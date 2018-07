Inhalt Seite 1 — Nun aber endlich „Nägel mit Köpfen“ machen! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jetzt erst recht: Steuersenkung – aber nur zugleich, mit einem Zurückschneiden des Abschreibungsprivilegs

Von Tag zu Tag wird deutlicher, daß bei uns das Räderwerk der Marktwirtschaft nicht mehr richtig ineinandergreift. Sogar professionelle Optimisten, die noch vor wenigen Monaten versicherten, daß ihnen die vielfach geäußerten Bedenken wegen der weiteren konjunkturellen Entwicklung absolut unverständlich seien, sind jetzt mit sorgenvollen Erwägungen beschäftigt, wie man der Überexpansion („Überhitzung“) Einhalt gebieten könnte – ohne dabei nun auch gleich Vollbeschäftigung, normales Wirtschaftswachstum und Exportkonjunktur mit Holzhammermethoden „zusammenzuhauen“. Die rechte Therapie, um die noch gerungen wird, ist freilich nicht in parlamentarischen (oder außerparlamentarischen) Kompromissen zu gewinnen. Kompromisse mögen wohl im politischen Bereich schön und gut sein, aber sie werden, sehr leicht da zu unzulänglichen Lösungen führen, wo harte wirtschaftliche Notwendigkeiten („kompromißlos“) durchzusetzen sind: also etwa bei der Verteidigung der Währungsstabilität.

Eine richtige Therapie ist kaum möglich, ohne daß vorher eine zutreffende Diagnose gestellt worden wäre. Die Schwierigkeit, bei den Fiebersymptomen im konjunkturellen Bereich zur rechten Diagnose – oder, wie man ohne solche Metaphern vielleicht besser sagen würde: zu einer einwandfreien Analyse – zu gelangen, sind bekannt; sie erklären sich aus der komplexen Struktur aller Wirtschaftsvorgänge, aus ihrer Interdependenz. Also ist es „schon falsch“, wenn von „der“ Ursahe gesprochen wird, die für alle konjunkturellen Schwierigkeiten verantwortlich sein soll, wie sie sich unter dem Wesensmerkmal der (partiellen) Übernachfrage oder – anders gesehen – der Überexpansion dem Beschauer darbieten; ebenso verfehlt ist natürlich auch die Vorstellung, von einem Punkte aus seien diese Schwierigkeiten „alle zu kurieren“. Dies muß vorausgeschickt werden, im den Versuch, wie er hier im Folgenden unternommen wird, zu rechtfertigen: den Versuch nämlich, die Überspannung der Steuern und dazu die bisherigen Methoden, diese Überspannung zu mildem, als causa causans für die schweren Störungen im marktwirtschaftlichen Getriebe verantwortlich zu machen, die bei uns in Erscheinung treten.

Am rechnerischen Modell dargestellt

Gewiß liegt der Einwand nahe: mit dieser „Erkenntnis“ sei nun wirklich nichts Rechtes mehr anzufangen, da ja die („liberale“) Wirtschaftspresse seit Jahren und bis zum Überdruß die gleiche These – als eigene Meinung, wie auch als Stimme von Verbänden, Unternehmungen und Einzelpersönlichkeiten – zu Gehör gebracht habe. Wer das meint, wird gebeten, das folgende verblüffend einfache Exempel einmal durchzurechnen, auf das jeder von uns „eigentlich“ längst von selber hätte kommen müssen. Es ist von seinem geistigen Vater, dem Leiter der Landwirtschaftlichen Zentralbank in der Bundesrepublik, übrigens schon vor Jahr und Tag aufgestellt und sachkundigen Kreisen vorgelegt worden, ohne damals (die Stunde war wohl noch nicht reif...) jene Beachtung zu finden, die es sicherlich verdient. Erst in der allerletzten Zeit sind gleichartige Anregungen (so im Jahresbericht der Bank deutscher Länder, im Bericht der Industrie- und Handelskammer Dortmund für 1955 und auch anderwärts) veröffentlicht worden. Und nun zur Sache:

Nehmen wir an, ein Unternehmen hat im letzten Geschäftsjahr 1 Mill. DM Gewinn erzielt. Es steht damit vor der Alternative, ob es zwei Drittel dieser Summe als Steuern abführen und das restliche Drittel kapitalmarktmäßig mit einem Nettozinsertrag von – sagen wir einmal – 6 v. H. jährlich anlegen soll, oder ob es die volle Summe qua Abschreibungen zu Eigeninvestitionen verwendet. Wenn man in dem betreffenden Betrieb nicht nur nach Prestigegesichtspunkten verfährt oder die Dinge unter dem Zwang einer „Sachwertpsychose“ über den Daumen peilt, wenn dort vielmehr richtig gerechnet wird, dann wird man sich zur zweiten Lösung entschließen, falls das Kalkül ergibt, daß die neu zu schaffenden Anlagen sich mindestens mit 2 v. H. des investierten Kapitals rentieren. Denn einen Ertrag von 20 000 DM, gleich 2 v. H. aus einer Million DM, hat man ja auch im Falle eins „sicher“: 6 v. H. von dem (nach Abführung der Steuern) verbleibenden Drittel der Gesamtsumme machen 2 v. H. aufs Ganze aus, also 20 000 DM bei der Million unseres Beispiels. Woraus klar ersichtlich ist, daß die Selbstfinanzierung – rein kalkulatorisch, und von allen anderen positiven Momenten einmal abgesehen – bei einem nachhaltig zu erwartenden Ertrag in Höhe von nur 2 v. H. noch rentiert, während alle anderen Betriebe, denen die Selbstfinanzierung nicht möglich ist (und die sich das erforderliche Kapital auch nicht „zinsverbilligt“ bei der öffentlichen Hand beschaffen können!) am Kapitalmarkt nur dann zum Zuge kommen, wenn sie Zinsen in vierfacher Höhe herauswirtschaften können.

Das ist, moralisch gesehen, gewiß eine Ungeheuerlichkeit: daß demjenigen, „der da hat“, eine deiartige Vorgabe zugebilligt, daß dem have-nought ein Zins-Handicap in vierfacher Höhe auferlegt wird ... Aber es ist ja nicht in erster Linie unsere Aufgabe, der Moral zum Siege zu verhelfen, sondern: der wirtschaftlichen Vernunft eine Gasse zu bahnen. Und da muß ja nun wohl ganz schlicht und leidenschaftlos gesagt werden, daß die (aus durchaus zu respektierenden Motiven entstandene) derzeitige „Ordnung“ des Komplexes Steuern-Abschreibungen deshalb nicht mehr länger aufrechtzuerhalten ist, weil sie die Ausgangssituation für den Wettbewerb in der Marktwirtschaft völlig verfälscht. Und auch: weil sie zugleich die („Strukturbedingte“) Unterernährung des Kapitalmarktes herbeiführt, also die vielbeklagte Überhöhung des Kapitalzinses verewigt. Daraus, d. h. also aus den künstlich (durch Steuerüberhöhung plus Abschreibungsprivileg) geschaffenen „Geldkapitalmangel“ und aus dem deshalb überhöhten Kapitalzins, resultiert nun weiter das Bemühen der Parlamente und der öffentlichen Verwaltung, die Finanzierung von Anlagen der verschiedensten Art „zwecks Schonung des Kapitalmarktes“ nicht, wie es rechtens wäre, über die Begebung von Anleihen durchzuführen, sondern die Mittel für diese Anlagewerte aus laufenden Steuereinnahmen „abzuzweigen“ – selbst auf die Gefahr hin, derart immer stärker auf die staatskapitalistische Bahn zu geraten. Die mildere Form dieser im Grunde ja doch unsinnigen Finanzierungspraxis ist die Gewährung von Steuergeldern als „Zuschüsse zur Zinsverbilligung“. So oder so aber werden „zwecks Schonung des Kapitalmarktes“ und „zur Milderung überhöhter Zinsbelastung“ alljährlich Milliardenbeträge aus laufenden Steuereinnahmen entgegen den marktwirtschaftlichen Regeln ausgegeben; die Überhöhung der Steuerlast aber – und ihr Korrektiv, in Gestalt der Abschreibungsvergünstigungen – führt dazu, daß der Kapitalmarkt chronisch unterernährt bleibt, und der Kapitalzins (trotz aller dirigistischer Versuche, ihm „gut zuzureden“!) überhöht: wahrhaftig ein circulus vitiosus!