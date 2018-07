Ein Satz, der selten in der Privatwirtschaft zu hören ist, obwohl er alles andere als selten berechtigt wäre, war völlig unbefangen aus dem Munde des Vorsitzers des Vorstands der Bank für Gemeinwirtschaft Nordrhein-Westfalen AG, Düsseldorf, Friedrich Simon, zu hören: „Wir haben 1955 gut verdient und zwar noch besser als im Vorjahr.“ Dennoch bleibe man bei einer Dividende von nur 6 v. H., weil man „die Aktionäre nicht verwöhnen soll“, setzte er humorvoll hinzu. Das AK von 20 Mill. DM liegt zu 36 v. H. bei der Vermögensgesellschaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes, mit 30 v. H. bei der IG Bergbau, mit 25 v. H. bei IG Metall, mit etwa 7 v. H. bei IG Textil, während sich die restlichen drei Hundertteile auf die IG Holz bzw. auf die GEG-Hamburg als Genossenschaft verteilen.

Auch 1956 sei das Geschäft bisher gut gewesen, obwohl im ersten Quartal eine Schrumpfung der Bilanzsumme (wie bei den übrigen Banken) um etwa 7 v. H. zu verzeichnen war. Doch sei dieser Rückfall inzwischen überwunden, erklärte Bankdir. Simon. In den ausgewiesenen Einnahmen von zusammen 18,1 Mill. DM wären etwa 2 Mill. DM steuerfreie Einnahmen aus steuerbefreiten und steuerbegünstigten Wertpapieren enthalten gewesen. Man habe diese Möglichkeit stark ausgenutzt, hieß es dazu. In der Bilanz, die inzwischen die ansehnliche Summe von 603 nach 501 bzw. 391 Mill. DM in den beiden Vorjahren erreicht hat, sind Wertpapiere mit 61,6 (30) Mill. DM enthalten, davon verzinsliche Wertpapiere mit 52 (26) Mill. DM.

Die Bilanz zeigt einige bemerkenswerte Umschichtungen zugunsten von Bankgeschäften, die außerhalb des Habenzins-Abkommens liegen. So sind die Nostro-Verpflichtungen von 24,6 auf 51,8 Mill. DM gestiegen, während die befristeten Einlagen von Kreditinstituten bei Gesamteinlagen von 384 (380) auf 232 (251) Mill. DM zurückgegangen sind. Zugleich sind aufgenommene langfristige Darlehen mit einer Laufzeit von mehr als vier Jahren (also außerhalb des Habenzins-Abkommens) auf 68 (17) Mill. DM gestiegen. Andererseits zeigt die Passivseite Nostro-Guthaben mit 29,8 (55,1), Wechsel mit 114 (84), Wertpapiere mit 61 (30), langfristige Ausleihungen mit 57,8 (13) und Debitoren mit 209 (196) Mill. DM.

Mit einem Umsatz von 26 (19) Mrd. DM, d. h. einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 33 v. H., ist eine neue erhebliche Ausweitung des Geschäfts erreicht worden. Am gesamten Kreditvolumen der Bank ist Industrie, Gewerbe und Handwerk mit 41 v. H. beteiligt, davon wieder 40 v. H. Montanindustrie. Der Groß- und Einzelhandel steht mit 23,4 und die Sparte Kreditinstitute mit 22,4 v. H. dahinter.

Zur Frage des Zusammenschlusses der sieben Gemein Wirtschaftsbanken zu einem Institut war die Meinung zu hören, daß unter anderen Nachkriegsverhältnissen mit Sicherheit von den Gewerkschaften seinerzeit nur ein Institut für ganz Deutschland errichtet worden wäre. Der Zusammenschluß sei im Augenblick noch nicht akut, er brauche auch nicht unbedingt in Form einer Vollfusion vor sich zu gehen. Man würde aber die Entwicklung bei den Privat-Großbanken im Auge behalten und notfalls entsprechende Beschlüsse finden.

Auch an Investment-Instituten ist die Gewerkschaftsbank interessiert. Sie werde keinesfalls an der Investment-Entwicklung vorübergehen, sagte Friedrich Simon. Die Gewerkschaften hätten dazu mehrere und teilweise schon sehr lange überlegte Pläne. Eines Tages würden auch die Gemeinschaftsbanken mit einer Sache herauskommen. „Aber wenn wir so etwas gründen, dann ist es keine Wald- und Wiesengesellschaft oder gar eine weitere unter den schon bestehenden, sondern es wird etwas ganz Neues sein. Das Investment-Sparen kann als ein Teil einer sozialen Reformation und einer privatwirtschaftlichen Substantiierung des Wirtschaftsbürgers angefaßt werden.“ Jedenfalls müsse man an völlig neue Abnehmerkreise für solche Zertifikate herantreten; um das Wie werde noch zwischen Gewerkschaften und ihren Bankinstituten diskutiert. -lt.