine Dividende von 6 v. H. auf das Stammkapital von 100 Mill. DM. 40 Mill. DM, das ist der gesetzmäßige Höchstbetrag, gehen dem Fonds für den Ankauf von Ausgleichsforderungen zu, so daß für den Bund zum Schluß ein Rest von 54 Mill. DM als Zuschuß für seinen Haushalt verbleibt, in dem hierfür, wie am Rande bemerkt sei, keine entsprechenden Einnahmebeträge eingesetzt sind. W. R.