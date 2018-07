Diskonterhöhung und Kreditbeschränkung – Der Fiskalismus bleibt unberührt

Der Zentralbankrat hat sich am vergangenen Freitag dazu entschlossen, die Kreditbremse erneut scharf anzuziehen. Die Erhöhung des Diskontsatzes auf 5,5 v. H. ist dabei nicht das Wesentliche. Es handelt sich hier um einen Anpassungsvorgang, der der allgemeinen Liquiditätslage der Wirtschaft entspricht. Sehr viel nachhaltiger ist der Beschluß, die Vorzugsstellung zu beseitigen, die bis jetzt noch die Exporttratten genossen. Sie werden künftighin nicht nur zu 5,5 v. H. in der gleichen Weise wie Inlandswechsel abgerechnet, sondern sie werden darüber hinaus auch den Banken auf ihre Rediskontkontingente angerechnet, allerdings nur insoweit es sich um Neudiskontierungen handelt.

Diese kreditpolitische Maßnahme wirkt also nicht abrupt; ihre volle Schärfe gewinnt sie vielmehr erst im Verlauf der nächsten drei Monate. Aber sie trifft die Außenhandelsbanken schwer. Diese haben nämlich bisher alle Exporttratten bei den Landeszentralbanken diskontiert, um die günstigen Sätze auszunutzen, vor allem aber, weil ihnen hier keine Grenzen gesetzt waren. Bei Banken mit einem großen Außenhandelsgeschäft hat dies dazu geführt, daß bis zu 50 v. H. der weitergegebenen Wechsel auf Exporttratten fielen.

In Zukunft rücken die Rediskontgrenzen schneller an die Banken heran: aber nur bei den Außenhandelsbanken. Andere mächtige Institute, vor allem die Girozentralen und Sparkassen, werden von der neuen restriktiven Linie weniger stark berührt. Sie werden damit in ihrer Wettbewerbskraft gegenüber den Geschäftsbanken gestärkt. Schon seit längerer Zeit ist zu beobachten, daß die öffentlichrechtlichen Banken im Wechselkredit-Geschäft besonders leistungsfähig sind, weil sie dank ihrer Verbindung zu den Kassen der öffentlichen Hand flüssiger sind als die privaten Geschäftsbanken, mit denen die großen Handels- und Industrieunternehmen normalerweise zusammenarbeiten.

Die Verstärkung der restriktiven Linie trifft vor allem den privaten Bereich. Bei der allgemeinen Überbesteuerung ist nun einmal die öffentliche Hand bei ihren Investitionsvorhaben nicht in der gleichen Weise wie die private Wirtschaft auf Kredite angewiesen. Diese muß sich dagegen in einem immer stärkeren Umfange verschulden, um ihren Verpflichtungen gegenüber dem Steuerfiskus nachkommen zu können. Weiterhin verliert der Export in seinen Startbedingungen an Stoßkraft gegenüber der ausländischen Konkurrenz; er ist künftighin mit höheren Zinsen belastet als in den meisten übrigen Industrieländern. Vor allem aber kann sich die Exportindustrie nicht mehr so leicht refinanzieren, wie das bisher der Fall war. Sie stößt vielmehr auf die gleichen Schwierigkeiten wie das Binnengeschäft. Mit der Beseitigung der Vorzugsstellung der Exporttratten will der Zentralbankrat den gegenwärtigen Tendenzen einer weiteren Aktivierung der Zahlungsbilanz entgegenwirken, um damit den von hier aus kommenden ständigen Zufluß an Liquidität abzubremsen.

Alle diese Maßnahmen mögen im Interesse der Abkühlung der Konjunktur notwendig sein; sie werden aber nur dann nachhaltig wirken, wenn im fiskalischen Bereich wirksame Bremsen gegen eine zügellose Expansion eingebaut werden. Das ist bis jetzt nicht der Fall. Der Fiskus bleibt vielmehr von den Restriktionsmaßnahmen des Zentralbankrates unberührt. Seine Finanzquellen fließen weiterhin übermäßig stark. Er ist vorläufig nicht gezwungen, bei Investitionsprogrammen und Hilfsaktionen kurz zu treten. Das muß zu Verzerrungen innerhalb des Wirtschaftsgefüges führen und den staatskapitalistischen Bereich gegenüber der freien Wirtschaft weiterhin verstärken – es sei denn, daß durch administrative Maßnahmen, vor allem durch planmäßige Kürzung der Investitionsprogramme, dem in ausreichendem Maße entgegengewirkt wird. Zunächst sieht es aber so aus, als ob das nicht der Fall wäre; im Gegenteil: die Beurteilung der Arbeiten des Konjunkturrates durch den Bundeskanzler gibt Anlaß zu einem gewissen Pessimismus. Die Wirtschaft macht sich deshalb mit Recht über diese Entwicklung, die durch die Beschlüsse des Zentralbankrates vorerst verstärkt wird, recht ernsthafte Sorgen. Sie wird diejenigen Kabinettsmitglieder, die bisher als Gegenpole des Fiskalismus galten – an ihrer Spitze den Bundeswirtschaftsminister, der ebenso wie der Bundesfinanzminister an der Sitzung des Zentralbankrates teilgenommen hat – fragen müssen, was geschehen soll, um das verlorengegangene Gleichgewicht zwischen Staat und Privatwirtschaft wieder herzustellen. Rlb.