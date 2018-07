Ein junges Mädchen im Mittelpunkt eines Romans ist keine Seltenheit, und schon gar nicht, wenn das ehrbare Aschenputtel in sich die verzauberte Prinzessin spürt. Umgibt man es mit jenem englischen Humor, der so alt und echt ist, daß er noch immer ohne Gage wirken kann, und baut man in die Handlung alle technischen Finessen der Überraschung und Spannung ein, ohne aufdringlich zu werden, dann kommt ein Buch heraus, das der abgegriffenen Bezeichnung „bezaubernd“ wieder ein wenig von ihrem goldenen Glanz verleiht. Ein solches Buch ist:

Margery Sharps: „Das Mädchen Cluny Brown“, Roman, Claassen Verlag, Hamburg, 12,50 DM.

Diese blasse, schlaksige Cluny wird von einem biederen Londoner Klempnermeister erzogen, ist anständig, neugierig, tapsig, naiv und ein wenig verrückt, fühlt sich nirgends zu Hause, denkt nicht viel nach, hat keine Ahnung von Koketterie und überzeugt schon nach wenigen Seiten den Leser, daß es unsinnig wäre, über ihr Leben Vermutungen anzustellen. Sie läßt sich als Dienstmädchen auf einen englischen Landsitz schicken, dessen geistig unbeschwerter Lord und seine charming Lady mitsamt ihrem Sohn eine ironisierte Kulisse abgeben für das unbedeutende Etwas von quirliger Handlung. Die Liebe wird mit Spitzenhandschuhen angefaßt, die Sensation zartfühlend vermieden und der Kitsch geschickt umschifft.

Da die Ironie als Geisteshaltung jedoch eine Waffe ist, die noch in ihrer sanftesten Form sticht, muß sich Old merry Vorkriegsengland manche Wunde gefallen lassen, obgleich keine davon heftig blutet. Eins aber stimmt traurig: daß nämlich die Personen rund um den linkisch-lieblichen Mittelpunkt Figuren sind, die man niemals so recht zu fassen vermag. Dazu müßten sie gründlicher leiden, lieben und hoffen, vielleicht auch einmal hassen. Der schüchterne Versuch wurde bei Adam Belinski, dem polnischen Schriftsteller und späteren Gatten der Cluny Brown gemacht, als er über sein langweiliges Puppendasein als Gast unverbindlicher englischer Schloßhäuslichkeit meditiert. Fürwahr, da stecken Ansätze, die manchen deutschen Zunftgenossen in eine unergründliche Tiefe hätten schreiben lassen. Aber es hat nicht sollen sein, und das Lächeln nach inneren Kämpfen ist vielleicht vom Lächeln durch eine schlichte Belustigung in seiner wohltuenden Wirkung auf die Seele gar nicht so sehr verschieden. Also lächeln wir mit Cluny Brown, mit Margery Sharp, über den Landadel, über die wohlbehütete Inseljugend von gestern und über das köstliche Buch, das ein Körnchen birgt, dem man die Nähe der Weisheit nicht absprechen kann: Vergnüglichkeit! Ingolf Jungclaus