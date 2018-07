Sowjetunion–Frankreich: Mollets und Pineaus Staatsbesuch in Moskau war für alle Beteiligten eine ziemliche Enttäuschung. Zu mehr als einem Beschluß über die Erweiterung der „wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern“ reichte die in zahlreichen Trinksprüchen gefeierte traditionelle russisch-französische Freundschaft jedenfalls nicht. Das lag einmal an den Franzosen, die überraschend vorsichtig waren und in allen Fragen, auch der deutschen, immer wieder den westlichen Standpunkt betonten, zum andern an den Sowjets, die sich nicht bewegen ließen, auch nur so viel wie Nichteinmischung in Algier zu versprechen. Chruschtschow brüskierte seine französischen Gäste ganz offen, indem er beim Abschiedsbankett auf das Wohl „der Araber und alle anderen für ihre nationale Unabhängigkeit kämpfenden Völker“ trank. Mollet kehrte nach Paris zurück, Pineau unternahm noch eine Besichtigungsreise durch die Sowjetunion.

Gegen Ulbricht: Nach Berichten aus Berlin, ist die Stellung des ersten ParteisekretärsUlbricht nach wie vor stark gefährdet. Innerhalb der SED soll sich eine Widerstandsgruppe gebildet haben, die die Absetzung Ulbrichts fordert. Eine Opposition gegen ihn innerhalb der SED gab es schon lange, die jüngsten Ereignisse (Abkehr von Stalin und vom Personenkult) haben diese Opposition gestärkt, doch fehlt es ihr bisher an einem Kandidaten für die Nachfolge Ulbrichts bzw. an Leuten, die bereit wären, sich zu exponieren, solange es nicht feststeht, ob der „Spifzbarf“ nicht auch diese Krise übersteht. Ulbricht befindet sich zur Erholung in der Tschechoslowakei.

Sorgen um Polen: Der Freiheitsdrang des polnischen Volkes sei so groß, daß die Warschauer kommunistische Regierung vielleicht Blut vergießen werde, um dem gegenwärtigen politischen „Tauwetter“ in Polen Einhalt zu gebieten, erklärte der frühere polnische Ministerpräsident Mikolaicyk auf einer Pressekonferenz in Stockholm. Chruschtschow habe kürzlich dreieinhalb Tage in Warschau verbracht, um einen Nachfolger für der verstorbenen polnischen Parteichef Bierut zu finden; dabei sei es zu russenfeindlichen Demonstrationen gekommen. Die ganze polnische Emigration hält den Atem an vor Spannung über die weitere Entwicklung in Polen.

*

Wasserstoffbombe vom Flugzeug: Die erste, vom Flugzeug (einem Acht-Düsen-Bomber vom Typ B 52 C) abgeworfene amerikanische Wasserstoffbombe wurde am Pfingstmontag über dem Bikini Atoll zur Explosion gebracht. Die Sprengwirkung entsprach rund 10 Millionen TNT. Der sonnenhelle Explosionskern hatte einen Durchmesser von 4500 m. Frühere amerikanische Wasserstoffbombenversuche hatten auf dem Boden stattgefunden und starke radioaktive Staubwolken erzeugt. Bei Explosionen in der Luft ist die radioaktive Wirkung und damit die Gefahr für die umliegenden Inseln und die Schifffahrt wesentlich geringer. Die Sowjets haben schon im November vorigen Jahres ein ähnliches Experiment in Nordsibirien durchgeführt. Amerkanische Sachverständige meinen, es habe wenig Sinn, noch größere Bomben zu konstruieren als die jetzt verfügbaren, weil sich sonst Wirkungsgrad und Wirkungsbereich kaum mehr kontrollieren ließen.

*

Konjunkturdämpfung: Der Zentralbankrat der Bank deutscher Länder erhöhte den Diskontsatz von 4 1/2 auf 5 1/2 v. H. – es handelt sich um die zweite Diskonterhöhung innerhalb von zehn Wochen – und beschloß weitere kreditbeschränkende Maßnahmen zum Zweck der Konjunkturdämpfung. Der Beschluß wurde mit Zustimmung von Finanzminister Schäffer und Wirtschaftsminister Erhard gefaßt. Der Bundeskanzler sieht diese drastischen Maßnahmen nicht gern, weil er ungünstige Rückwirkungen auf die Stimmung der Wähler befürchtet, hat aber auf den von der Regierung unabhängigen Zentralbankrat keinen Einfluß. Auf einer Pressekonferenz erklärte Adenauer, es gäbe keinen sogenannten „Konjunkturraf“ und werde ihn auch nicht geben. Tatsächlich bilden jedoch der Präsident der Bank deutscher Länder, Vocke, und die Minister für Finanzen und Wirtschaft, wie die Diskonterhöhung gezeigt hat, ein „Konjunkturtriumvirat“ mit großen Vollmachten. – Bonner Kreise klagen über mangelnde Koordinierung der Konjunktur- und Wirtschaftspolitik. Ein Minister (Erhard) sei für Zollsenkung, ein anderer (Landwirfschaftsminister Lübke) dagegen; einer sei für die Weiterbezahlung von Stationierungskosten (Brentano), ein anderer dagegen (Schäffer). Auch wisse niemand, ob nach allen vom Bundestag beschlossenen Mehrausgaben, die von der Regierungskoalition (gegen Schäffers Willen) mühsam durchgesetzte allgemeine Steuersenkung überhaupt noch möglich sei.

Sirius 24. 5. 56