Die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und den Botschaftern der drei Westmächte über die Zahlung eines Zuschusses zu den Kosten der Stationierung der fremden Truppen auf unserem Boden werden nun nicht weiter von Minister Schäffer, sondern vom Auswärtigen Amt geführt werden. Denn diese Zahlungen sind zu einer rein politischen Frage geworden. Beide Seiten stimmen darin überein, daß eine Rechtsgrundlage für ein solches Begehren (ab 5. Mai) nicht mehr besteht. Daß wir uns aber dennoch um diese Forderungen nicht herumdrücken wollen, hat Herr von Brentano öffentlich deutlich genug erkennen lassen.

Es mag politisch zweckmäßig sein, auf das Ansinnen unserer alliierten Freunde einzugehen und über die Höhe des „Freundschaftsbeitrags“ kräftig zu feilschen. Noch richtiger wäre es wohl gewesen, wenn man sich über die Positionen früher Klarheit verschafft und der Forderung nicht gleich ein kräftiges „Njet“ entgegengesetzt hätte. Denn daß man dies nicht würde durchhalten können in einer Zeit, in der man gewaltige fortdauernde neue Ausgaben beschließt und gleichzeitig die Steuern kräftig senken will, hätte man sich leicht von Anfang an denken können.

Aber diese Zusagen werden natürlich auch ihre finanziellen Konsequenzen haben, gleichgültig, in welcher Form die Zahlungen erfolgen. Minister von Brentano hat gemeint, der wahrscheinlich in Frage kommende Betrag – er dürfte wohl zwischen 1 bis 1,5 Mrd. DM liegen – werde die Rüstungsfinanzierung (mit einer Gesamtsumme von 45 Mrd.) kaum beeinträchtigen. Wir können Herrn von Brentano nicht voll zustimmen. Der Juliusturm – oder die Sicherheit, daß Herr Blank in diesem Jahr seine Etatmittel wiederum kaum zur Hälfte verbrauchen wird – ermöglicht zwar ohne Schwierigkeiten die kassenmäßige Zahlung eines „Freundschaftsbeitrags“ in diesem Jahr. Aber die Kassenreserve, die für die großen Ausgaben von 1957 zur Verfügung steht, wird um diesen Freundschaftsbeitrag kleiner. Wenn die Preise einigermaßen stabil bleiben und nicht etwa Preissteigerungen zu besonders kräftigem Mehraufkommen an Steuern führen, werden im nächsten Jahr die Kassenreserven für die Deckung der erhöhten Nicht-Rüstungsausgaben kräftig in Anspruch genommen werden müssen. Damit wird die Gefahr größer, daß man für plötzlich stark anschwellende Rüstungsausgaben (gegen Ende 1957 oder dann in 1958) mit dem bisherigen Etatansatz und den vorher ausgegebenen Rückstellungen nicht mehr auskommt und uns damit der Schrecken der Ergänzungsabgabe d. h. der Erhöhung der Einkommensteuer drohen könnte.

Nur eines kann uns trösten und mit der oft erkennbaren Linie unserer Außenpolitik, Freundschaften mit Geldgeschenken zu erhalten, versöhnen: die Überlegung und Erkenntnis, daß das ursprüngliche Aufrüstungsprogramm zeitlich sowieso wohl nicht innezuhalten ist. Es ist gütermäßig nicht zu schaffen und, soweit die Etatentwicklung mit Kuchenprogramm und Steuersenkung zu übersehen ist, auch finanziell nicht zu bewältigen. F. L.