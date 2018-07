Inhalt Seite 1 — Der Staat braucht den Fachmann Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am Erscheinungstage dieser Ausgabe der ZEIT beginnt der Bundesverband der Deutschen Industrie seine (siebente) Jahrestagung, die diesmal in Köln stattfindet. Auf den umfangreichen Jahresbericht, der den Mitgliedern bei dieser Gelegenheit vorgelegt wird, soll hier noch ausführlicher eingegangen werden; heute geben wir zunächst einmal dem Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI, Rechtsanwalt G. Stein, das Wort zu grundsätzlichen Ausführungen über die politischen Aufgaben des aus der Wirtschaft kommenden „Fachmanns“ im modernen parlamentarischdemokratischen Staatswesen.

Die Geschicke einer Gemeinschaft hängen weitgehend davon ab, ob sie eine Führungselite hervorzubringen vermag, die die Zwecke der Gemeinschaft zu verwirklichen fähig ist. Dies gilt schlechthin für jede Gemeinschaft. Und je komplizierter und höher die Organisationsform einer Gemeinschaft und je umfassender die Gemeinschaftszwecke sind, desto höher sind die Ansprüche an die sittliche und geistige Qualifikation der Führungsschicht. Dies gilt in besonderem Maße für die umfassendste menschliche Gemeinschaftsform, für den Staat.

Für ihn ist es schlechthin eine Lebensfrage, ob die Träger seiner höchsten Funktionen die Fähigkeit zur Ordnung des vielschichtigen und komplexen Staatswesen nach innen und außen besitzen. Für den hochindustrialisierten Staat westlich-demokratischer Prägung stellt sich dieses Problem in einem Maße, wie es früheren Staatsformen unbekannt war. An Stelle des Untertanen ist der politisch bestimmende Wähler getreten. Jahrhundertealte festgefügte gesellschaftliche Gliederungen sind durch die liberale Industriegesellschaft gesprengt worden. Die patriarchalische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist einer ungegliederten Massengesellschaft gewichen. Wir stehen mitten im Umbruch zu neuen Gesellschaftsformen, die von dem Industriecharakter unserer Wirtschaftsform her bestimmt werden. Die ganze Problematik dieses Umbruchs, die man mit den beiden Schlagworten „Massenstaat“ und „hochindustrialisierte Wirtschaft“ schlagartig beleuchten kann, geben dem Problem der Elitebildung in unserem Staatswesen einen besonderen problematischen Aspekt.

Es geht also um die Frage der politischen Elite. Wir wollen darunter die politische Führung verstehen, jedoch mit dem Anspruch, nicht nur Exponent und Gegenpol der Masse zu sein, sondern bildend und formend auf die Gesamtheit zu wirken. Das setzt nicht nur politische Erfahrung, Beherrschung der Taktik und der politischen Technik voraus – mit anderen Worten die mechanische Handhabung der Macht –, vielmehr muß vom Führungskorps hohe geistige und sittliche Qualifikation verlangt werden. Es stellt sich also die Frage, wie gewährleistet werden kann, daß Persönlichkeiten, die die Prädestination zur Elite besitzen, in die entscheidenden Funktionen des Staates gelangen.

Die wesentlichen Träger der politischen Willensbildung in unserer Demokratie sind die Parteien. Sie sind der Schlüssel zu den höchsten Ämtern der Legislative und weitgehend der Exekutive. Zwar besteht formal die Möglichkeit, außerhalb der Parteien an die Staatsfunktionen zu gelangen; de facto haben wir jedoch den Verfassungszustand, daß die Parteien den Zugang zu den politischen Führungsämtern besitzen. Diese Tatsache wird durch das Grundgesetz in einer etwas vagen Formulierung anerkannt, indem es in Artikel 21 davon spricht, daß die Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes „mitwirken“. Diese Schlüsselfunktion auferlegt den Parteien praktisch die Verantwortung für das Heranbilden einer breiten Eliteschicht. Sie müssen gewährleisten, daß ihnen Kräfte zuwachsen, die die Parteiämter und Mandate von der Kommunalebene bis zu den höchsten Stellen in unserem Staate zu übernehmen fähig sind. Aus ihnen müssen Persönlichkeiten hervorgehen, die den verantwortungsvollen Ämtern der Bürgermeister, Landräte, Landesminister bis hin zu den höchsten Ämtern des Bundes gewachsen sind.

Hier aber stellt sich die Frage, ob die Parteien ihrem Wesen nach und der sich in ihr vollziehenden Willensbildung nach dieser Aufgabe überhaupt gerecht werden können. Bieten sie, mit anderen Worten, die Gewähr dafür, daß sie Persönlichkeiten für die politischen Führungsfunktionen hervorbringen, die für sich den Anspruch der Elite erheben können? Dazu ist zunächst festzustellen, daß die Parteien Organe sind, in denen politisch aktive und interessierte Bürger miteinander in Konkurrenz um die Parteiämter und Mandate treten. Die Fähigsten von ihnen gelangen durch die demokratische Willensbildung in die Führungsfunktionen. Es darf durchaus davon ausgegangen werden, daß sich in diesem Prozeß echte politische Elite bildet. Allerdings sind die Parteien darauf angewiesen, daß an ihrem Leben Persönlichkeiten teilnehmen, die ihrer Substanz nach bereits echten Elitecharakter im Persönlichkeitssinn tragen. Die Wandlung zur politischen Elite im ursprünglichen Sinn vollzieht sich erst durch die aktive Teilnahme an der Gestaltung des politischen Lebens in der Partei. Die Frage, ob die Parteien die politische Elite zu schaffen in der Lage sind, mündet demnach in das Problem des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewußtseins des einzelnen. Ihre demokratische Verfassung gewährleistet durchaus den Aufstieg der „Besten“.

Wenn von dem staatsbürgerlichen Verantwortungsbewußtsein prädestinierter Persönlichkeiten gesprochen wird, so darf dabei doch nicht die ganze Problematik des „Berufes“ eines Politikers übersehen werden; das politische Amt in der Partei ist ebenso wie das Mandat kein „Beruf“ im Sinne des Gelderwerbs. Die Parteiämter sind, jedenfalls bei den bürgerlichen Parteien, überwiegend ehrenamtlich. Die Diäten des Abgeordneten sind kein Gehalt, sondern Ersatz der bei Ausübung des Mandats entstehenden Aufwendungen. Daß viele Abgeordnete „von der Politik“ leben, ändert nichts an der Grundtatsache, daß die Ausübung eines Mandats ein politisches Ehrenamt ist. Max Weber hat dieses Problem eingehend untersucht und auf die Gefahren des nur „von der Politik“ lebenden Politikers hingewiesen. Die politische Elitebildung setzt also nicht nur voraus, daß die prädestinierten Persönlichkeiten sich aktiv in das politische Leben der Parteien stellen; sie erfordert auch die Lösung der gerade in unserem Gesellschaftszustand problematischen Existenzfrage des Politikers. Und hier liegt der Kernpunkt der großen politischen Verantwortung, die all denen auferlegt ist, die außer der persönlichen Qualifikation die Voraussetzung einer gesicherten Existenz mitbringen.