In erfreulich nüchternen Worten zieht die Westdeutsche Bodenkreditanstalt in Köln (Westboden) die Bilanz aus der wechselvollen Entwicklung des Kapital- und insbesondere des Rentenmarktes seit der Währungsreform. Im Geschäftsbericht wird nach den Fehlern geforscht, die zu der gegenwärtigen heiklen Situation auf dem Rentenmarkt geführt haben. Wenn die Verwaltung auch zu den altbekannten Erkenntnissen kaum neue Gesichtspunkte hinzufügen konnte, so ist der Umstand, daß in maßvoller Weise an dem bisherigen Verhalten der Realkreditinstitute selbst Kritik geübt wird, bemerkenswert. Westboden ist in der glücklichen Lage, sich hier frei äußern zu können, weil die Anstalt in den letzten Jahren in ihrer Emissionspolitik anerkannt maßvoll gewesen ist. Sie hat im vergangenen Jahr 5 1/2prozentige Pfandbriefe oder Kommunalobligationen weder beantragt noch gegeben und hat bewußt auf die im Sommer 1955 gegebenen Möglichkeiten einer verstärkten Erweiterung des Aktiv- und Passivgeschäftes verzichtet.

Ein Pfandbrief sei keine Aktie, so stellt die Verwaltung fest. Der Käufer von Rentenpapieren erwartet eine Verzinsung, die der Kapitalmarktlage gerecht wird, aber er wird irre, wenn in kürzesten Fristen ohne zwingende Gründe Nominalzins und Ausgabekurs Immerwieder Änderungenerfahren. Damit bringt die Verwaltung klar zum Ausdruck, daß sie sich jetzt gegen den 6 1/2prozentigen oder sogar 7prozentigen Pfandbrieftyp stellt. Es muß auf längere Sicht disponiert werden – und das wurde in der Vergangenheit oftmals außer acht gelassen. Eine weitere Belastung, an dem der Rentenmarkt noch auf Jahre hinaus zu tragen haben wird, ist das 1. Kapitalmarktförderungsgesetz, das eine dirigistische Linie in den Kapitalmarkt hineingetragen hat, deren Widerhaken nun spürbar werden. Es ist also begreiflich, wenn von den Realkreditinstituten keine Neuauflage dieses rückblickend recht zweifelhaften Gesetzes gewünscht wird.

Ohne Steuererleichterungen glaubt jedoch auch Westboden die Gesundung des Rentenmarktes nicht erreichen zu können. Die Steuerförderung (oder -vergünstigung) sollte – so schlägt die Verwaltung vor – weniger auf einen begrenzten Zeitraum abgestellt sein, weil erfahrungsgemäß nach Ablauf der Frist die Anlagepapiere leicht abgestoßen werden, sondern sie müßte den Zinsertrag an sich steuerlich schmackhaft machen. Neben einer reizvolleren Ausgestaltung des § 10 EStG sollte daher das Einkommen aus Zinserträgen in der Steuerveranlagung bessergestellt werden, indem die Zinseinkünfte aus Sparguthaben, Pfandbrief-Besitz row. nur zu einem reduzierten, eventuell je nach Einkommensprogression gestaffelten Prozentsatz in Ansatz kommen. Der Vorschlag hat sicherlich viel für sich, gegen ihn spricht die Tatsache, daß der Pfandbrief-Kleinsparer bis zu einer gewissen Freigrenze ohnehin die Zinseinkünfte nicht zu versteuern braucht, also für ihn kein zusätzlicher Anreiz geschaffen wird. Nicht unbedenklich erscheint weiter der Umstand, daß die Steuererklärung um einenweiteren Punktkompliziert wird. Angesichts der keineswegs rosigen Lage bei den festverzinslichen Papieren wäre es verfehlt, mit Maßnahmen operieren zu wollen, die sich vielleicht später wieder nicht als hieb- und stichfest erweisen werden. „Rückschläge und starke Schwankungen im Wertpapiergeschäft hat es zu allen Zeiten gegeben. Sie haben ihr Gutes!“ Das schreibt die Verwaltung in ihrem Geschäftsbericht, weil sie offensichtlich die Ansicht vertritt, daß die Emittenten jetzt gewarnt worden sind, den Markt nicht übermäßig zu belasten.

Das Geschäft der Westdeutschen Bodenkreditanstalt erfuhr in 1955 eine bemerkenswerte Ausdehnung, wenn auch – wie bei allen Realkreditinstituten – der Zuwachs des Jahres 1954 nicht ganz erreicht wurde. Im Berichtsjahr wurden Hypotheken- und Kommunaldarlehen von 50,7 Mill. DM ausbezahlt (zum weitaus größten Teil für den sozialen Wohnungsbau). Darüber hinaus wurden Darlehenszusagen über 35 Mill. in das Jahr 1956 übernommen. Die gesetzliche Rücklage wurde um 1,5 auf 4 Mill. erhöht, der Wertberichtigung wurden weitere 0,3 Mill. DM zugewiesen. Das alte AK von 4 Mill. DM erhält eine Dividende von 8 (7) v. H. Das junge AK von 3 Mill. DM ist nur mit 11 Monaten am Ergebnis beteiligt. K. W.