s. n., Lüneburg

Den Bundesbürger packt oft das Grausen, wenn er von den Riesensummen hört, die für Neubauten von Ministerien oder Verwaltungsgebäuden aufgewendet werden. Immer wieder fragt er sich, ob es denn wirklich zu verantworten ist, daß an manchen Stellen so leichtfertig mit Geld umgegangen wird. Da ist er denn erfreut, wenn er erfährt, daß es insbesondere bei den unteren Dienststellen der Behörden vielfach noch nach den Prinzipien alter preußischer Sparsamkeit geht.

Eine solche sparsame Behörde ist in Niedersachsen das Straßenbauamt. Es hat fast hundert Jahre gedauert, bis in den dreißiger Jahren die ersten Straßenmeistereien entstanden. In Niedersachsen gibt es seitdem an einigen Orten solche Dienstsitze des Straßenmeisters. Sie haben zumeist neben der Wohnung einen Büroraum sowie Unterstellschuppen für Fahrzeuge und Geräte.

In den meisten Fällen aber wohnt der Straßenmeister noch zur Miete oder, wenn er schon lange ansässig ist, in seinem eignen kleinen Häuschen. Die Fahrzeuge, Schneepflüge, Teermaschinen, Sandstreuer und andere Geräte werden in fremden Schuppen untergebracht und das Material – Kanalisationsrohre, Bordsteine und anderes – bleibt dort liegen, wo es zuletzt gebraucht wurde. Eine niedersächsische Straßenmeisterei rechnet, daß ihr auf diese Weise in jedem Jahr für 3000 DM Material gestohlen wird. Sogar Pflastersteine finden Liebhaber.

Die Sparsamkeit des niedersächsischen Straßenbauamtes mit seinen Straßenmeistereien geht noch weiter. Einer Straßenmeisterei unterstehen im Durchschnitt 100 Kilometer Bundesstraße und Landstraße I. und II. Ordnung, die beaufsichtigt, unterhalten und notfalls ausgebaut werden müssen. Ein Straßenmeister im Regierungsbezirk Lüneburg hat in diesem Jahr Straßenneubauten im Wert von 3,5 Millionen zu beaufsichtigen; davon allein für 2 Millionen an Bundesstraßen; nicht gerechnet die laufenden Aufsichts- und Unterhaltungspflichten. Wie alle Straßenmeister in Niedersachsen, verfügt er über keine Schreibkraft. Alle seine schriftlichen Arbeiten muß er selbst erledigen. Dafür, daß er seine Schreibmaschine zur Verfügung stellt, erhält er monatlich eine Gebühr von 2,50 DM (zwei Mark und fünfzig Pfennig). Für Schreibpapier, das er sich selbst beschaffen muß, bekommt er weitere 2,50 DM im Monat.

Dieser Lüneburger Straßenmeister bewohnt seit 1951 mit seiner Frau zwei Zimmer in einer Villa. In diesen zwei Zimmern spielt sich alles ab. Während der Straßenmeister dienstliche Besuche bekommt, kann es passieren, daß die Frau im gleichen Zimmer Küchenarbeiten verrichten muß, weil sie keine Küche hat. Dem Mann war, als man ihn vor fünf Jahren aus einem anderen Landesteil geholt hatte, zugesagt worden, es würde ihm eine Straßenmeisterei mit Wohnung, Büro, Wagenremisen und Lagerschuppen gebaut. Später erfuhr er, daß bedauerlicherweise kein Geld da sei, dieses Versprechen einzulösen.

Wenn man den eingangs erwähnten Bundesbürger fragte, was er von solcher Sparsamkeit hält, würde er vielleicht durchaus befriedigt vorschlagen, doch allgemein nach diesem Schema zu verfahren. Vielleicht würde er aber auch raten, bei einem Etat von jeweils 3,5 Millionen eine Schreibkraft zu bewilligen, womit dem Straßenmeister geholfen wäre – und dann auch die Ministerien und höheren Dienststellen nach diesem Schlüssel zu besetzen, denn die Sparsamkeit, die dem einen recht sein muß, dürfte dem andern billig sein.