Inhalt Seite 1 — Nahost ist nicht mehr Orient Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Reinhard Hüber

Die Überschrift bezieht sich nicht darauf, daß geographische Sammelbegriffe immer ungenau und manchmal gefährlich schillernd sind, wie wir das ja auch von „Europa“ und „dem Westen“ wissen. Vielmehr nimmt sie darauf Bezug, daß die Länder des alten „Vorderen Orients“: die Türkei, Iran, die arabische Welt mit Ägypten und, wenn man will, das mosleminisch-arabische Nordafrika, die zum großen Teil noch bis in den Beginn des 20. Jahrhunderts zum Staatsgebiet des osmanischtürkischen Weltreiches gehört hatten, sich seit damals in einer alles umgestaltenden Revolution befinden. Wobei Revolution nicht nur politisch, sondern im weitesten Sinne soziologisch verstanden sein will. Die Bezeichnungen „Orient“ und „Orientalen“ aber werden als Herabsetzung empfunden.

Man sollte sie nicht nur aus Höflichkeit vermeiden, sondern auch deshalb, weil sie für uns selbst darin nicht ungefährlich sind, daß wir bei ihrer Verwendung noch zu ausschließlich an die einst gewohnten Verfallsperioden denken, in denen der „Orient“ ausschließlich Objekt westlicher großer Politik und Handelspolitik war, ganz gleich, ob es sich um offene oder versteckte Protektorate und Kolonialgebiete handelte oder nicht. Der moderne Nahe Osten ist mit und seit dem ersten Weltkrieg seines Eigengewichtes, seiner Subjektstellung im Spiel der Politik bewußt geworden. Niemand, der ernst zu nehmen ist, bestreitet draußen, daß noch vieles zu tun bleibt, um ganz aus dem alten Schlendrian herauszukommen und die Schlacken früherer Zeiten zu beseitigen. Es ist für den Sachverhalt gleichgültig, ob wir objektiv vielleicht in den Nahostländern noch manches zu bemängeln haben, aber ausgesprochen gefährlich, dies in unerwünschter Lehrhaftigkeit oder unangebrachter Überheblichkeit zu tun. Schließlich gab es nicht wenige Schlagworte nach dem letzten Weltkrieg (wie das von den „unterentwickelten Gebieten“), die „bestens“ geeignet waren, um Empfindlichkeiten uralter Kulturvölker und alter Herrenschichten, deren Vorfahren einmal die Welt umgestaltet haben, zu wecken und zugleich damit die zweifellos großen Hilfeleistungen derer, die das Schlagwort zuviel verwendeten, im Wert herabzusetzen ...

Das Bewußtsein, als Subjekt und Herr eigenen Geschickes eine neue Rolle spielen zu können und zu müssen, hat in den verschiedenen Staaten des Nahen Ostens verschiedenen Ausdruck gefunden. Stets war und ist es aber mit dem Wissen darum verknüpft, den Fortschritt westlicher Zivilisation zu erreichen und für den eigenen Zweck einsetzen zu wollen, von Mustafa Kemal Atatürk über Reza Schah von Iran und Ibn Saud bis zu Gamal Abdel Nasser, der an der Spitze der ersten echten ägyptischen Regierung nach rund 2000 Jahren fremder Herrschaft am Nil in unseren Tagen Kairo zum Vorort der arabischen Welt gemacht hat. Gerade diese aber ist in sich sehr zerrissen, trotz Arabischer Liga und panislamischer Bestrebung. Aber nicht alle Gegensätze erwuchsen nur aus arabischen Quellen. Die Friedensmacher des ersten Weltkrieges tragen ein gerüttelt Maß von Verantwortung an dem bunten Mosaik der kleinen Staaten, die nach dem ersten Weltkrieg Nahost „zergrenzten“.

Der alte Begriff „Orient“ ist in Europa entstanden (wie denn die Amerikaner für Fernost die Bezeichnung „Orient“ verwenden). Darin schon zeigt sich, daß wir dazu neigen, diese Gegend zu ausschließlich in unserem geographisch-politischen Weltbild zu sehen. Tatsächlich war ja auch seit der arabischen und später türkischen Eroberung und den Gegenstößen des imperialistischen Westens im 19. Jahrhundert die „orientalische Frage“ im wesentlichen immer das Problem der west-östlichen Auseinandersetzung, bei der die zaristische Politik bei aller Bedeutung doch nur immer eine Nebenmelodie aufspielte, ähnlich der französischen, während das aufspielte, von der britischen Reichspolitik gegeben wurde, für die der Orient die Brücke zum indischen Kaiser- und Weltreich und den Kreuzpunkt für die Kap-Kairo-Idee darstellte.

Seit dem zweiten Weltkrieg ist der „Fortschritt“ in Nahost, die Europäisierung und Amerikanisierung (nicht nur in den erdölreichen Gebieten) erheblich vorangekommen. Die Industrialisierung ist fast zu einem Glaubensartikel geworden, gelegentlich über die zwingenden wirtschaftlichen Notwendigkeiten hinaus. Das „Aufbauprogramm“, die kapitalintensive Anlageindustrie, wurde bewußt den „nonessentials“, den Konsum- und Luxusgüterimporten, gegenübergestellt, die – so sagte man wohl – einer verflossenen Zeit der Herrschaft unsozialer Paschaschichten von Großgrundbesitzern und Nichtstuern angehörten. Man gab sich also bewußt „demokratisch“, da es die neue Linie war. Am Ende solcher Gedankengänge steht jedoch (ausgesprochen oder nicht) der Staatsbetrieb, der Staatssozialismus.

Denn soviel man auch in den letzten Jahrzehnten in Nahost umzubauen vermochte, so konnte man doch die Menschen nicht gleich schnell „umbauen“. Man besitzt einen großen Fundus von Kaufleuten, eine entwicklungsfähige Landwirtschaft, aber einen nur sehr kleinen Bestand an unternehmerischen Menschen und noch weniger an Facharbeitern und geschulten Technikern. Häufig kommt auch ein ausgesprochener Kapitalmangel in den Nicht-Erdölländern hinzu. Das akademische Proletariat aber war im Zeichen des Fortschritts teilweise beängstigend groß geworden. Es fand den Weg in die beamteten Stellungen, in die Staatsverwaltungen. So führt der Weg zum Etatismus, zur Kameralistik, wenn wir uns daran erinnern wollen, wie es bei uns vor 200 Jahren noch war.