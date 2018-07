L., München

Für „nicht sehr glücklich“ hält Münchens Polizeipräsident die Entschließung des bayrischen Staatsministeriums des Innern, die in den letzten Tagen auszugsweise in Form einer Sonderbekanntmachung durch die Direktion der Münchener Schutzmannschaft in allen Revieren bekanntgegeben worden ist. Bei diesem Erlaß geht es um die Sonderbehandlung von Abgeordneten bei Verkehrsunfällen.

Danach ist jede Untersuchungshandlung, die „mittelbar oder unmittelbar“ gegen die Person eines Abgeordneten gerichtet ist, zu unterlassen. Nicht zulässig ist es, den Abgeordneten oder Zeugen zu vernehmen, Fahr-, Brems- oder andere Spuren, die vom Fahrzeug des Abgeordneten herrühren, festzustellen, zu vermessen, zu photographieren, das Fahrzeug sicherzustellen oder Blutproben anzuordnen. Weil für andere Unfallbeteiligte, die nicht Abgeordnete sind, diese Sonderbehandlung ausdrücklich keine Gültigkeit hat, muß man sich ernsthaft fragen: Wie schütze ich mich vor einem Abgeordneten des Bundes- oder Länderparlaments?

In jedem Zivilprozeß liegt die Beweislast stets bei den Geschädigten oder Hinterbliebenen. Nur mit den durch die Polizei getroffenen Tatortfeststellungen könnte der Geschädigte nach einem, Unfall sein Recht gegenüber dem Gericht beweisen. Weil aber die Polizei gegen einen Abgeordneten keinerlei Feststellungen treffen kann, wäre es im Interesse der sonstigen Verkehrsteilnehmer vielleicht angebracht, die Fahrzeuge unserer Volksvertreter knallrot oder sonstwie auffallend anzustreichen, damit der Passant sich rechtzeitig in Sicherheit bringen kann.

Wie aus dem Innenministerium verlautet, wird sich der Ältestenrat des Bayrischen Landtags in diesen Tagen mit dieser „nicht sehr glücklichen“ Bestimmung befassen, und es ist zu erwarten, daß sich etliche Abgeordnete gegen diesen Sondererlaß stellen werden. Aber auch in dieser Hinsicht haben wir schon mancherlei erlebt: Als der FDP-Abgeordnete Bungartz sich um die Aufhebung seiner Immunität bemühte, weil er einen Verkehrsunfall verschuldet hatte, verweigerte der Landtag eben dies hartnäckig, bis schließlich die Öffentlichkeit hellhörig wurde.

„Sollte man trotz allem diese jetzige Praxis beibehalten, so darf man sich nicht wundern, wenn hier eine Kaste mit Sonderrechten geschaffen wird, wenn man also mit zweierlei Maß mißt, obwohl vor dem Gesetz jeder gleich sein sollte“, erklärte kürzlich Bundesminister von Brentano zu diesem Thema. Wir aber hätten doch einmal gar zu gerne gewußt, was den heutigen bayrischen Ministerpräsidenten und damaligen Innenminister Dr. Wilhelm Högner zu einer solchen Sonderbestimmung veranlaßt hat, und was der jetzige Innenminister Dr. Geiselhöringer veranlassen wird, damit ciese Sonderbestimmung baldmöglichst annulliert Verden kann. Denn vorläufig handeln alle bayrischen Polizeidienststellen nach dieser ministeriellen Entschließung.