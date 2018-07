Der Landwirtschaftlichen Rentenbank ist vor allem die Aufgabe zugefallen, die deutsche Landwirtschaft mit langfristigen Krediten zu versorgen. Das Jahr 1955 mit seinen außerordentlich günstigen Kapitalmarktverhältnissen gab ihr die Möglichkeit zu einer besonderen Aktivität. Ihr standen alles in allem rund 130 Mill. DM an neuen Mitteln zur Verfügung, von denen mehr als 100 Mill. DM, zum Teil in Form von Emissionen, zum Teil in Form von Schuldscheindarlehen, vom Kapitalmarkt aufgenommen wurden. Rund 25 Mill. DM fielen auf eine Verstärkung der eigenen Mittel, die aus dem Aufkommen der bis 1958 erhobenen Rentenbankgrundschuld gebildet werden. Bis jetzt sind dies etwa 94 Mill. DM, die auf solche Weise zusammenkamen. 1958 werden es 150 bis 160 Mill. DM sein. Dann wird die Landwirtschaftliche Rentenbank zu den kapitalstärksten deutschen Finanzinstituten zählen.

Das hohe Eigenkapital wurde vorgesehen, um die Bank in jeder Weise, vor allem gegenüber dem Ausland, emissionsfähig zu machen. An die Aufnahme von billigen Auslandskrediten ist allerdings zur Zeit noch nicht zu denken, da hierfür noch die allgemeinen Voraussetzungen fehlen. Die Landwirtschaftliche Rentenbank ist daher vorerst noch auf den inländischen Kapitalmarkt angewiesen. Die hier zur Zeit gültigen Zinssätze liegen für den Agrarkredit zu hoch. Sie werden durch Zinsverbilligungsmittel der Bundesregierung für den letzten Kreditnehmer herabgesetzt. Dem sind gewisse Grenzen gesetzt, sowohl was den Subventionssatz als auch was die Effektivverzinsung der aufgenommenen Mittel ausmacht. Sie sind so eng gehalten, daß im Augenblick echte Kapitalmarktmittel für den Agrarkredit nicht mehr in Frage kommen. Daher ist auch, solange die augenblicklichen Anspannungen anhalten, nicht mehr mit weiteren Emissionen von Landwirtschaftspfandbriefen und Schuldscheindarlehen zu rechnen, es sei denn, daß Kapitalsammelstellen in Erscheinung treten, die aus allgemeinen Gründen nicht auf die derzeit üblichen Zinssätze bestehen. Aus diesen Quellen gewinnt die Landwirtschaftliche Rentenbank in einem gewissen Umfange immer noch langfristige Mittel – wenn auch längst nicht so viel wie im vergangenen Jahr. Diese Beträge, es dürften noch keine 20 Mill. DM sein, zusammen mit den 20–25 Mill. DM an zuwachsendem Eigenkapital bieten weiterhin beschränkte Möglichkeiten für die Gewährung von mittelfristigen Darlehen an die Landwirtschaft.

Die Situation kann ein anderes Gesicht gewinnen, wenn sich die Bundesregierung zu höheren Zinssubventionen entschließen sollte. Die Landwirtschaft wird möglicherweise nach dieser Richtung hin Forderungen stellen, um einen angemessenen Anteil an volkswirtschaftlichem Kapitalaufkommen für sich zu sichern. Ob dies als günstig anzusprechen wäre, ist mehr als fraglich. Auch die Landwirtschaftliche Rentenbank, die an sich Zinssubventionen an die Landwirtschaft befürwortet, scheint gewisse Bedenken zu haben. Sie schreibt wenigstens in ihrem Geschäftsbericht, daß bei voller Anerkennung der Notwendigkeit der Schuldenkonsolidierung in vielen Betrieben es angezeigt erscheine, im Hinblick auf die im Augenblick schwer überschaubare Kapitalmarktsituation diese Aktion so durchzuführen, daß die Versorgung der Landwirtschaft mit Rationalisierungsmitteln aller Art nicht über Gebühr beeinträchtigt wird. W. R.