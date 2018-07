Ursprünglich war die körperliche Übung durch den Daseinskampf zweckhaft bestimmt. Später wurden sie durch die Verknüpfung mit geistigen und sittlichen Zielen über die rein körperliche Sphäre emporgehoben und in den Bereich der Kultur einbezogen. Heute gehören die Leibesübungen mit zu den wichtigsten Erziehungsmitteln der Jugend, und ihre geschichtliche Betrachtung dürfte für jeden Erzieher zur geistigen Unterbauung seiner Tätigkeit notwendig sein. Dazu bedarf er aber eines Leitfadens, in dem in gedrängter Form die Entwicklung von Turnen und Sport über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg aufgezeichnet ist. Das ist gewiß auch der Gedanke, der dem Buche.

Bruno Saurbier: „Geschichte der Leibesübungen.“ Wilhelm Limpert Verlag, Frankfurt am Main, 216 S., 9,80 DM

zugrunde liegt. In kurzen Kapiteln schildert der Verfasser, wie sich aus der Gymnastik und Agonistik der Hellenen über die Leibesübungen der Römer, die Leibesertüchtigung der Germanen und die körperliche Erziehung im mittelalterlichen Volksleben Turnen und Sport allmählich bildeten und schließlich über mancherlei Verfallserscheinungen hinweg zu dem wurden, was sie heute sind. Daß der Autor in diesem kurzen „Abriß“ hauptsächlich die Entwicklung im deutschen Raum berücksichtigt, ist verständlich. Denn dieses Buch soll doch vor allem dem deutschen Jugenderzieher ein Hilfsmittel für seine Arbeit sein. Daß es das ist und ein wertvolles dazu, kann man ihm mit Freuden bescheinigen. w. f. k.