Die Landeszentralbanken sind in der Entwicklung ihres Geschäftsvolumens ein getreues Spiegelbild der Liquiditätsverhältnisse der in ihrem Bereich liegenden Kreditinstitute. So bestimmte auch im Jahr 1955 ausschließlich das Kreditbedürfnis der Banken die außergewöhnliche Geschäftsentwicklung der Landeszentralbank von Baden-Württemberg. Nach einer zunächst weiteren Verringerung, die bereits seit 1952 zu beobachten war, weitete sich das Geschäftsvolumen im 2. Halbjahr um 27 v. H. auf 1,07 Mrd. DM aus – eine Höhe, die erstmals seit dem Zusammenschluß der drei Landeszentralbanken im südwestdeutschen Gebiet im Jahr 1953 erreicht wurde. Das Kreditvolumen hatte Anfang Dezember mit 601 Mill. DM einen seit März 1952 nicht mehr gekannten Höchststand zu verzeichnen. Dabei machte die LZB die interessante Feststellung, daß bei den Ausleihungen, die von 240 Mill. DM im Mai auf 557 Mill. DM im Dezember wuchsen, besonders stark der Wechseldiskont überregionaler Spezialinstitute, wie der Deutschen Genossenschaftskasse, der Landwirtschaftlichen Rentenbank und der Ausfuhr-Kredit-AG, zunahm.

Für die sorgfältige Geschäftspolitik der baden-württembergischen Banken spricht die Entwicklung der Überschußreserven der Geldinstitute bei der LZB, die in Baden-Württemberg erheblich von dem Verlauf im Bungesgebiet abwich und durch den Umschwung am Geldmarkt kaum beinflußt wurde. Fast alle Banken hatten ihre Zentralbankguthaben so genau dem Mindestreservesatz angepaßt, daß die Überschußreserven im 1. Halbjahr 1955 in Baden-Württemberg nur 1,72 v. H. des Reservefonds ausmachten, gegen 4,8 v. H. im Bundesgebiet. Im 2. Halbjahr verminderte sich dann dieser Anteil in Baden-Württemberg nur auf 1,71 v. H., während er im Bundesgebiet auf 2,6 v. H. zurückging. Ein weiteres positives Moment für die baden-württembergischen Banken, das sich bei der Erhöhung der Mindestreserven günstig auswirkte, lag in dem Sparwillen der Bevölkerung. Da dadurch der Anteil der mit dem niedrigsten Reservesatz belegten Spareinlagen in 1955 von 38 auf 42 v. H. der gesamten reservepflichtigen Verbindlichkeiten stieg, wirkte sich die Erhöhung der Mindestreserven um l v. H. tatsächlich im Durchschnitt nur mit 0,86 v. H. aus.

Aus den Zinseinnahmen der LZB von 19,98 (17,48) Mill. DM verbleibt ein Gewinn von 3,75 (2,59) Mill. DM, von dem das Land Baden-Württemberg 3,0 (2,07) Mill. DM als 6 (4, 15) prozentige Dividende erhält. C. B.