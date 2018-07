Die Tatsache, daß der Zentralbankrat mit dem Bundeswirtschaftsminister und dem Bundesfinanzminister am Freitag vor Pfingsten eine gemeinsame Sitzung abhalten würden, hatte allein schon deshalb alarmierend gewirkt, weil es Parallelen zu anderen großen bank- und kreditpolitischen Entscheidungen gibt, die ebenfalls dann getroffen wurden, wenn darauf drei Bankfeiertage folgten. Völlig offen blieb bis zuletzt, wie diesmal die Überraschung ausfallen würde. Mit einer Diskonterhöhung wurde dabei kaum gerechnet. Sicherheitshalber hatten sich Berufshandel und Kundschaft bereits am Wochenbeginn zu einer erhöhten Liquidität entschlossen und bei ihren Verkäufen auch Kurseinbußen in den Hauptaktienwerten von 3 bis 4 Punkten in Kauf genommen. Auf dem Rentenmarkt verschärfte sich die Situation weiter. Wie schon in den Wochen vorher waren größere Posten Pfandbriefe zu den notierten Kursen nur noch in Ausnahmefällen unterzubringen. Ein völlig aus den Fugen geratener Rentenmarkt muß notgedrungen auch den Aktienmarkt ständig in Mitleidenschaft ziehen und wird hier die weitere Placierung junger Aktien zu einem noch ernsteren Problem machen, als es schon in den vergangenen Monaten gewesen ist.

Als relativ gut behauptet erwiesen sich die Montanwerte, deren gegenwärtiges Kursniveau nach unten nur noch wenig Platz zu bieten scheint. Treten Überraschungen nach der günstigen Seite ein, so kommt es zu spürbaren Kurserholungen. Ein Beispiel hierfür war die Mannesmann-Dividende, die im allgemeinen auf 8 v H. geschätzt wurde, aber nach Bekanntgabe der Verwaltung auf 9 v. H. festgesetzt werden soll. In Börsenkreisen war man der Auffassung, daß die Höhe der Dividende in diesem Jahr entscheidend durch die Notwendigkeit bestimmt wurde, die noch nicht echt placierten jungen Mannesmann-Aktien unterzubringen. Praktisch ist also das Bezugsrecht nachträglich ebenso verbessert worden wie die Konditionen der Mannesmann-Wandelanleihe, die hinterher noch ein Bezugsrecht erhielt. Erst dann wurde sie für die Anlegerkreise interessant. Ein weiteres Ereignis bei den schwerindustriellen Werten war die Bezugsrechtnotierung bei Gußstahl Witten. In den drei Notierungstagen wurde der Aktienkurs von 320 auf 267. und der Bezugsrechtkurs von 63 auf 41 v. H. zurückgenommen Die bisherigen Interessenten, die den Kurs auf die ungewöhnliche Höhe hinaufgetrieben hatten, zeigten keine Kaufneigung mehr.

Die IG-Farben-Nachfolger haben sich relativ schnell von ihrem am Wochenbeginn erlittenen Rückschlag erholen können. Die verhältnismäßig großen Schwankungen sind die Folgen des Fehlens der ausländischen Kundschaft, die wegen der Gespräche über eine eventuelle Aufwertung der DM unsicher ist. Hinzu kommt, daß auch die New Yorker Börse schwache Tage hinter sich hat, die nicht zuletzt auf die Abrüstungsankündigung der Sowjets zurückgeht. Zu einer Kursreduzierung, die eigentlich schon längst fällig war, kam es bei Cassella (403–350). Der Cassella-Kurs war vor längerer Zeit durch Kampfkäufe der drei großen IG-Farben-Nachfolger ständig nach oben gedrückt worden (bis 505 v. H.) erst als man sich zu einem Agreement bereitfand (und der maßgebliche Einfluß jetzt bei Bad. Anilin und Bayer und zu einem geringeren Teil bei Hoechster Farben liegt), trat hier der erste kräftige Rückschlag ein. Jetzt haben sich offensichtlich viele Kleinaktionäre von ihren Cassella-Papieren getrennt, weil sie keinen weiteren Machtkampf, der ihnen Früchte tragen könnte, mehr erwarten. Sie stellten also noch rechtzeitig ihre Gewinne sicher.

Die Aktien der Großbanken-Nachfolger paßten sich der nachgebenden Allgemeintendenz an. Etwas stärker rückläufig waren Commerz- und Disc.Bank (269–260), eine Folge des Machtkampfes um das Institut vor wenigen Wochen, über die Dividende der Bank für Brauindustrie, die ihr Geschäftsjahr am 30. Juni 1956 schließt, werden in Börsenkreisen Erwägungen angestellt, die sich in Richtung auf 6 (4) v. H. belaufen. Begründet werden diese Hoffnungen damit, daß die Brauereien, an denen die Bank für Brauindustrie beteiligt ist, höhere Ausschüttungen vorgenommen haben. Entsprechende Beschlüsse sind bei der Braubank allerdings noch nicht gefaßt. Mit 280 v. H. liegt der Kurs für das Institut von der Rendite her gesehen zu hoch. Der Markt ist jedoch eng, denn etwa 40 v. H. des 7,425 Mill. DM betragenden AK sind in Händen von R. A. Oetker (aus einem Restitutionspaket erworben), weitere 8 v. H. dürften bei Ursula Oetker liegen, 35 v. H. hält dieDresdner Bank-Gruppe in ihrer Hand. Im übrigen.ist die Braubank nur mit Größenordnungen von 25 bis 35 v. H. an den Brauereien ihres Interessenbereichs beteiligt.