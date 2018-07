Inhalt Seite 1 — Zwischen Deflation und Inflation Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von E. Robert Singer

New York, Mitte Mai

Auch im ersten Quartal des laufenden Jahres hat in den USA das Wirtschaftsvolumen weiter zugenommen. Die Zuwachsrate ist allerdings hinter der durchschnittlichen quartalsweisen Ausdehnung seit Mitte 1954 erheblich zurückgeblieben, und die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftszweigen war völlig uneinheitlich. Zu den gut beschäftigten Industrien gehört immer noch die Bauindustrie, die aber auch von allen beteiligten Stellen besonders pfleglich behandelt wird. So hat W. Randolph Burgess, der zweite Mann im Bundesfinanzministerium, kürzlich erklärt, daß seine Behörde zur Zeit davon absehen wird, eine neue langfristige Regierungsanleihe an den Markt zu bringen und lieber damit warten will, bis die Nachfrage nach festverzinslichen Anlagen etwas zugenommen hat. Zur Begründung dieser Haltung wies er darauf hin, daß die gleichen Kreise, die heute Hypotheken kaufen, sich für eine neue Regierungsanleihe interessieren würden, und offensichtlich will man den kontinuierlichen Zustrom von Hypothekengeldern nicht unterbrechen.

Die Zahl der Beschäftigten hat in der Zeit vom 15. März bis zum 15. April d. J. um 900 000 zugenommen und damit fast 64 Millionen, d. h. eine neue Rekordzahl für diese Zeit des Jahres erreicht. Dabei darf man allerdings nicht übersehen, daß stark auf Lager gearbeitet worden ist und daß die Bestände der Industrie und des Handels zu Erde März mit 84,8 Mrd. $ um etwa 6 Mrd. über deren vom März 1955 lagen. Im Zusammenhang hiermit erinnerte die „New York Times“ daran, daß der wirtschaftliche Rückgang in den Jahren 1953 und 1954 letzten Endes auf die zu weit gegangene Lagerbildung zurückzuführen war, und daß die heutigen Lagerbestände noch um fast 3 Mrd. $ über deren des Jahres 1953 liegen.

Nun kann man ähnliche wirtschaftliche Entwicklangen, die zu verschiedenen Zeiten vor sich gehen, bestimmt nicht ohne weiteres miteinander vergleichen; aber auch heute wird das Produktionsvolumen in einer Reihe von Industriezweigen durch die hohen Lagerbestände entscheidend beeinflußt: dazu gehört die Industrie der landwirtschaftlichen Maschinen, deren Absatz unter der rückläufigen Kaufkraft der Landwirtschaft leidet, und ganz besonders die Automobilindustrie, in der es zu viel weitergehenden Produktionseinschränkungen gekommen ist, als noch vor wenigen Monaten erwartet worden war. Enttäuscht hat das diesjährige Frühjahrsgeschäft, das sicher auch unter dem langen Winter und der ungünstigen Witterung gelitten hat, und schon vor einiger Zeit waren Produktionseinschränkungen für die Monate Mai und Juni angekündigt worden. Als dann aber am 10. Mai bekanntwurde, daß die General Motors Corporation, in der hier im Lande 390 000 Arbeiter tätig sind, ihre Fabrikation während eines ganzen Tages einstellen würde, kam es an der New Yorker Börse zu scharfen Kursrückgängen. Begründet wurde die Maßnahme von General Motors damit, daß die Produktion der derzeitigen Nachfrage angepaßt werden müsse.

Von der Chrysler Corporation war erklärt worden, daß sie in zwei Detroiter Betrieben, in denen zur Zeit 6500 Arbeiter beschäftigt sind, drei Tage lang nicht arbeiten lassen würde, und nach den letzten Schätzungen gab es hier schon vor diesen neusten Betriebsschließungen bereits 137 000 beschäftigungslose Automobilarbeiter. Im Rahmen der amerikanischen Wirtschaft kommt der Autoindustrie eine überragende Bedeutung zu: als Arbeitgeber und als Verbraucher von Rohmaterialien und Teilfabrikaten. Man befürchtet, daß, wenn ihr derzeitiges Absatzvolumen nicht bald wieder erhöht werden kann, erhebliche

Produktionseinschränkungen bei einer ganzen Reihe von Lieferantenfirmen notwendig werden.