Wenn der Schauplatz eines Romans das heutige Hongkong ist, dann ist ein Moment gesichert: Spannung. Diese wenigen Quadratkilometer britischer Kronkolonie an der Ostküste des riesigen asiatischen Kontinents sind spannungsgeladen. Nicht so politisch eindeutig wie etwa Berlin in seinem Ost-West-Konflikt, denn zu den weltanschaulichen Kontroversen zwischen Kommunismus und der westlichen Lebensart kommen hier noch die Gegensätze von Abend- und Morgenland von Christentum und Buddhismus, von gelber und weißer Gesichtsfarbe, von Nationalitäten und Lebenssitten hinzu – es sind keine menschlichen Gegensätze denkbar, die sich dort nicht begegnen, stoßen oder zu einer Synthese verschmelzen.

In dieser erregenden Großstadt mit permanentem Ausnahmezustand spielt der neue Roman des Amerikaners Ernest K. Gann. Der Titel der deutschen Ausgabe ist gewiß reizvoll, aber ein wenig irreführend:

Ernest K. Gann: „Niemandsland der Liebe“, Roman, 301 Seiten, Scherz & Goverts Verlag, Stuttgart, 14,80 DM.

Von Liebe ist zwar auch die Rede, sie ist Ausgangspunkt und Endstation der ganzen Geschichte, aber eigentlich ist es mehr eine Reportage über diese eigenartige Stadt. Gann berichtet in sachlichem Reportagestil, daß eine junge Amerikanerin nach Hongkong kommt, dem letzten nachweislichen Wohnort ihres in Rot-China verschollenen Ehemannes, um von hier aus seine Freilassung zu erwirken. Wie in dieser außergewöhnlichen Stadt auch außergewöhnliche Rechte herrschen, wie die rechtmäßigen Ordnungshüter nur achselzuckend die Vermißtmeldung registrieren, ohne offiziell helfen zu können, und wie schließlich die Legalität zur Illigalität greifen muß, wenn sie nicht zur Farce werden will, das ist überzeugend und packend geschildert. Die faktgeladene Handlung, spannend wie ein Kriminalroman, scheint nicht ohne Seitenblick auf die ständig Drehbuch-suchenden Filmgewaltigen geschrieben zu sein. Und sie haben ja auch angebissen, sogar in Cinemascope. Unter dem Titel „Treffpunkt Hongkong“ rollt der verfilmte Roman zur Zeit über unsere Breitleinwand. c. h.