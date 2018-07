Der steigende Stromabsatz (in der Bundesrepublik in 1955 um 12,1 v. H., in Bayern um 8,5 v. H.) erfordert ständig vorausschauende Dispositionen, um die Erzeugungsanlagen dem wachsenden Bedarf anzupassen. Die Elektrizitätswerke sind nicht in der Lage, den Umfang ihrer Produktion selbst steuern zu können, denn sie sind völlig in der Hand der Verbraucher ‚ die mit Recht erwarten, jederzeit pünktlich mit der von ihnen gewünschten Strommenge beliefert zu werden. Reicht die Kapazität der Stromversorgungsanlagen nicht mehr aus, dann sind die noch sattsam bekannten Abschaltungen die Folge. Maßnahmen ähnlicher Art dürften zwar bei dem gegenwärtig bestehenden Verbundnetz in der Bundesrepublik höchst unwahrscheinlich sein, doch enthebt der jetzige Zustand einer gesicherten Stromversorgung die Elektrizitätsunternehmen nicht der Sorge einer ständigen Ausbauplanung. Mit diesem Problem beschäftigt sich auch der Geschäftsbericht der Bayernwerk AG Bayerische Landeselektrizitätsversorgung München, die – nachdem der vordringlichste Nachholbedarf im Netz befriedigt und die Umorientierung der Nord-Süd-Verbindung mit Mitteldeutschland zur Ost-West-Verbindung mit dem rheinischen-westfälischen Revier durchgeführt ist – das Schwergewicht ihrer Investitionstätigkeit mehr als bisher auf das Gebiet der Stromerzeugung verlegen will.

Wer heute Stromerzeugungsanlagen baut, muß sich zwangsläufig mit dem Problem Atomenergie auseinandersetzen. Da abzusehen ist, daß in wenigen Jahrzehnten die Stromversorgung mit den klassischen Energiequellen Wasser und Kohle allein nicht mehr sichergestellt werden kann, ist die Verwaltung der Bayernwerk AG allein schon aus diesem Grunde an allen Forschungen und Maßnahmen zur Vorbereitung einer Wirtschaftlichen Stromerzeugung in Atomkraftwerken interessiert. Sie glaubt aber die Forschungen noch nicht in einem Stadium, das heute schon in die Planung für die nächsten Jahre einbezogen werden kann. Im Geschäftsbericht heißt es: „Bei aller Bedeutung der Kernenergie für die zukünftige Deckung des Bedarfs der öffentlichen Elektrizitätsversorgung Bayerns ist es daher unerläßlich, für die Befriedigung der Bedürfnisse der Gegenwart und der nächsten Zukunft durch den weiteren Ausbau insbesondere auf heimische Braunkohle angestützter Wärmekraftwerke und speicherfähiger Wasserkraftwerke Vorsorge zu treffen.“

Das Geschäftsjahr 1954/55 (30 9.) stand im Zeichen einer überdurchschnittlich guten Wasserführung, die fast während des ganzen Jahres anhielt, so daß der Fremdbezug aus anderen Netzen eingeschränkt werden konnte. Der Gesamtstromabsatz betrug 4,837 Mrd. kWh gegenüber 4‚286 Mrd. im Vorjahr. Die eigene Stromerzeugung des Bayernwerks mit 2,152 Mrd. kWh verteilte sich mit 1,183 Mrd. (55 v. H.) auf Wasserkraft und 0,969 Mrd. (45 v. H.) auf Wärmekraft, vorwiegend aus dem Braunkohlen-Kraftwerk Schwandorf. Im Berichtsjahr weist die Bilanz mit 94 Mill. DM den höchsten Investitionsbetrag seit der Währungsreform auf. Es wird im wesentlichen von der Entwicklung des derzeit unbefriedigenden Kapitalmarktes abhängen, inwieweit die Energiegrundlage auch in Zukunft zu tragbaren Preisen gesichert werden kann. Für 1954/55 wird auf das lOO-Mill.-DM-AK eine Dividende von 5 v. H. ausgeschüttet. ue-