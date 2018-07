Was man heute „das Abendland“ nennt, ist jener immer mehr überwiegende Teil der Welt, deren Inbild Goethe im „Faust“ hingestellt hat. Diese Welt sieht in ihm immer noch ein Ideal. Bereits aber erscheint seine Gestalt und seine Bedeutung in einem wesentlich anderen Licht, wenn sie etwa so gesehen wird: „Faust, der Forscher als Werkzeug und Beute des Teufels. Der Gelehrte, vom Rad der Unrast erfaßt, der, in Speiche und Nabe verwickelt, nicht mehr loskommen kann. Der Entdecker, ein leiser und gütiger Mann, der die ungeheuerlichsten Explosionen erzeugt. Der Forscher, der um des Zugriffs willen früher oder später dem Teufel verfällt. Weiter, weiter, aber nur noch der Teufel hilft weiter. Der Teufel, was heißt das? Der Teufel: der Selbstzweck. Das Leere.“ ... „Nur der maßlose Drang, alles in den Zugriff, in den Begriff zu kommen, nichts mehr verehrend stehenzulassen. So fährt er in die Hölle, ins Leere.“

Ja, so muß man den weltbeherrschenden „abendländischen“ Menschen von heute sehen, so ihn durchschauen können, um die durch zweitausend Jahre unverminderte Aktualität einer eremitischen Gegenwelt zu erleben, wie sie, fast gänzlich unberührt vom Gang der Zeiten, in sich ruht; eine Innenwelt, und doch dem Fuße des Reisenden betretbar. Eine Welt, von der man nicht vermuten möchte, daß sie noch sogar auf europäischem Boden zu finden sei. Von Zeit zu Zeit dringt einer nicht nur bis an ihren Rand vor, sondern durchwandert ihre ganze Abgeschiedenheit. Und erzählt davon. Und die Erzählung wird ganz ungewollt zu einem Buch der Einsicht, der Erkenntnis und des Bekennens:

Erhart Kästner: „Die Stundentrommel. Vom heiligen Berg Athos“. Insel Verlag Wiesbaden, 254 S., 13,50 DM.

Der tiefe Kenner Griechenlands, des unliterarischen, im Christentum der Athosmönche heute noch lebenden, berichtet hier von seiner letzten Reise durch jene beinahe absoluten Einsamkeiten in Klöstern, Hütten und Zellen, wo wahrhaftig gelebt wird, wie geredet, geschwiegen, gedacht wird. Die Gedanken des Reisenden sind dabei durchaus nüchterner Art. Aber sie sind klug und bedenkenswert. Sie landen bei Sentenzen wie diesen: „... daß ein Luther, der heute aufträte, nicht mehr daran dächte, gegen Möncherei und werkgerechten Ablaß zu wettern, vielmehr gegen den Abgott Leistung und Goldenes Kalb Werk, die eigentliche, tödliche, unevangelische Werkgerechtigkeit dieser Zeit“, und: „Wie ließe sich auch auf das tausendjährige Denken darüber (über die Heilsfragen) verzichten, ein Denken, das mit dem Leben bezahlt war. Kein akademisches Denken.“ – Übrigens haben die Mönche nicht das Gefühl, mit irgend etwas ihre uns so hart erscheinende Ruhe bezahlt, irgend etwas dafür geopfert zu haben.

Die kargen Zitate geben keine Vorstellung von dem Tatsachenreichtum, den das Buch anderseits überall darbietet. Es wird zu den kostbarsten Erscheinungen des Jahres gehören; A-th