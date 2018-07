Auch in den Theatern macht sich der Frühling endlich bemerkbar. Heiter erscheinen dort jetzt die Musen, das Ende der Spielzeit ist nicht mehr allzufern. Das Stuttgarter Staatsschauspiel kommt diesem Saisonausgang mit der romantischen Komödie Quadrille von Noel Coward entgegen, einem jener „totsicheren“ Stücke dieses überaus erfolgreichen und beliebten englischen Bühnen-, Revue- und Filmautors.

Von klassischer Einfachheit ist die Fabel des Stückes: Lord Hubert Heronden entführt Mrs. Charlotte Diensen in den sonnigen Süden, Mr. Axel Diensen seinerseits geht daraufhin mit Lady Serena Heronden auf Reisen – nach vorübergehender Wiederherstellung des Status quo. Eine Liebesgeschichte im Viereck also, in deren Verlauf sich die alte und neue Welt in Gestalt eines Lords und einer gesellschaftshungrigen Amerikanerin, einer Lady und eines amerikanischen Selfmade-Mannes glücklich zusammenfinden.

Es ist erstaunlich, wie Noel Coward dieses zwar einfache, aber gerade durch seine klaren Linien auch wieder bestechende Handlungsgerüst allein durch funkelnde Dialoge auszufüllen versteht. Wie Oskar Wilde hat er seinen Spaß an paradoxen Einfällen, wie Bernard Shaw hat er seine Freude an bissigen gesellschaftskritischen Bemerkungen – wobei er freilich sein gemäßigteres englisches Temperament nicht verleugnen kann. Trotzdem bleibt ein hinreißendes Feuerwerk des Geistes über die Torheiten des menschlichen Herzens.

Adelheid Seeck als Lady Heronden wurde wohl am besten dem Stil dieser witzigen Gesellschaftssatire gerecht, Erich-Fritz Bruecklmeier unterstrich als Regisseur deutlich die überzeitlichen Bezüge dieser von Gerd Richter reizvoll im Stil des Fin de Siecle ausgestatteten Komödie. w. n.